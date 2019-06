Öljyntorjunta jatkunut Suomen aluevesillä läpi yön – öljyn ei uskota pääsevän rannikolle

Öljyntorjunta Suomen aluevesillä on jatkunut läpi yön, Länsi-Suomen merivartiosto kertoo. Torstaina aamulla havaittu yli kymmenen kilometrin pituinen yhtenäinen öljylautta on yön aikana hajonnut ja öljyä on haihtunut.

Torjuntaa kohdistettiin yön aikana valvontalentokoneen havaitsemiin paksumpiin öljyläikkiin. Öljyn paksuus vaihtelee ohuesta kalvosta noin sentin paksuiseen kerrokseen, STT:lle kerrottiin eilen.

Torjuntatoimet jatkuvat tänään. Merivartioston mukaan on epätodennäköistä, että öljy saavuttaisi rannikon.

– Öljypäästön ajelehtiminen saaristoon on toistaiseksi epätodennäköistä sekä onnistuneiden keräystoimenpiteiden että ajelehtimislaskelman perusteella. Tästä huolimatta Varsinais-Suomen pelastuslaitos ylläpitää edelleen valmiutta rantatorjuntaan, merivartioston tiedotteessa sanotaan.

Öljyn alkuperää selvitetään

Rajavartiolaitoksen arvio mereen päässeen öljyn määrästä liikkuu noin kymmenen ja 40 kuutiometrin välillä.

Mereen päässyt mineraalipohjainen öljy on peräisin aluksesta. Päästön alkuperän selvittäminen etenee tulevina viikkoina merestä ja eri aluksista otettujen öljynäytteiden vertailulla.

Öljyntorjuntaa tehdään Utöstä runsas 40 kilometriä lounaaseen sijaitsevan Suomen leijonan majakan alueella. Rajavartioston kolmen vartiolaivan lisäksi öljyä on ollut keräämässä merivartioston öljyntorjunta-alus Halli.