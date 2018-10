Äidit toivat kynttilöitä ajoradalle kuolleen naisen muistoksi Köhniöllä: "Omat lapset liikkuvat näillä main"

Suru ja järkytys valtasivat kolmea äitiä, jotka veivät tiistai-iltana kynttilät Jyväskylän Köhniön turmapaikalle. Iltapäivällä hieman klo 15 jälkeen sattuneessa onnettomuudessa kuoli lastenvaunuja työntänyt nainen, johon kuorma-auto oli törmännyt Erämiehenkadulla. Vaunuissa ollut lapsi selvisi vammoitta.

Erämiehenkadun varrella sijaitsee lukuisia omakotitaloja, joissa asuu myös lapsiperheitä.

– Emme tunteneet naista. Halusimme silti kunnioittaa hänen muistoaan, sillä Köhniön ja Kypärämäen alue on pieni, ja juuri tässä kohtaa tulee itsekin usein liikuttua, nimettöminä pysytelleet äidit kertoivat.

He asuvat muutaman sadan metrin säteellä turmapaikasta.

– Kun tällaista sattuu näin lähellä, alkaa se mietityttämään ja enemmänkin, kun omat lapset liikkuvat myös näillä main, he sanoivat.

Erämiehenkadulla on liikkunut runsaasti raskaita ajoneuvoja koko kesän, viikoittain tien läpi ajava Virve Friman kertoo Keskisuomalaiselle.

– Siellä on tehty remonttia koko kesän. Tiellä on ollut todella paljon kuorma-autoja ja kaivinkoneita yhtä aikaa, ilmeisesti on yritetty saada remontti nopeasti tehtyä. Ei ole ihme, että onnettomuuksia sattuu, jos sinne väliin menee, Friman toteaa.

Onnettomuudesta kertovan Keskisuomalaisen uutisen kommenteissa Erämiehenkadun työmaata soimataan sekavaksi ja kevyelle liikenteelle hankalaksi. Eräs kommentoija kertoo kiertävänsä työmaan metsän kautta sen turvattomuuden vuoksi.

– Läheltä piti -tilanteita tulee väkisin, kun raskasta kalustoa on niin paljon. Varmasti useammalla on ollut autolla ajaessakin sellaisia, Friman toteaa.

Hän kertoo kiertäneensä välillä viereisen Köhniönkadun kautta työmaan aiheuttaman hidasteen vuoksi.

Frimanin mukaan Erämiehenkadulla oli jo viime viikolla enemmän tilaa, mutta sitä ennen tien toinen kaista on ollut usein suljettuna työmaan vuoksi. Vaikka liikennettä on ohjattu yhdelle kaistalle liikennevaloilla, Frimanin mukaan henkilöautolla on joutunut välillä väistämään myös jalkakäytävän puolelle.

– Sitä en tiedä, miten iltaisin ja öisin on toimittu, Friman pohtii.