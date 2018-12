”Jyväskylän piispa” Jukka Keskitalo aikoo olla kirkon pelinrakentaja – hiippakunnan oma Jari Litmanen

Aapajoen kylä Karungin kunnassa Tornionjokilaaksossa 1960-luvun lopulla.

Viisi lasta, täkäläisittäin kläppiä, kuhisee jouluaattona keskenään Keskitalon maalaistalon pirtissä.

Aamulla on käyty äidin kanssa kirkossa, isä on jäänyt hoitamaan tilan viittä–kuutta lehmää. Joulukuusi on haettu hiihtäen omasta metsästä ja koristeltu lippunauhoin sekä aidoin kynttilöin.

Kaupasta on ostettu iso laatikko punaisia omenoita, jotka olivat Peräpohjolan maaseudulla harvinaista herkkua. Joulun alla perheen luona on vieraillut teurastaja, jonka työtä kläpit tirkistelivät seinälankkujen välistä.

Nyt pöydässä on joulukinkku ja itsetehtyä perunalaatikkoa. Radiosta kuunnellaan joululauluja.

Joulua vietetään kolmen talossa asuvan sukupolven kesken. Kun isoisä lähtee viemään hevoselle heiniä, kuluu hetki ja pirtin oveen kolkuttaa joulupukki.

– Se oli aina aito ja iloinen yllätys. Miten pukki saattoi tulla juuri silloin, kun pappa oli poissa, perheen nuorin lapsi Jukka Keskitalo, 56, muistelee.

Vaikka lahjat olivat yksinkertaisia, oli pukin vierailu lapsille aaton kohokohta. Joskus Jukka sai papan itse tekemät sukset, joskus suklaata ja villasukat. Tapaninpäivänä lahjoja vertailtiin naapureiden kesken ja usein tuntui, että muut olivat saaneet jotain parempaa.

Kun marraskuussa Oulun hiippakunnan piispana aloittanutta Keskitaloa pyytää muistelemaan lapsuutensa ikimuistoisinta joululahjaa, nousee hänen kasvoilleen poikamainen virne. Sitten hän on hetken hiljaa kuin empien, kehtaako kirkonmies tällaista kertoakaan.

– Yhtenä jouluna sain nallipyssyn ja cowboy-hatun. Voi että – ne olivat kova juttu!

1960-luvun Karunki oli harras maankolkka. Keskitalojen naapurusto oli täynnä vanhoillislestadiolaisia, sukuun kuului lestadiolaisuutta eri muodoissaan.

Keskitalon oma perhe ei sen sijaan ollut kovin aktiivisesti uskonnollinen. Kirkossa käytiin häiden ja hautajaisten lisäksi muutaman kerran vuodessa: jouluna, pääsiäisenä ja kenties pyhäinpäivänä.

Uskonnon merkitys välittyi arvojen ja ympäristön kautta. Keskitalon mukaan kylän ilmapiiri ruokki kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan.

– Ei puhettakaan siitä, että uskonasioita olisi saanut pilkata. Niitä ihmisiä kunnioitettiin, joilla oli henkilökohtainen vakaumus, Keskitalo sanoo.

Vanhoillislestadiolaiset perheet tiedettiin, mutta arjessa kaikki elivät suurin piirtein samalla tavalla: työntäyteisesti, kunnollisesti ja suhteellisen niukasti. Maallisista huvituksista Keskitaloille tuli televisio vuonna 1967, urheilua seuranneen Jukan kannalta sopivasti ennen vuoden 1968 olympialaisia.

Ajan henkeä kuvaa perheen isoisä, joka alkoi pian television hankinnan jälkeen kummastella uutisankkureiden elämää: ”Ainako nuo kekkuloivat puvut päällä? Eivätkö tosiaan tee koskaan oikeita töitä?”

1960-luvun maalais-Suomea olisi helppo nostalgisoida. Elämä oli turvallista, selkeää ja yhteisöllistä. Ihmiset osasivat tyytyä vähään. Keskitalo muistaa yhä, kuinka juhannuksena saatua 24 pullon limsakoria yritettiin jakaa tasan viiden sisaruksen kesken.

Toisinaan Keskitalo saa lapsuutensa kuulostamaan huvittavalta. Virikkeitä oli niin vähän, että hän luki Pohjolan Sanomien urheilusivuilta jokaisen rivin ravituloksia myöten.

– Minulla on yhä mielessäni 1960- ja 70-luvun ravihevosia sekä useimpien Suomen paikkakuntien urheiluseurat.

Nostalgia voi kuitenkin hämätä. Maalaisyhteiskunnan murrosta läheltä seurannut Keskitalo korostaa, että monet asiat ovat nykyään paremmin kuin ennen.

Töitä piti maaseudulla paiskoa niin, että kesäisin ei tahtonut ehtiä uimaan. Sisävessa Keskitaloille tuli, kun Jukka oli 16-vuotias. Keskitalot eivät kärsineet suoranaisesta puutteesta, mutta hänen äitinsä ei nähnyt fyysistä rahaa juuri koskaan. Kun maitotili maksettiin, se oli usein kulutettu vastakirjalla kyläkauppaan.

– Vanhempani kannustivat aina opiskelemaan. Heidän ajatuksensa oli, että kun käy kouluja, voi päästä helpommalla kuin he ovat päässeet.

Lapuan tuomiokirkko maaliskuussa 1988.

Yksitoista papiksi vihittävää seisoo alttarilla: kymmenen kokenutta naisseurakuntalehtoria ja 26-vuotias Jukka Keskitalo.

Keskitalon pappisvihkimys osui samalle päivälle, jolloin Suomen ensimmäiset naispapit vihittiin virkaansa. Ylen arkiston mukaan suurten kaupunkien kirkot olivat tupaten täynnä. Ennen vihkimystä pelättiin naispappeuden vastustajien mielenilmauksia ja mediakohua, mutta Lapualla kaikki sujui rauhallisesti.

Keskitalon kiinnostus ”elämän syvempiä ulottuvuuksia kohtaan” oli alkanut lukiolaisena. Hän luki yhden vuoden aikana Raamatun sanasta sanaan ja vaikuttui.

– Sen jälkeen uskalsin sanoa ääneen, että minä uskon Jumalaan ja hengelliset asiat ovat minulle tärkeitä.

Keskitalo koki kutsumuksekseen parantaa maailmaa ja harkitsi lääketieteen, oikeustieteen ja historian opintoja. Varmuus kirkollisesta urasta tuli vasta, kun nuorukainen aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa. Kirkon oppien, raamatuntulkintojen ja muiden teologisten kysymysten pohtiminen innosti niin paljon, että Keskitalo halusi jatkaa opintoja myös maisterintutkinnon jälkeen.

– Olen aina halunnut pohtia sitä mitä teen, enkä ainoastaan tehdä, Keskitalo sanoo.

Jyväskylän seurakunnan Keltinkoti Samettijalan kerrostalossa 1980-luvun lopussa.

Ihmiset hiljentyvät kesken lähiöpappi Jukka Keskitalon pitämän hartauden. Samaan aikaan joku vetää vessan yläkerrassa ja viemärit lorisevat äänekkäästi.

– Maalaispoika laitettiin betonilähiöön. En päässyt aloittamaan juhlavista katedraaleista, vaan maanläheisestä miljööstä, Keskitalo kertoo.

1970-luvulla rakennetussa Keltinmäessä ei ollut vielä kirkkoa, joten seurakunnan tapahtumat järjestettiin joko Keltinkodissa tai ihmisten asunnoissa. Keskitalo arvelee olleensa jokaisessa Keltinmäen kerrostalossa kastamassa ainakin yhden lapsen.

– Se oli minun korkeakouluni kirkon työhön.

Yli 20 vuotta Jyväskylässä tai Jyväskylän maalaiskunnassa työskennellyt Keskitalo kertaa Keski-Suomen aikoja hymy huulillaan. Ihan sama puhutaanko lähiöpappeudesta vai kirkkoherran tehtävistä, Keskitalolla ei ”tule mieleen yhtään huonoa muistoa”.

Monelle jyväskyläläiselle tunne on molemminpuolinen. Seurakuntalaisten keskuudessa Keskitaloa muistellaan muun muassa lämpimänä ja rauhallisena ihmisenä, jolla on bonuksena poikkeuksellisen miellyttävä bassoääni.

Ei siis ihme, että Keskitalo on saanut piispaksi valintansa jälkeen kymmenittäin onnitteluja Keski-Suomesta. Keskitalon mukaan ihmiset ovat ilahtuneet, kuinka ”meidän mies pärjää maailmalla”.

– Tuntuu hyvältä, että minua ei ole unohdettu, Keskitalo hymyilee.

Yhteys Keski-Suomeen ei ole katkennut, sillä Keskitalo käy usein Laukaan Tarvaalassa sijaitsevalla, ympärivuotisesti asuttavalla ”kesäpaikallaan”. Seuraavan kerran Keskitalot, heidän kolme lastaan ja neljä lastenlastaan kerääntyvät Tarvaalaan tapaninpäivänä.

Rintamamiestalo Köhniön Salokadulla 1990-luvun puolivälissä.

Keskitalon perheessä eletään ruuhkavuosia: hoidetaan kahta lasta ja pappisvirkoja sekä remontoidaan taloa. Vanhemmat Jukka ja Marja tekevät epäsäännöllistä papin työaikaa ja paljon töitä. Jukalla saattaa olla toistasataa kirkollista toimitusta vuodessa, illat hän tekee väitöskirjaa.

– Se oli kiireistä ja elämänmakuista aikaa. Myöhemmin olemme vaimoni Marjan kanssa ihmetelleet, kuinka kaikesta selvittiin, Keskitalo sanoo.

Perheen joulunvietto sujui tarkan aikataulun mukaan. Aamulla Jukka lähti johonkin keskisuomalaiseen yritykseen, esimerkiksi Keljon Prismaan, pitämään työntekijöiden jouluhartauden. Aamupäivällä lämmitettiin pihasauna ja syötiin riisipuuro. Iltapäivällä Jukka hoiti usein kaksikin jumalanpalvelusta: kolmelta ja viideltä. Illalla tuli joulupukki.

Joulu töissä olisi monelle duunarille kauhistus, mutta kirkonmiehelle vuoden kohokohta. Kun Keskitalo siirtyi vuonna 2010 kirkkohallituksen kansliapäälliköksi, hänestä tuntui, että ilman omaa työvuoroa joulusta puuttui jotain.

– Muistan, kuinka Taulumäen kirkko oli aivan täynnä ihmisiä ja laulu kaikui vahvasti, Keskitalo tunnelmoi.

Ja lisää äänensä painokkuutta – joku muu voisi lisätä tähän kohtaan voimasanoja.

– Kerta kaikkiaan, se oli hienoa!

Keskitalo pitää ruuhkavuosien jouluja elämänsä mieleenpainuvimpina. Vaikka elämä oli hektistä, osattiin perheessä rauhoittua joulunviettoon. Samaa taitoa kaivataan tänäkin jouluna perheissä ympäri Suomen.

Hyvän joulun salaisuus on Keskitalon mukaan ”ehtoja asettamattomassa ja mukavassa yhdessäolossa rakkaimpien kanssa”.

– Jos hyväksytään se, että ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaisia arvoja, se voi vähentää keskinäisiä paineita ja jännitteitä.

Keskitalo ei halua lietsoa vastakkainasettelua kristillisen ja kaupallisen joulun välille, mutta kehottaa ihmisiä pohtimaan sitä, mikä heille itselleen on joulun tärkein asia. Kuinka suuri merkitys lahjoilla tai tiptop-kuntoon puunatulle kodilla lopulta on?

– On paradoksaalista, että ihmisillä on samaan aikaan kova kaipaus rauhaan, mutta yhä vaikeampaa pysähtyä. Joskus tuntuu, että mitä enemmän yritetään rakentaa tunnelmaa, sitä kauemmas se pakenee, Keskitalo pohtii.

Toisaalta Suomessa on hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat huomanneet, että tavarat eivät tuo autuutta.

– Minun analyysini on, että suomalainen yhteiskunta on siirtymässä materiaalisesta päästä kohti henkistä. Kirkon haaste on siinä, kohdistuuko tuo etsintä meidän piiriimme.

Kun keskustelu oululaisravintolan pöydässä siirtyy kirkon haasteisiin, ei Keskitalon puheesta tahdo tulla loppua. Piispa ei väistele kriittisiä kysymyksiä kirkon hajaantumisesta, muutoksesta tai brändiongelmista, vaan havahtuu vasta huomatessaan, että hänen olisi pitänyt lähteä seuraavaan tapaamiseen 20 minuuttia sitten.

– Mitenkäs se aika näin kuluikin, Keskitalo kummastelee.

Hän ehti pitkissä ja polveilevissa puheenvuoroissaan pohtia muun muassa sitä, kuinka haasteet ovat Keskitalon uran aikana muuttuneet. Vielä 1970-luvulla evankelis-luterilainen kirkko oli sisäisesti yhtenäinen ja haasteet tulivat yhteiskunnan maallistumisen ja ”taistelevan ateismin” suunnalta. Nyt huolena on sisäinen hajaantuminen: jos energiaa menee liikaa keskinäiseen välienselvittelyyn, sitä jää vähemmän perustyöhön, kuten diakoniaan ja kasvatukseen.

Jakolinjoja on yksittäisten kysymysten, kuten avioliittokäsityksen, lisäksi muun muassa maantieteellisesti. Eteläinen Suomi on liberaalimpaa, mikä näkyy Keskitalon mukaan jopa siinä, että Espoon hiippakunta on huomattavasti perinteisempi kuin ”city-uskovaisuutta” edustava Helsinki.

– Kirkon sisällä on erilaisia todellisuuksia. Iso osa piispan työtä tulee olemaan siinä, että etsin tapoja löytää sovitettua erilaisuutta, Keskitalo sanoo.

Yksittäisten suuntausten tai liikkeiden eroamiskynnystä Keskitalo pitää korkeana muun muassa siksi, että kirkkorakennuksiin liittyy paljon muistoja ja tunnelmallisuutta.

Sen sijaan yksilöitä voi siirtyä konservatiivipuolella esimerkiksi Luther-säätiön jäseniksi. Kirkon vanhoillisuuteen kyllästyvät liberaalit voivat puolestaan lähteä ”katsomon puolelle” uskonnottomiksi.

– Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka suhtautuvat myönteisesti kristilliseen ajatusmaailmaan, mutta he eivät hyväksy koko pakettia. He haluavat valita mukaan esimerkiksi enkeliuskomuksia tai poistaa synnin käsitteen, Keskitalo pohtii.

Tämä kuvastaa yhteiskunnan muutosta laajemmin. Yhtenäiskulttuurin pirstaloituminen haastaa kaikkia perinteisiä instituutioita: kirkkoa, puolueita, sanomalehtiä.

– On totta, että iso laiva voi nyt natista. Mutta uskon, että se kestää.

Kun Keskitalo on puhunut yli kymmenen minuuttia huolistaan kirkon jakaantumisen suhteen, hän hymyilee tyynesti.

– On vähän sellainen sisäpiirin vitsi, että me piispat olemme aina huolissamme kaikesta. Kyllä maailmaan huolia mahtuu.

Jukka Keskitalo on kova urheilumies. Nuorena hän pärjäsi piirikunnallisissa hiihto- ja juoksukisoissa, nykyään Keskitalon löytää etenkin yleisurheilukisojen katsomosta. Perheen 18-vuotias adoptiotytär Saara on nuorten MM-tason pika-aitajuoksija.

– Yritin tehdä kahdesta vanhemmasta tytöstä urheilijoita, mutta he eivät olleet kiinnostuneita. Nuorinta en enää yrittänyt, mutta hän näyttää kiinnostuneen, Keskitalo naurahtaa.

Hän löytää urheilumaailmasta myös vertauksen omaan työhönsä. Jo nimi Keskitalo kuvaa sitä, että uusi piispa asemoi itsensä kirkollisen kentän keskelle: ei liberaaleihin, ei konservatiiveihin, ei herätysliikkeisiin, ei kalliolaisiin – vaan keskelle. Jos kirkko olisi jalkapallojoukkue, Keskitalo olisi keskikentän pelinrakentaja: kirkon Xavi tai Jari Litmanen.

– Jakelen keskikentällä hyviä syöttöjä ja luon murtautuvia hyökkäyksiä, mutta minun ei ole pakko tehdä maalia ja päästä repäisemään paitaani pois päältä. Tarpeen tullen teen senkin, Keskitalo kuvailee ja heiluttaa käsiään.

Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi kirkon yhtenäisyyden vaalimisessa. Keskitalo ajattelee, että tärkeintä on pelata hyvin yhteen – kirkastaa sitä ydintä, joka on kaikille evankelis-luterilaisille yhteistä. Piispoja vaaditaan toisinaan rankaisemaan poikkeavia näkemyksiä esittäviä tahoja, mutta Keskitalo ei usko, että tällainen päsmäröinti johtaisi hyvään lopputulokseen.

– Neljän miljoonan jäsenen kirkossa on oltava seinät leveällä.

Myös kirkon muutoksen suhteen Keskitalo valitsee keskitien. Toiset vaativat kirkkoa muuttumaan muun yhteiskunnan tahdissa, toiset taas haluavat kirkon edustavan pysyvyyttä. Keskitalon mukaan se voi valita molemmat.

– Kirkko ei voi koteloitua, mutta jos lähdetään reagoimaan kaikkiin ilmiöihin, niin kirkko on aina re-aktiivinen – ajastaan jäljessä, Keskitalo pohtii.

– Ajattelen, että ydinsanomamme on muuttumaton, mutta esillepanon ja sanoitusten pitää hengittää ajan kanssa.

Yksi haaste ”esillepanossa” on media. Kirkko tekee yhteiskunnallisesti paljon hyviä asioita: sosiaalityötä, hyväntekeväisyyttä, perhekerhoja, avioliittoneuvontaa, mutta uutisiin se pääsee usein erilaisten kohujen ja ristiriitojen kautta. Tänä vuonna on puitu esimerkiksi rippileireillä jaettua, itsetyydytyksestä varoittelevaa Kutsuvat sitä rakkaudeksi -opusta.

Keskitalo hyväksyy, että ristiriidat nousevat esiin, mutta haastaa myös mediaa perehtymään teologiaan ja tekemään parempaa uskontojournalismia.

– Joskus kirkon piirissä naureskellaan, että Herättäjäjuhlista ja Suviseuroilta uutisoidaan vain se, montako litraa hernekeittoa on syöty. Eivät kai ihmiset hernekeiton takia sinne tule, Keskitalo sanoo.

– Mutta ymmärrän tietysti, että syvien asioiden käsittely on vaikeaa.

Niin on. En ole koskaan kuulunut kirkkoon, enkä uskonut Jumalaan, mutta puhumme Keskitalon kanssa pitkään henkilökohtaisesta uskosta. Keskustelun tiivistäminen on silti näinkin pitkässä jutussa vaikeaa.

Keskitalo kertoo olevansa ratio­naalinen ja analyyttisesti asioita ajatteleva ihminen, mutta suhtautuvansa ”elämän toiseen tasoon” tietynlaisella lapsenuskolla.

– Elämme tämän maailman lainalaisuuksien keskellä, mutta kaikki ei ole tässä. On myös joku toinen todellisuus, jota ei silmillä näe. Sinne pääseminen edellyttää usein uskonhyppyä, Keskitalo sanoo.

Hänelle usko antaa vastauksen perimmäisiin kysymyksiin siitä, mikä on ihmisen kohtalo tai päättyykö kaikki maallisen elämän päättyessä. Itse pyrin lähinnä olemaan ajattelematta noita kysymyksiä – ja pelkään Keskitalon olevan meistä onnellisempi.

– Näihin kysymyksiin ei ole luonnontieteellistä totuutta, vaan kyse on uskosta ja luottamuksesta, Keskitalo sanoo.

– Siksi en usko, että kirkon sanoma menettäisi koskaan merkitystään. Se on ihmisen syviin tarpeisiin ankkuroitunut.

Oululainen omakotitaloalue jouluna 2018.

Keskitalot ovat ostaneet Pikisaaresta joulukuusen, Saara hiljentyy vanhempiensa kanssa joulunviettoon ilman aitajuoksuharjoituksia.

Keskitalon perheen jouluperinteisiin kuului jo Aapajoella jouluevankeliumin lukeminen. Sen jälkeen evankeliumia on hiljennytty kuuntelemaan yli 50 vuoden ajan, niin myös tänä jouluna. Keskitalon mielestä tekstiin tiivistyy joulun tärkein sanoma.

– Enkeli ilmoitti, että ”maan päällä rauha ja ihmisillä hyvä tahto”. Siinä on yhdessä lauseessa hirveän paljon, Keskitalo sanoo.

– Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että tuli meidän keskellemme. Meidän tehtävämme ihmisinä on välittää tuota hyvää tahtoa, rauhaa ja rakkautta eteenpäin – lähipiiristä aina maailman äärin saakka.

Sitten Keskitalo alkaa puhua levottomuuksista Palestiinassa, Rohingya-muslimeihin kohdistuvasta sorrosta ja siitä, kuinka joulun sanoma ei ole tavoittanut vielä jokaista maailmankolkkaa.

Osa tästä puheenvuorosta jää minulta kuuntelematta, koska alan huomaamattani miettiä yhtä ajatusta. Ehkä tällainen skeptikkokin voisi pitkästä aikaa lukaista jouluevankeliumin.