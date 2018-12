10-vuotiaat koululaiset Emma ja Sampo Äänekoskelta lähtevät pääministerin vieraiksi – näin he valmistautuvat kohtaamiseen

10-vuotiaita Emma Yliskoskea ja Sampo Sällistä odottaa virallinen ja juhlava matka Helsinkiin ensi keskiviikkona. Sumiaisissa koulua käyvä Emma ja Konginkankaan koululainen Sampo matkustavat Äänekosken edustajina pääministeri Juha Sipilän isännöimään Suomen lastenjuhlaan itsenäisyyspäivän aattona.

– Aika vähän tulee seurattua Sauli Niinistön ja Juha Sipilän kaltaisia julkkiksia. Ei minulla ei ole erityisiä terveisiä vietävänä, mutta onhan se kunnia tavata ja kätellä ihan pääministeriä, sanoo Sällinen.

– Minusta koulu on nykyisillään ihan hyvä. Liikunta on minusta mukavin aine ja olen kiinnostunut myös historiasta. On tosi mielenkiintoista kuulla mitä on tapahtunut ja millaista ennen on ollut. Ei minulla ainakaan ole mitään valittamista, toteaa Yliskoski.

Konginkankaan koulun luokanopettaja Saara-Leena Linna kuuntelee lasten haastattelua hymy huulillaan.

– Ymmärtääkseni valinnat on tehty arpomalla ja Sampo on erinomainen edustaja. Hänen vierailu lastenjuhlassa on kunnia koko luokalle. Ala-asteella yhteiskuntaoppia on jonkin verran. Esimerkiksi presidentistä puhutaan jo epuille.

– Minusta on hienoa, että tärkeät poliitikot huomioivat lapsia näin arvokkaalla tavalla. Samalla tämä on hyvää etiketin opettamista. Sampoa on valmisteltu matkalle lähinnä käytännön asioista. On mietitty pitkän päivän jaksamista, sopivia eväitä sekä tekemistä bussimatkalle. Tällä kertaa Äänekoskelta edustajat tulevat tällaisista kyläkouluista. Ensimmäisellä kerralla oppilaat olivat keskuskouluista, muistelee Linna.

Pääministeri tapaa reippaat äänekoskelaiset. Sampo on muusikon alku ja Emman harrastuksina ovat kahvakuulailu ihan kilpalajina sekä perheen lemmikit. Sampoa hiukan harmittaa, että on perheen ainut poika. Siskoja löytyy parikin.

– Siskot on kurjia sillai, että ne eivät juurikaan löydä yhteisiä leikkejä minun kanssa. Toisaalta meillä käy paljon poikia ja tyttöjä. Heidän kanssa leikin pihalla hippaa, piilosta ja sen tapaisia juttuja. Minulla on paljon hyviä ystäviä, kertoo Sällinen.

– Minulla on siskoja. Äiti kahvakuulailee ja on neuvonut hyvät tekniikat. Nyt treenaan jo 6 kilon kuulalla, ja ekassa kilpailussa olin ainut tyttöjen sarjassa. Luokan tytöt käy meillä leikkimässä, mutta poikia ei ole näkynyt. Meillä on neljä kissaa ja mustin niistä on minun oma. Sitten meillä on sekarotuinen pieni koira, jota koulutan. Se osaa istua, pyöriä ja istua oravana. Tassun antaminen ei vielä suju. Koira on siinä mukavampi, että se todella haluaa seuraani, nauraa Ylistalo.

– Minä rakennan myös legoilla ja soitan viulua. Maanantaisin on musapaja, keskiviikkoisin soittotunti ja torstaisin orkesteriharjoitukset. Kesäisin käymme Kaustisilla ja olen osallistunut siellä Näppäriorkesteriin. Koulu sujuu tosi hyvin ja tykkään oikeastaan kaikista aineista, luettelee Sällinen.

Kättelyä on harjoiteltu ja juhlapuvut valittu.

– Mekkoni helma ulottuu lähes lattiaan ja väreinä on roosaa sekä kultaa, paljastaa Yliskoski.

– Mustat suorat housut, valkoinen kauluspaita ja musta liivi. Ehkä rusetti tai kravaatti, kertoo Sällinen.

Ilmiö tuli pänttäämisen tilalle

Konginkankaan koulun luokanopettaja Saara-Leena Linna on toiminut 15 vuotta opettajana ja on 9 lapsen äiti. Perheen nuorimmat ovat nyt teini-iässä. Hän on nähnyt peruskoulussa tapahtuvan muutoksen siis kahdessa tärkeässä roolissa.

– Paljon puhuttu uusi OPS ei alkuopetukseen juurikaan tuo muutosta, sillä siinä ilmiöoppiminen on ollut hyvin keskeistä, pohtii Linna.

Ihmiset persoonallisuuksina voidaan karkeasti jakaa intro- ja ekstrovertteihin. Introvertti on sisäänpäin kääntyneempi ja ekstrovertti taas ulospäin suuntautuneempi. Nykyinen opetus saattaa haastaa introvertimpia hieman kovemmin.

– Aikaisemmin kouluopetus oli tiedollisempaa. Nykyinen opetus pyrkii kohentamaan vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja. Ryhmätyötaidot ovat työskentelyssä tärkeä hallita. Nyt kaikki tietävät tiedon olevan haettavissa, joten voidaan painottaa sen hakua. Tämän myötä lähdekriittisyys ja nettietiketti ovat puolestaan merkittäviä asioita oppia, toteaa Linna.

Linnan kotikasvatusuran aikana ihmisten ruutuaika on selvästi lisääntynyt. Netissä myös törmää helposti materiaaliin, jota ei ole tarkoitettu ala-aste tai yläaste ikäisille.

– Koulutyössä netin käyttö on kontrolloitua ja valvottua. Siinä mielessä tuo materiaaliasia on hallinnassa, mutta tässä täytyy myös muistaa vanhempien vastuu. Lapset ja nuoret tarvitsevat vanhemman läsnäoloa. Vanhemman tehtävä on asettaa selkeät rajat ja myös sitten pitää niistä kiinni. Tämä koskee sekä nettisisältöjä, ohjelmasisältöjä ja pelimaailmaa. Vanhemman tulee tietää ja tiedostaa, missä lapsen aika kuluu, sanoo Linna.

Pelimaailmaa Linna ei näe vain mörkönä. Senkin osalta kyse on vanhemmalle kuuluvasta vastuusta.

–Pelaajien kielitaito on kohentunut, niiden kautta löytyy kavereita myös tosielämään ja voihan siitä löytyy tuottoisa ammattikin. Vanhemmalla on jälleen tärkeä rooli läsnäolijana, toteaa Linna.