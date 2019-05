Äänekosken vesikriisissä tiedonkulku takelteli monella tavoin – viranhaltijoille vaaditaan sakkoja

Äänekosken syksyn 2016 vesikriisiin liittyvä oikeudenkäynti alkoi Keski-Suomen käräjäoikeudessa syytteiden lukemisella Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kahdelle viranhaltijalle perjantaina. Kihlakunnansyyttäjä Marika Visakorpi vaatii viranhaltijoille sakkoja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteessä ovat ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen sekä hänen alaisenaan toiminut terveystarkastaja. Molemmat kiistivät syyllisyytensä.

Syyttäjästä terveystarkastaja ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Syyttäjä näkee isoja puutteita tiedostuksessa vedenjakelualueen vedenkäyttäjille sekä eri viranomaisille. Alunperin saastuttajaksi epäiltiin putkirikkopaikan maaperää. Riskikaivoepäilyn noustessa esiin olisi syyttäjästä tarkastajan pitänyt nopeammin pitänyt kertoa epäilystä Lappalaiselle. Lisäksi syyttäjä moitti tarkastajan ottaneen liian pieniä näytteitä.

Syyttäjän mukaan Lappalainen otettuaan asian johtovastuun ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi, viivytteli tapausta koskevaa selvityksen teon aloitusta eikä huolehtinut, että tarpeelliset ilmoitukset tehtäisiin viivytyksittä. Edelleen syyttäjä totesi, ettei Lappalainen johtovastuussa osallistunut kriisityöryhmän kokouksiin, vaikka kriisityöryhmän sekä epidemiatyöryhmän välisessä työnjaossa oli epäselvyyttä. Myös tiedostustilaisuus järjestyi vasta Äänekosken kaupungin pyynnöstä, ja syyttäjästä niitä olisi ollut tarpeen pitää jo aikaisemmin.

Syytetyillä on toisistaan poikkeavat näkemykset tapauksen johto- ja vetovastuun siirtymisestä tarkastajalta Lappalaiselle. Viranhaltijat katsovat toimineensa tilanteessa käytettävissä olleen tiedon pohjalta täysin perustellusti. He eivät näe, että toimillaan olisi voineet ehkäistä epidemian laajentumista. Heidän mukaan saastunut vesi oli jo aiheuttanut vahingot ennen kuin he pääsivät toimimaan.

Äänekosken vesikriisi syntyi vuoden 2016 lokakuussa, kun kaivuri rikkoi tietyömaalla runkovesiputken. Sen myötä paine vesiverkostossa laski ja ilmanpoistokaivossa jätevettä pääsi imeytymään talousveden joukkoon. Vuodon seurauksena ainakin 120 ihmistä sairastui. 42 ihmistä on ilmoittautunut asianomistajaksi rikosprosessiin, ja 4 hakenut korvauksia.

Riskikaivot olivat määräysten mukaisia, ja Äänekosken kaupungin vesihuollosta vastaavan energiayhtiön vastuuhenkilöt välttyivät syytteiltä. Syyttäjä ei löytynyt näyttöä yhtiön viivyttelystä toimissaan.