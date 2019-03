Äänekosken työttömien kuntouttajien avustukset jäivät pöydälle

Pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavien Äänekosken Katulähetyksen ja Suolahden Työttömien avustushakemukset jätettiin pöydälle Äänekosken kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Katulähetys hakee 80 000 euroa työllistämistoiminnan rahoittamiseen ja Työttömät 45 200 euroa lähinnä toimitiloista aiheutuviin kustannuksiin.

Avustusten hakijoilla on puitesopimus kuntouttavasta työtoiminnasta, mutta kaupungin viime vuonna järjestämässä kilpailutuksessa Sovatek-säätiö jätti halvimman tarjouksen. Näin säätiöllä on toiminnassa kahta yhdistystä vahvempi asema. Lisäksi työllisyyden kohentuminen on kaikkiaan vähentänyt kolmikolle tulevaa asiakasvirtaa. Erityisesti Katulähetys on ajautunut syviin talousvaikeuksiin, sillä se ei menestynyt Ely-keskuksen työvoimapoliittisessa eli TYPO-rahoituksessa.

Ennen kilpailutusta Äänekosken kaupunki rikkoi hankintalainsäädännön velvoitteita ohjaamalla rahaa ja etuja paikkakunnalla toimiville yhdistyksille.

– Laittomaan tilanteeseen ei ole paluuta. Asia käsitellään seuraavassa kaupunginhallituksessa, ja päättäjille jaetaan asiaan vielä täydentävää tietoa, sanoi kokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Nykyiset sopimukset jatkuvat kuluvan vuoden loppuun. Sinänsä tarve kuntouttavalle työtoiminnalle kaupungissa säilyy, sillä rakenteellinen työttömyys on sitkeä ongelma. Kaupunki laatineekin pitkän ajan strategian kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.