Äänekoski osti valtatien viereiselle moottoriurheilukeskukselle maa-alueen, Pro Lähdejärvet -ryhmä virittelee valitusta

Äänekosken seudulla moottoriurheilijoiden yhdessä kaavailema moottoriurheilukeskushanke nytkähti eteenpäin maanantaisilla kaupunginhallituksen päätöksillä. Toteutuessaan keskus olisi merkittävän iso toimija Pohjoismaissa.

Kaupunginhallitus päätti keskukselle kaavaillun noin 38 hehtaarin määräalan ostosta Finsilva Oyj:ltä 200 000 euron hintaan. Samalla kaupunginhallitus päätti myydä Finsilvalle runsaat 33 hehtaaria metsämaata 125 000 eurolla, eli kyse oli maanvaihdosta.

Kaupungin ostama alue sijaitsee valtatie 69:n varressa noin 6 kilometriä Suolahdesta. Moottorikeskusta valmistelevat Äänekosken Urheiluautoilijat, Konneveden Moottorikerhon Urheiluautoilijat, Äänekosken Moottorikerho, Äänekosken Pienoisautoilijat ja Konginkankaan Urheiluautoilijat.

Tavoitteena on, että kaupunki vuokraa alueen toimijoille. Kaupunginjohtaja Matti Tuononen korostaa, että kaupungilla on mahdollisuus vetäytyä määräalan ostosta.

– Ympäristöluvan takia kauppa on ehdollinen. Äänekosken kaupunki voi vetäytyä ostamaltaan maa-alueelta, jos moottoriurheilukeskus ei saa toimintaan ympäristölupaa, sanoo Tuononen.

Tavoitteen mukaisesti kaupunginhallitus myös päätti, että kaupunki vuokraa ostetun alueen moottoriurheilukeskusta valmisteleville. Vuokraaja voi olla seurat tai niiden osoittama yhdistys tai yhtiö. Vuosivuokra on 4000 euroa ja vuokra-aika on 20 vuotta. Alueen puusto jää kaupunki omistukseen. Toimijoiden vuokranmaksu alkaa, kun aluetta aletaan käyttää moottoriurheiluun. Keskuksen tarvitsema ympäristölupa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä.

Moottoriurheilukeskusta vastustaa somessa aktiivisesti toimiva Pro Lähdejärvet -ryhmä. Sen jäsen Matti Markkanen hämmästelee, että Keski-Suomeen on vireillä moottoriurheilukeskukset Keuruulle ja Äänekoskelle. Markkanen kommentoi päätöstä tuoreeltaan maanantaina.

– Kaupunginhallituksen päätös on tahra kaupungin ajamalle biotalousteemalle ja nämä keskukset ovat ristiriidassa Suomen ajaman ilmastostrategian kanssa. Tämä on harmittava päätös ja tulee johtamaan valituksiin, sanoo Markkanen.