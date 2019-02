Öljynvaihtoa, frisbeegolfia ja metsästystä – isät ja pojat kokeilevat Joutsan Äijä-kerhossa kaikkea kiinnostavaa

Ollaan Joutsan Mieskonmäessä Vanha-Kälän tilalla. Vanhaisäntä Pentti Kuitunen paiskaa kättä ja sanoo, että siirrähän tuota autoasi vähän kauemmaksi, ettei jää vahingossa lumien alle.

– Onhan siellä hallin katolla lumiesteet, mutta saattavathan nekin tulla alas lumen mukana, Kuitunen sanoo.

Tulee sitten toinenkin Kuitunen, Mika nimeltään, lapa ojossa. On kuulemma nykyinen isäntä veljensä Juhan kanssa.

Muutakin porukkaa näkyy paikalla olevan, poikia ja isiä, keskenään tuttuja. Ei kai se ihme olekaan, sillä alkamassa on Mieskonmäen Äijä-kerhon lauantaitapaaminen. Tarkoituksena on viettää pajapäivä, jonka aikana korjaillaan koneita ja kierrellään arvioimassa Vanha-Kälän hallien maatalouskonekantaa.

Tilaisuutta ei avaa yksikään äijä, vaan Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen hankevetäjän Satu Korhonen. Mieskonmäen koulun pojille ja heidän isilleen suunnattu Äijä-kerho on nimittäin osa yhdistyksen Let’s go pojat -hanketta, jossa tarjotaan toimintaa pääosin 7–18-vuotiaille pojille.

Äijä-kerho käynnistyi viime syksynä.

– Yhteensä kerhossa on viitisentoista poikaa, Korhonen kertoo.

– Isiä on paikalla vaihtelevasti, yleensä kolmesta kuuteen.

Aikaisemmin on ehditty tutustua muun muassa metsästykseen, luontoon ja riistanhoitoon, kokeiltu frisbeegolfia, ihmetelty bänditoimintaa ja jopa robotiikka on tullut tutuksi.

Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys miettii äijä-kerhoilun levittämistä alueen muihinkin kyliin.

– Laitan kyliin sähköpostia, jossa toimintaa esitellään. Katsotaan sitten, miten innostusta löytyy.

Mieskonmäellä innostusta on löytynyt ihan mukavasti, ja näillä näkymin parin viikon välein järjestettäviä tapaamisia riittää ainakin toukokuulle.

– Ja kuka sitä kieltää kokoontumasta kesälläkin, jos vaan siltä tuntuu, Korhonen sanoo.

Yhdeksänvuotias Joel Flinkman on erityisen innostunut, vaikka tilanpito on tuttua kotioloissakin.

– Tämä on tosi kivaa, poika kehuu.

– Erityisesti tämä kerta on mukava, kun en ole ikinä päässyt katsomaan Kälää näin läheltä..

Isälle, Jouni Flinkmanille, tila on huomattavasti tutumpi.

– Olin täällä harjoittelijana kolmisenkymmentä vuotta sitten, Flinkman muistelee.

– Tätäkin hallia olin rakentamassa. Alkukesästä hirvitti nousta tikapuita, mutta loppukesästä ei ollut mitään ongelmia kävellä kattokehikkoja pitkin.

Äijä-kerho on ollut Flinkmanille tervetullut asia.

– Tämä on tällainen isä-poika-juttu, pojan kanssa ollaan tehty kaikenlaista.

– Joel oikein odottaa, että päästään näihin kokoontumisiin. Tänään oli vielä kahta innostuneempi, kun päästiin tänne.

Flinkmanin mielestä Äijä-kerho on hyvä tapa ottaa yhteistä aikaa pojan kanssa.

– Esimerkiksi viimeksi tutustuimme rauhanturvaamiseen, ja se oli todella mielenkiintoista.

Tilakierroksen jälkeen nautitaan välipalat ja sen jälkeen käydään rassaamaan koneita. Mika Kuitusen poika Teemu näkyy olevan tekijä etenkin tällä alalla.

Jo ennen kierrosta hän oli päästänyt öljyt valumaan pienkuormaajasta ja nyt hän vaihtaa yhden koneen heijastinta yhdessä Joel Flinkmanin kanssa.

Isät ja osa pojista ovat kokoontuneen erään koneen peräpäähän. Mika Kuitunen virittelee siellä pientä remonttia tulille

Pitänee jättää äijät touhuamaan ja käydä katsomassa, josko se auto olisi jo hautautunut kattolumeen.

Isillä vaara joutua perheen reunalle

Jyväskylän yliopiston perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen sanoo, että viimeisten 20 vuoden aikana perhetutkimuksessa on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota isyyteen ja isien merkitykseen.

– Isillä on tärkeä rooli perheessä ylipäätään, ja sen merkitys alkaa näkyä isän asemaa vahvistavien aktiviteettien lisääntymisessä, Jokinen sanoo.

Tutkimusten mukaan isillä on riski olla vähemmän tekemisissä perheen kanssa kuin muilla perheenjäsenillä.

– Pikkulapsivaiheessa isät tekevät usein normaalia pitempää päivää, ja he voivat jäädä ikään kuin perheen reunalle.

Jokisen mukaan on positiivista, että yhteisen ajan järjestämistä ei jätetä pelkästään yksilöiden harteille.

– Laajemmassa merkityksessä kysymys on myös työmarkkinoiden toimivuudesta. Kaikilla työpaikoilla ei työajan joustavuutta koeta luontevaksi.

– Ongelmaa voidaan siis purkaa monelta suunnalta.

Lapsille on tärkeää, että heillä on luotettavia aikuisia, joiden kanssa he voivat viettää luontevasti aikaa.

– Organisoitu toiminta on hyvää erityisesti siksi, että siinä tehdään jotain.

– Sen ei tarvitse olla mitään erityistä, mutta esimerkiksi isän ja pojan keskustelu on usein luontevampaa, kun se tehdään muun puuhan lomassa.