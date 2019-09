“Clap your hands! – Miksi englanti jyrää Jyväskylän kouluissa?

“Clap your hands! Stamp your feet! Jump in the air!”, kehottaa luokanopettaja Markus Paananen ja näyttää itse esimerkkiä. Jyväskyläläisen Tikan koulun ekaluokkalaiset taputtavat, tömistävät ja hyppivät innokkaasti perässä.

On torstaiaamu, ja olemme eppujen englannin kielen tunnilla. Uutta kieltä opitaan etupäässä leikin ja toiminnan kautta. Torstaina opeteltiin esimerkiksi erilaisten säätilojen ilmaisemista.

“It is cloudy”, sanoi Paananen ja piirsi ilmaan hattarapilven.

It is cloudy, huusivat eput kuorossa omia pilviään piirtäen.

Fiona Räisänen, 7, pitää englantia melko helppona oppia.

– Englanti on kivaa. Osaan jo joitakin sanoja, Räisänen sanoi.

Tästä syksystä alkaen vieras kieli alkaa kaikissa kouluissa jo epuilla. Ekaluokkalaisten vieraan kielen ryhmiä syntyi Jyväskylässä vain englannin kielessä. Muita vaihtoehtoja olivat ranska, saksa ja venäjä.

Fionan äiti Leena Räisäsen mukaan kielivalinta oli perheessä helppo.

– Englannin valitseminen tuntui luontevalta. Sitä lapset näkevät arjessaan muutenkin esimerkiksi pelien ja Youtube-videoiden kautta, kommentoi Räisänen.

Räisänen sanoo, että tietoa siitä, että epulla olisi voinut valita jonkun muun kuin englannin, ei ollut riittävästi.

– Meille ei syntynyt käsitystä, että olisi voinut valita muutakin, sanoo Räisänen.

Räisänen pitää hyvänä, että lapset pääsevät vieraan kielen makuun jo ekalla luokalla.

– Pelkällä suomella ei pärjää, maailma on niin kansainvälinen. Elämässä tarvitsee kieliä, teki mitä tahansa, Räisänen sanoo.

Keskisuomalainen toteutti Jyväskylän yliopiston kanssa ekaluokkalaisten vanhemmille kyselyn siitä, mistä englannin ylivalta Jyväskylän eppujen keskuudessa johtuu. Kyselyyn saatiin 53 vastausta.

51 vanhempaa kertoi lapsensa aloittavan englannin kielen ensimmäisenä vieraana kielenä. Yksi vastaaja kertoi lapsensa aloittavan espanjan.

Muun kuin englannin ensimmäiseksi lapsen kieleksi oli valinnut kuusi vanhempaa. Jotain muuta kieltä kertoi harkinneensa seitsemän vanhempaa. Tärkeimpänä syynä siihen, miksi vanhemmat valitsivat lapsensa ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin, on kyselyn perusteella kielen vahva nykyasema.

19 vastaajaa korosti englannin taidon hyödyllisyyttä sekä kielen osaamisen tärkeyttä. Moni näki englannin tuttuna ja turvallisena vaihtoehtona, jonka osaamiselle on tarvetta myös koulun ulkopuolella.

Toiseksi tärkeimmäksi syyksi englannin suosiolle nousivat kyselyssä toisaalta huoli pienempien kielten ryhmien toteutumisesta sekä samalla epävarmuus lapsen kielipolun jatkumisesta.

“Kun keskustelua valinnaisesta kielestä käytiin, saimme ymmärtää että on oikeastaan sama minkä kielen valitsette, todennäköisesti se tulee kuitenkin olemaan englanti”, eräs vastaaja kommentoi.

Yhdeksän vanhempaa kertoi kyselyssä, että muita kuin englannin kieliryhmiä ei joko järjestynyt lapsen omassa koulussa tai muita vaihtoehtoja ei tarjottu. Vanhemmat eivät olisi myöskään valmiita vaihtamaan lapsensa koulua vieraan kielen vuoksi. Kuudesta vastauksesta kävi ilmi oletus siitä, että muita kieliryhmiä ei muodostu englannin lisäksi, minkä vuoksi valittiin englanti. Kieliryhmän muodostamiseen vaaditaan Jyväskylässä 12 oppilasta.

Kielipolkuja pitäisi selkeyttää, sanoo professori

Jyväskylän yliopiston englannin kielen professori Anne Pitkänen-Huhta pitää vaadetta 12 oppilaan ryhmästä, jotta kieliryhmä syntyisi, melko suurena varsinkin, jos lapsen koulu on kovin pieni.

– Tämä on toki kunnille kustannuskysymys. Jos kieliin haluttaisiin panostaa, pitäisi mahdollistaa joustavampi ryhmäkoko, arvioi Pitkänen-Huhta. Pitkänen-Huhdan mukaan Jyväskylässä lasten kielipolkuja peruskoulussa pitäisi selkiyttää niille lapsille, jotka valitsevat epulla muun kuin englannin.

– Nyt vanhemmat pohtivat kyselyn perusteella esimerkiksi sitä, että jos lapsi valitsee ekalla luokalla kielekseen ranskan, saako lapsi varmuudella myös englannin kielen opetusta peruskouluaikanaan, kun ryhmäkokovaade on jatkossakin 12, Pitkänen-Huhta kertoo.

Englantia ei ole aiemmin Jyväskylässä tarjottu A2-kielenä, joka aloitetaan neljännellä luokalla.

– Vanhemmilla pitäisi olla varmuus, että englanti toteutuu A2-kielenä, jos A1-kieleksi valitsee jotain muuta, hän sanoo.

Kuudennella luokalla aloitettavana B1-kielenä Jyväskylän suomenkielisillä oppilailla on ruotsi.

Kolmas syy englannin suosimiseen on kyselyn perusteella vanhempien epätietoisuus lapsensa oppimistaidoista tai pelko kielen oppimisen vaikeudesta.

– Tuntuu, että vanhemmat ajattelevat kielenoppimisen olevan todella vaikeaa. Käsitykset voivat olla peräisin omista kouluajoista, arvioi Pitkänen-Huhta.

Monen vanhemman vas­tauk­sista näkyi epävarmuus eri vaih­toehdoista ja niiden seurauk­sista.

– Siksi tärkeintä on kielivalinnoista tiedottaminen ja keskustelu vanhempien kanssa, jotta vanhemmat pystyisivät aidosti vertaamaan eri vaihtoehtoja.

Kielivalinnan myöhentäminen voisi olla yksi vaihtoehto.

– Jos kielivalinta tehtäisiin vasta ekan luokan syksyllä, vanhemmat näkisivät, miten lapsen koulunkäynti lähtee liikkeelle ja tiedottaminen eri vaihtoehdoista olisi helpompaa, Pitkänen-Huhta arvioi.

Eppuluokkalaisten vanhempien vastauksia kielikyselyyn:

"Jos olisi valinnut jonkun muun kuin englannin kielen, olisi se tarkoittanut automaattisesti kolmea vierasta kieltä alakoulussa. Se on iso valinta, jos vaikka lapsella myöhemmin oppimisenpulmaa."

"Lapsen luokalla on 24 oppilasta eikä rinnakkaisluokkia ole. Oli tiedossa, että minkään muun kielen ryhmää ei tulisi alkamaan kuin englannin."

"Keskustelin useiden vanhempien kanssa ja he aikoivat valita myös englannin lapselleen. Tuli sellainen olo, ettei kukaan muukaan valitse toisin ja koulua emme olisi olleet valmiit vaihtamaan kielivalinnan takia. Päätös jäi lopulta omien tietojemme sekä mutu-tiedon varaan, eikä oikein uskallettu toimia muulla tavoin."

"Olisimme halunneet espanjan, koska vanhemmalla lapsellammekin on se A1-kielenä ja se on osoittautunut hyväksi valinnaksi. Jouduimme tyytymään englantiin."

"Vanhemmat osaavat auttaa ja tukea lasta kotona (englannin) opinnoissa. Tarvittaessa myös isosisarukset osaavat neuvoa."

"Jos ja kun tämä liian suuren minimiryhmäkokovaatimuksen vuoksi jää englanti lapsen ainoaksi kieleksi (pl. pakollinen ruotsi), niin hän pärjää tällä monessa paikassa ja pystyy jatko-opiskelemaan englanninkielisillä linjoilla."

"Lapsi halusi valita vieraaksi kieleksi ensisijaisesti espanjan, jota ei voinut valita vielä ekaluokalla. Nyt oli valittava englanti, jotta espanjan saa neljännellä luokalla."

"Olisin mielelläni ottanut lapselle kieleksi esim. ranskan, mutta en pitänyt ajatuksesta, että lapsen pitäisi siirtyä toiseen kouluun kielen tunnin vuoksi."

"Jyväskylän kaupunki tiedotti huonosti siitä, miten ja missä muiden kielten (kuin englannin) opetus tullaan järjestämään. Koska emme halunneet, että lapsen koulumatka pitenee tai päivä pidentyy sen vuoksi, että lapsi joutuu kielenopiskelun vuoksi matkaamaan muualle, valitsimme englannin."