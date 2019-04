Äänestysvilkkaus näyttää nousseen kansan lähdettyä päiväkävelylle, kertoi sihteeri Veera Reuna Helsingin keskusvaalilautakunnasta iltapäivällä.

Leppoisan aamun jälkeen äänestyspaikoilla on hänen mukaansa ollut todella vilkasta. Jonoja on ollut esimerkiksi Töölössä.

Rovaniemellä vaalipäivä on lähtenyt liikkeelle odotetusti, kertoo puolestaan vaaliassistentti Henna Penttilä. Joillakin äänestyspaikoilla on ollut pientä jonotusta, mutta kaiken kaikkiaan vaalipäivä on Rovaniemellä edennyt sujuvasti.

Kuopiossa väkeä on silmämääräisesti katsottuna ollut hyvin liikkeellä, sanoo keskusvaalilautakunnan ensimmäinen sihteeri Vesa Toivanen. Hänen mukaansa hyvä keli saa ihmiset uurnille.

Tamperelaiset äänestivät pirteästi jo ennakkoon, jolloin uurnilla kävi 41,6 prosenttia äänestysikäisistä. Kuitenkin äänestäjiä on riittänyt myös varsinaisena vaalipäivänä, kertoo keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa. Hän sanoo itse käyneensä muutamilla äänestysalueilla ja saaneensa tietoja niiden lautakuntien jäseniltä.

– Mitään ruuhkaa ei ole varsinaisesti syntynyt, mutta kaikki ovat sitä mieltä, että äänestäjiä on koko ajan ollut. Kukaan ei ole sanonut, että hiljaista olisi ollut, Perämaa lisää.

Perämaan tietoon ei ole tullut mitään äänestykseen liittyviä ongelmia.

Iltakahdeksaan asti aikaa

Vaalihuoneistot sulkeutuvat iltakahdeksalta. Äänestää voi vain siinä paikassa, joka on kerrottu kotiin tulleessa ilmoituskortissa.

Äänestettäessä on todistettava oma henkilöllisyytensä esimerkiksi passin, ajokortin tai henkilöllisyystodistuksen avulla.

Ennakkoäänestyksen tulokset kerrotaan heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua. Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänestysprosentti oli noin 70.

Tänä vuonna ennakkoon äänesti noin 36 prosenttia äänioikeutetuista eli yli puolitoista miljoonaa kansalaista.