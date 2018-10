Ähtärin pandat sekä jyväskyläläinen The Local Culture Hostel & Cafe ovat ehdolla Vuoden tulokkaiksi matkailualan gaalassa

Ähtärin pandat Lumi ja Pyry sekä jyväskyläläinen The Local Culture Hostel & Cafe ovat ehdolla Vuoden tulokkaaksi kilpailussa, jonka järjestää Suomen matkatoimistoalan liitto. Vuoden aikana ansioituneen matkailuyritykset, -teot ja -ilmiöt palkitaan perjantaina Finnish Travel Galassa. Palkintoja jaetaan viidessä eri kategoriassa.

Pandojen ja jyväskyläläisen hostelli-kahvilan kanssa Vuoden tulokas -tittelista kisaa Länsimetro.

Pandapariskunnan ehdokkuutta tapahtuman järjestäjä perustelee muun muassa seuraavalla tavalla:

– Jin Bao Bao ja Hua Bao eli Lumi ja Pyry ovat tuoneet uutta, positiivista ja mustavalkoista nostetta kotimaanmatkailuun. Ähtärin eläinpuiston Pandatalo ja Kiinasta lainaan saadut isopandat lisäävät Ähtärin ja sen lähiseudun matkailun vetovoimaisuutta ja tuovat mahdollisesti Suomeen pandoista kiinnostuneita turisteja myös ulkomailta. Lumin ja Pyryn Suomi-vierailun tieteellisenä tavoitteena on selvittää, miten pandakanta voidaan säilyttää. Toiveena onkin, että Lumin ja Pyryn lisäksi Ähtärissä on ennen pitkää tepsuttelemassa myös suloisia pandanpentuja.

Jyväskylän yliopiston vanhan rehtoraatin tiloihin perustetun hostelli-kahvilan ehdokkuutta taas perustellaan näin:

– The Local Culture Hostel and Cafe on upeaan vanhaan rakennukseen suurella sitkeydellä ja vuosien varrella kerättyjä oppeja hyödyntäen kunnostettu hostelli Jyväskylässä. Se on erityisen hieno suomalainen esimerkki kansainvälisestä desing hostelli -ilmiöstä. Local Culture Hostel and Cafe’ssa tarinallistaminen on toteutettu muun muassa omistajien persoonia hyödyntäen, ja kohteen markkinointi on sympaattista ja antaa tunteen, että se on arvojensa mukaan toimiva talo.