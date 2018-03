Älä viesti Wilmassa tunnekuohun vallassa – vanhempien epäasialliset yhteydenotot opettajille ovat lisääntyneet

Vanhempien vaatimukset työllistävät opettajia. Omalle lapselle vaaditaan erivapauksia ja opettajat saavat asiattomia tai uhkaavia viestejä, kertoo jyväskyläläisen Kuokkalan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Petri Palve.

– Vaaditaan lapsen oikeuksia. Ymmärrän, että huoltajat haluavat lapselleen parasta, mutta joskus se menee aivan överiksi.

Palveen mukaan viime vuosina vanhempien epäasialliset yhteydenotot ovat lisääntyneet. Viestejä tulee erityisesti kodin ja koulun välisen yhteydenpitojärjestelmän, Wilman kautta.

– Voi tulla viestejä, joissa loukataan opettajaa henkilönä tai kyseenalaistetaan hänen ammattitaitoaan, uhkaillaan tai haukutaan, Palve kertoo.

Palve korostaa, että valtaosa vanhemmista on asiallisia.

Joskus uhkaillaan viedä asiaa eteenpäin asianajajan kanssa.

– Vaativia vanhempia on korkeintaan viisi prosenttia, mutta yksittäiset huoltajat voivat työllistää tosi paljon. Joskus uhkaillaan viedä asiaa eteenpäin asianajajan kanssa, Palve kuvailee.

Myös Palve itse on saanut uhkaavia ja solvaavia viestejä.

Palve sanoo olevansa huolissaan opettajien jaksamisesta.

– Rehtorina minun pitää kestää enemmän, mutta mielestäni opettajan ei tarvitse sietää asiattomia viestejä. Yksikin satuttava viesti huonoon saumaan voi vaikuttaa opettajan jaksamiseen dramaattisesti, Palve sanoo.

Opettajan velvollisuus ei ole roikkua Wilmassa koko ajan

Palve sanoo, että huoltajilla on toki oikeus pitää yhteyttä kouluun ja kysyä asioista. Se pitäisi kuitenkin tehdä niin, että kunnioittaa myös opettajan ammattitaitoa ja näkemystä.

– Joskus opettajillekin tulee virheitä. Jos näin on käynyt, virheet tunnustetaan ja seuraavalla kerralla pyritään parempaan.

Jyväskylässä opettajien velvollisuuteen kuuluu Wilma-viestien lukeminen ja niihin vastaaminen pääsääntöisesti joka työpäivä.

– Olen ohjeistanut opettajia, että ennen nukkumaanmenoa ei kannata mennä Wilmaan, koska jo saadun viestin otsikko voi kirvoittaa tunteita. Opettajan velvollisuus ei ole roikkua Wilmassa koko ajan, sanoo Palve.

Kuokkalan yhtenäiskoulun luokanopettaja Kaisu-Leena Lohi on kohdannut työssään myös vaativia vanhempia.

– On tullut ikävän sävyisiä viestejä, on kyseenalaistettu toimintani laillisuutta tai puhuttu epäasiallisesti, oikeustoimillakin on uhattu.

Lohen mukaan harmillisia ovat tilanteet, joissa vanhemmilla ja koululla on eri käsitys siitä, mitä koulussa on tapahtunut, ja joissa huoltaja kyseenalaistaa opettajan ammattitaidon.

– Toivon, että kun vanhemmat kuulevat koulupäivän tapahtumista lapsilta, he eivät tekisi välittömästi johtopäätöksiä, vaan selvittäisivät asiaa yhteistyössä opettajan kanssa, Lohi sanoo.

Valtaosa vanhemmista viestii asiallisesti

Hän korostaa, että valtaosa vanhemmista viestii asiallisesti ja yhteistyö koulun kanssa toimii hyvin.

– Toivon kaikilta kunnioittavaa, hyvien tapojen mukaista, ratkaisukeskeistä ja rakentavaa viestintää. Lapselle tulee turvallinen olo silloin, kun opettaja ja vanhempi puhaltavat yhteen hiileen, Lohi muistuttaa.

Lohi seuraa Wilmaa pääsääntöisesti virka-aikana. Hän käyttää järjestelmään tiedottamiseen ja nopeaan viestintään.

– Jos Wilmassa alkaa tulla pitkää viestittelyä, silloin on järkevää keskustella asia puhelimitse tai kasvokkain vanhemman kanssa.