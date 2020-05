”Keski-Suomen ravintoloiden pitäisi saada olla vapaammin auki” – kansanedustaja Könttä haluaisi siirtyä maakuntakohtaisiin koronarajoituksiin

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) pitää perusteltuna siirtyä maakuntakohtaisiin koronarajoituksiin. Köntän mielestä yhteiskunta voisi olla avoimempi niissä maakunnissa, joissa koronavirustilanne on hallinnassa.

– Tilanne on erilainen eri puolella Suomea. Siksi lääkkeenkin tulisi olla erilainen. Yhdet säännöt koko maahan eivät ole kaikkein järkevin toimintamalli, Könttä linjaa.

Hänen mukaansa Keski-Suomen maltillisena pysynyt koronavirustilanne mahdollistaisi esimerkiksi ravintoloiden vapaamman aukiolon.

– Avataan yhteiskuntaa siellä, missä se on mahdollista ja kiristetään rajoituksia siellä, missä se on tarpeen. Rajoitusten on oltava perusteltuja ja punnittuja, jotta logiikka rajoitusten takana on mahdollisimman ymmärrettävää.