Äänekoski jatkaa plussalinjaa ensi vuonna

Äänekosken ensi vuoden talousarvio lupaa ylijäämäketjulle jatkoa, joskin niukasti. Ylijäämää kertyy arviolta vajaat 400 000 euroa. Se kerryttää ylijäämän määrän kaikkiaan 8,5 miljoonaan euroon ensi vuonna. Lainakanta kasvaa 4,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen kehuu äänekoskelaista budjetin valmistustapaa.

– Me teemme sen jo keväällä, eli se lyödään lukkoon kevään seminaarissa. Meillä matkan varrella keskustellaan välillä äänekkäästikin, mutta se kuuluu demokratiaan ja lopputulos saavutetaan yhdessä.

– Kaupunki kaipaa pk-yrityksiä laajentamaan veropohjaa ja työllistämään. Onneksi aina arvoituksellinen vienti on vetänyt ja traktoriteollisuus sekä puunjalostus voivat hyvin. Kauppasotaa emme todellakaan kaipaa, sanoo Tuononen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen (sd.) on varma, että kaupunginhallituksen budjettiesitykseen ei suuria muutoksia enää tule.

– Tämä on hyvä talousarvio, vaikka pikkuviilauksista vielä keskusteltiin. Meillä on pitkäjänteinen talouspolitiikka. Vuonna 2013 oli alijäämää yhdeksän miljoonaa euroa, ja nyt noustaan jo melkein saman verran plussalle. Tämä toteutuu, vaikka välissä on investoitu terveyskeskukseen, kouluihin ja päivähoitoon, ja parasta aikaa harrastuspaikkoihin, luettelee hän.

Budjetissa arvioidaan kunnallisverokertymäksi 63,9 miljoonaa euroa, ja siinä kasvua kertyisi 2,4 miljoonaa euroa. Kasvun tuo tilitysaikataulun muutos, jossa osa jäännösveroista on valumassa ensi vuoden puolelle. Yhteisöveroihin ennakoidaan 1,4 miljoonan euron kasvua ja tuotot olisivat 10,1 miljoonaa euroa. Tuotoissa näkyvät erityisesti traktorivalmistajan ja metsäyhtiön menestys.

Palkkojen jäädytysajan päättyminen, indeksikorotukset sekä leasing- ja vuokrakulujen kasvu nostavat kuluja. Kasvua kertyy noin 1,5 prosenttia. Toimintakulut nousevat 136,4 miljoonaan euroon. Talousjohtaja Tapani Hämäläisen mukaan leasingmaksuihin kaupunki on jo varautunut ennakoivasti.

– Olemme tehneet ylijäämävuosina ylimääräisiä poistoja taseesta, hän kertoo.

Äänekoski pyrkii luopumaan toiminnalle turhista kiinteistöistä. Näitä kiinteistöjä ovat olleet vanha lukio sekä Suojarinteen rakennukset. Toimintatuotoissa on 1,8 miljoonan euron pudotus. Tuottoja kertyy 23,3 miljoonaa euroa ja pudotusta selittää kotouttamisavustuksen loppuminen.