Äärioikeistoa kokoontunut turkulaiseen ravintolaan Awakening-kokoukseen

Äärioikeiston kansainvälinen Awakening-tapahtuma on parhaillaan meneillään turkulaisessa ravintolassa.

Turun keskustassa Aurakadulla sijaitsevan ravintola Suomalaisen Pohjan ravintoloitsija Jani Hellström kertoo STT:lle, että paikalla on noin 70 äärioikeistolaista. Kokoontuminen ravintolassa alkoi kello 14 iltapäivällä.

Äärioikeiston kokous tuli Hellströmille yllätyksenä. Hänen mukaansa äärioikeiston tilaisuutta ei olisi otettu ravintolaan, jos siitä olisi tiedetty etukäteen.

– Tänä aamuna en tiennyt, että he ovat tänne tulossa. Yksityishenkilö on varannut tilan, ja puolenpäivän aikaan selvisi, että täällä on tällainen tilaisuus, Hellström sanoo.

Äärioikeistolaisilla on ollut ravintolassa puhujia, mutta muuten erityisempää ohjelmaa ei ilmeisesti ole ollut.

Ravintoloitsijan mukaan tapahtuma on sujunut ilman järjestyshäiriöitä. Poliisi on päivystänyt lähellä ravintolaa koko päivän.

– Turun taidemuseon edustalla on tälläkin hetkellä pari kolme poliisiautoa, Hellström kertoo.

Hänen mukaansa äärioikeistoa vastustavia mielenosoittajia ei ole näkynyt ravintolan luona.

Tilaisuudesta ravintolassa uutisoi ensin Turun Sanomat.

Vaalit tuovat tapahtumia Turkuun

Lounais-Suomen poliisi ei aiemmin iltapäivällä ottanut kantaa Awakening-kokoukseen liittyviin STT:n kysymyksiin. Ylikomisario Mika Peltola sanoi, että Turun ympäristössä on viikonloppuna paljon tapahtumia muun muassa eduskuntavaalien johdosta.

Peltolan mukaan poliisi on varautunut viikonloppuun näkymällä ja jalkautumalla Turun keskustassa.

– Muutenkin kaikkiin tapahtumiin on varauduttu täällä. Pyritään siihen, että kaikki menisi hyvin, Peltola sanoi.