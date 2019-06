Öljyntorjunta Utön edustalla päättyi – "Meillä on tiedossa useampia epäiltyjä aluksia"

Öljyntorjunta on päättynyt Utön majakkasaaren lounaispuolella. Suomen leijonan majakan alueella mereen pääsi kuutioittain öljyä, jonka putsaaminen loppui perjantaina kello 17. Öljyä oli 40 kilometrin päässä Utön rannikolta.

Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Jani Vastamäki kertoo, että toiminta alueella on loppunut, koska öljyä on enää niin ohut kalvo, ettei sitä voi kerätä pois.

– Toimet onnistuivat hyvin, eikä öljy päässyt ajautumaan rannoille tai lintualueille, Vastamäki sanoo.

Helteinen sää nopeuttaa jäljelle jääneen öljyn haihtumista. Öljystä muodostui noin 15 kilometrin repaleinen, hajallaan oleva lautta.

Merivartiostosta kerrotaan, että kolmen vartiolaivan lisäksi öljyä oli keräämässä merivartioston öljyntorjunta-alus Halli. Valvontalentokone avusti toimintayksiköitä. Saaristomerellä oli tuulivaroitus vielä juhannusaattona, mutta kenttäjohtajan mukaan keli ei haitannut merkittävästi torjuntaa.

– Sää oli merialueella varsin hyvä koko operaation ajan. Kova aallokko olisi vaikeuttanut toimia, Vastamäki sanoo.

Rikostorjuntayksikkö on aloittanut tutkinnan vuodosta

Kenttäjohtajan mukaan arvio mereen valuneesta 10–40 kuutiosta ei ole tarkentunut, mutta voi jatkossa täsmentyä. Arvio perustuu lentokoneen järjestelmien keräämään tietoon.

Syyllistä ei voida vielä varmuudella kertoa.

– Öljy on aluksesta peräisin. Meillä on tiedossa useampia epäiltyjä aluksia, joihin on kohdistettu tutkintatoimenpiteitä. Veteen valuneen öljyn tarkka määrä voi vielä selvitä, kun aluksia tarkemmin tutkitaan, Vastamäki kertoo.

Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikkö on aloittanut tutkinnan öljyvuodosta.

Vastamäen mukaan 40 kuutiota on tankkiautollinen ja varsin merkittävä määrä öljyä.

– Tällaisia määriä öljyä on monessa alueella liikkuvista aluksista, eikä laivan tarvitse olla varsinainen säiliöalus.

Jatkossa öljyn laatu tarkentuu. Raskaasta polttoöljystä ei ole Vastamäen mukaan kyse.

– Öljyn tarkempi laboratoriotutkimus on tekemättä, mutta se muistuttaa kevyttä polttoöljyä, jota voidaan käyttää laivan polttoaineena, Vastamäki kertoo.