114 hakemusta, kahdeksan haastattelua: Janne Hesso etsi viisi kuukautta kokopäiväisesti töitä – tässä hänen vinkkinsä onnistumiseen

Janne Hesso, 26, oli viisi kuukautta työttömänä ja lähetti tuona aikana 114 työhakemusta. Hän sai kutsun kahdeksaan työhaastatteluun.

Filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta lokakuussa valmistunut Hesso kertoo työnhaun olleen hänen kokopäivätyönsä viime vuoden lokakuusta helmikuun loppuun.

– Tein hakemuksia arkisin kahdeksasta neljään, vähintään yhden päivässä. Kun valmistauduin haastatteluihin, keskityin pelkästään siihen, joten keskimäärin hakemuksia syntyi useampikin päivässä. Lisäksi olen osallistunut erilaisiin urafoorumeihin ja seminaareihin, Hesso kertoo.

Ei samaa hakemusta moneen paikkaan

Samaa hakemuspohjaa ei voinut lähettää kymmeniin työpaikkoihin, sillä Hesson mukaan ympäristöpuolen työtehtävät ovat vaihtelevia. Jokainen kunta esimerkiksi räätälöi omat ympäristöpainotuksensa vähän eri tavalla. Jossain korostuvat luonnonsuojeluun liittyvät asiat, toisessa painotetaan enemmän vaikkapa jätevesien käsittelyä. Tämän vuoksi myös jokainen työhakemus on kohdistettava juuri sen kunnan tarpeisiin, minne hakemusta lähettää, Hesso korostaa.

Hän on oikeilla jäljillä, sillä muun muassa Jyväskylässä Valmetin rekrytoinneista vastaava Margit Pietiläinen toteaa saaneensa toisinaan eteen hakemuksia, joissa on pahimmillaan ollut väärän työtehtävän nimi.

– Se paljastaa, että hakemuksia on lähetelty minne sattuu, eikä tämä kyseenomainen tehtävä oikeastaan edes hakijaa kiinnosta, Pietiläinen toteaa.

Komeasta cv:stä huolimatta tiukassa

Hesso ei lähtenyt työnhakuun tyhjin taskuin, vaan on kerännyt ansioluetteloonsa täytettä lukioikäisestä. Harvinaista kyllä, opiskelija sai joka kesä erilaisia oman alan töitä, vaikka paikat olivat silloinkin tiukassa.

– Lukiossa olin ensin kesätöissä kunnan kunnossapidossa Kauniaisissa, ihan kitkemässä. Seuraavana kesänä pääsin jo puistopuiden hoitajien apulaiseksi ja ohjasin lisäksi muita kesätyöntekijöitä.

Sen jälkeen Hesso on tietoisesti hakeutunut erityyppisiin alan tehtäviin. Työkokemusta on kertynyt niin ympäristöhallinnosta, kuntasektorilta kuin yksityisen puolen ympäristökonsultoinnistakin.

– Tiesin, että työnhaku tulee silti olemaan vaikeaa. Helpotusta pettymyksiin on tuonut keskustelu ja kokemusten vertailu samassa tilanteessa olevien kavereiden kanssa.

"Luonnossa ajatukset eivät karkaa työnhakuun"

Ankara työnhaku keikutti myös mielialoja ankarasti. Janne Hesso kertoi, että alkuviikko saattoi mennä alakulon vallassa, mutta työhaastattelukutsu tai kiinnostavan hakukohteen löytyminen nosti nopeasti fiilistä.

– Rekrytointipäätöksistä kannattaa käydä katsomassa, kuka on napannut itseltä ohi menneen työn. Useat paikat menivät kokeneemmille tai osuvamman koulutuksen käyneille ihmisille. Sen tietäminen helpottaa asian hyväksymistä, Hesso vinkkaa.

Apua työnhakuahdistukseen toivat myös harrastukset.

– Olen pilkkinyt paljon ja hoitanut istuttamaani tammimetsää kotikaupungissani Espoossa. Luonnossa ajatukset eivät karkaa työnhakuun. Toisaalta harrastuksia on hyvä olla myös siksi, että työhaastatteluissa usein kysytään, mitä muuta olet tehnyt nyt kuin hakenut töitä. Ei kuulosta hyvältä sanoa, ettei mitään muuta.

Kerro heti alussa, mitä tarjoat

Seitsemän prosenttia. Sen Hesso laski todennäköisyydekseen päästä työhaastatteluun. Hakemuksella on siis väliä, jotta voi erottua edukseen hakijoiden joukosta. Esimerkiksi Hesson kanssa samoista vakituisista työpaikoista kilpaili 45–80 hakijaa, viransijaisuuksista 15–45 hakijaa.

Oman ja lähipiirinsä kokemusten perusteella Hesso toteaa, että todennäköisimmin haastattelukutsun saa hakemuksella, jossa heti alussa kerrottiin konkreettisesti, mitä tarjottavaa hakijalla on työnantajalle.

– Tärkeää on perustella omalla kokemuksella ja aiemmalla tekemisellä, miksi vastaisi työnhakuilmoituksessa esitettyihin kriteereihin. Hakemuksessa kannattaa hyödyntää ilmoituksessa toistuvia avainsanoja. Hyvässä hakemuksessa oma persoona tulee esitellyksi kokemuksen ja osaamisen sivussa. Olennaista on myös selkeys: kappaleen alusta on hyvä saada käsitys, mitä siinä käsitellään, Hesso listaa.

Hän tietää mistä puhuu, sillä vaikka työpaikka olikin tiukassa, hän sai myönteistä palautetta hakemuksistaan. Vihdin kunnasta jopa soitettiin varta vasten ja kehuttiin Hesson hakemusta.

– He sanoivat, että olisivat halunneet palkata minut hakemuksen perusteella, mutta etsivät toisenlaista osaajaa.

Vastaukset ensin paperille, sitten videolle

Videohakemukset ovat nousussa, huomasi Hesso hakemuksia naputellessaan. Hakemuksen uusi muoto voi jännittää aluksi, vaikkei videolla tarvitsekaan onnistua ensiyrittämällä, vaan sen voi kuvata uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.

Hesso havaitsi toimivaksi keinoksi kerätä ensin ylös työnantajan esittämät haastattelukysymykset, jotka nekin kerrottiin yleensä videon muodossa. Sen jälkeen hän laati vastauksensa kirjallisesti lyhyeksi esseeksi, jota lähti tiivistämään, kunnes ehti sanomaan kaiken annetussa ajassa.

– Myös kameran taakse kiinnitetty muistilappu, jossa on avainsanoja, auttoi joissain tilanteissa, hän vinkkaa.

Innolla uusiin haasteisiin

Lopulta yritys palkittiin. Janne Hesso aloittaa huhtikuun alussa vakituisena kaavasuunnittelijana Lieksassa. Edessä on muutto Pohjois-Karjalaan, mutta se ei tunnu Hessosta vaikealta, vaikka tyttöystävä jääkin ainakin vuodeksi Jyväskylään jatkamaan opintojaan.

Vastavalmistuneen pitää olla valmis muuttamaan työn perässä.

– Vastavalmistuneen pitää olla valmis muuttamaan työn perässä. Se on helpompaa nyt, kun ei ole vielä lapsia. Tyttöystäväni on kotoisin Joensuusta, joten todennäköisesti tulemme asettumaan joko Pohjois-Karjalaan tai pääkaupunkiseudulle. Siksi Lieksa on sijainniltaan oikein hyvä vaihtoehto, Hesso pohtii.

Vaikka sekä Lieksa että osa tulevan työn sisällöstä ovat Hessolle vierasta maaperää, suhtautuu hän uusiin haasteisiin innolla.

– Täytyy lähteä heti mukaan johonkin harrastustoimintaan. Ei sitä tiedä, miten kiinnyn Lieksaan.

Hyppy tuntemattomaan kannattaa

Viisi kuukautta kestänyt aktiivinen työnhaku oli raskasta, mutta se kannatti. Sitä mieltä tuore maisteri Janne Hesso on nyt.

– Olisi helppoa jäädä tienaamaan opiskeluaikaiseen työpaikkaan kaupan kassalle tai vastaavaan. Työnhaku saattaa pelottaa, varsinkin kun tulot ovat tutussa työssä vakiot. Hyppy tuntemattomaan kannattaa kuitenkin tehdä, Hesso kannustaa.

