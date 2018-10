Äidit rikkovat tapaamissopimuksia etenkin lomilla – isät joutuvat perumaan suunnitelmia, kun lapset eivät saavu paikalle

Äidit rikkovat isien oikeutta tavata lapsiaan etenkin loma-aikoina, murehtii lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Lomat lisäävät Kurttilalle tulevien yhteydenottojen määrää.

Ongelma koskee eroperheitä.

– Yhteydenottoja tulee paljon erityisesti isiltä, joilla olisi tapaamissopimuksen mukaan oikeus viettää loma-aikaa yhdessä lasten kanssa, mutta äiti ei anna lasta isälle, Kurttila kertoo.

– Lapsen kanssa voi olla suunniteltu lomamatka, eikä lasta saa paikalle ja suunnitelmat kariutuvat.

Tilanteet ovat vaikeita vanhemmille, mutta ennen kaikkea lapsille. Se, että yhteyttä ottavat etenkin isät, kertoo Kurttilan mukaan vallitsevasta tilanteesta.

– Pääsääntöinen huoltajavastuu on usein äidillä ja hän määrittää enemmän sitä, missä lapsi on ja milloin.

Lapsiasiavaltuutetun mukaan tapaamissopimusten toteutumista ei nykyisellään valvota riittävästi. Näissä tilanteissä lähivanhempi, usein äiti, voi toimia vastoin vahvistettua tapaamissopimusta. Vastuu sopimusten valvomisesta on kunnilla.

Kurttilan mukaan kunnissa alistutaan tilanteisiin.

– Saamieni yhteydenottojen mukaan kuluu usein pitkiäkin aikoja niin, etteivät tapaamiset onnistu. Puhutaan kuukausista ja vuosista.

Hänen mukaansa olennaista olisi, että tilanteisiin tultaisiin väliin nopeasti.

– Ellei näin tehdä, käy niin, että toinen vanhemmista muuttuu lapselle vieraaksi. Silloin yhteys ei enää toteudu.

– Sopimuksia ei saa jättää vain huoltajien välisiksi riidoiksi. Nykytilanteessa sopimuksia ei voida ylläpitää.

Kurttila neuvoo, että tapaamisongelmista tulee olla joka kerralla yhteydessä kunnan lastenvalvojaan tai sosiaalityöntekijään.

Tässäkin on silti nykyisellään ongelmia.

– Eroja ei ole yksittäisten kuntien, vaan ammattilaisten välillä. Ratkaisevaa on, kuka on se lastenvalvoja tai sosiaalityöntekijä, jonka pöydälle asia tulee. Eroja on olemassa, vaikka niin ei pitäisi olla.

– Sosiaali- ja perhetyössä kaivattaisiin vahvaa ohjeistusta ja koulutusta sekä osaajia asiasta. Esimerkiksi avioeron harkinta-aikana pariskunnan kanssa pitäisi aina käydä läpi se, että tapaamissopimusta pitää todella noudattaa.

Sosiaalityön, lastensuojelun ja lastenvalvojan täytyy Kurttilan mielestä tuoda esille, että tapaamissopimusten rikkomukset ovat vakavia asioita. Kurttilan mukaan sopimusrikkomusten tulisi johtaa koko sopimuksen uudelleenarviointiin.

– Nyt isien kokemus on se, ettei kukaan tunnu tekevän asialle mitään.

Isien lisäksi yhteyttä ottavat myös isovanhemmat.

– Usein lomasuunnitelmien kariutuminen vaikuttaa myös heihin. On pettymys, jos lastenlasta ei saakaan tavata. Suurin kärsijä on kuitenkin lapsi, Kurttila toteaa.