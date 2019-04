Äitienpäivänä palkitaan ansioituneita äitejä: joukossa on Paula Katajamäki Mäntästä

Perinteisessä valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa sunnuntaina 12.5. palkitaan 35 kasvattajina ansioitunutta äitiä. Tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä tunnustuksen saavien joukossa on diplomikosmetologi, jalkahoitaja Paula Katajamäki Mänttä-Vilppulasta.

Eri puolilta maata Valkoiseen Saliin kokoontuvat äidit saavat Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalit kultaristein.

Vuonna 1948 syntynyt Katajamäki avioitui vuonna 1969 ja sai kaksi lasta. Avioliiton päätyttyä hän oli näiden yksinhuoltaja. Myöhemmin hänestä tuli entisen puolisonsa lasten sijaisäiti, kun lasten vanhemmat menehtyivät.

Kodin ulkopuolella Katajamäki on muun muassa toiminut urheiluseura Mäntän Sykkeessä puheenjohtajana lähes 20 vuotta, ollut mukana paikallisen osuuspankin hallinnossa sekä hoitanut kunnallisia luottamustehtäviä esimerkiksi liikuntapoliittisessa neuvottelukunnassa ja keskusvaalilautakunnassa.

Äitienpäiväjuhlassa palkittavien joukossa on suurperheiden äitejä, yksinhuoltajia, sijais-, adoptio- ja tukivanhempia sekä erityislasten äitejä. Monet heistä ovat osallistuneet myös lastenlastensa, lastenlastenlastensa ja sijaislasten kasvattamiseen sekä tukeneet lasten ja nuorten elämää järjestöjen, yhdistysten, urheiluseurojen ja oman yhteiskunnallisen aktiivisuutensa kautta.

Suurin osa tunnustuksen saajista on syntynyt 1950-luvulla, mutta mukana on myös 1970-luvulla syntyneitä. Vanhin palkittavista on syntynyt vuonna 1931.

Äitienpäiväjuhlaan tuo valtiovallan tervehdyksen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.), ja juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja Mirjam Kalland.