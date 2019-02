13-vuotiaana kesätöihin ekan kerran – Iita ja Ellen hakevat jo paikkoja kuten muutkin ikätoverit

Iita Piilonen, 15, ja Ellen Muli, 15, käyvät Äänekoskella ysiluokkaa, ja kaksikko etsii kesätöitä. Piilosella on kesätyökokemusta kahdesta puutarhasta. Jo tutun puutarhan lisäksi hän hakee myös muita kesätyöpaikkoja.

– Olin 13-vuotias ensimmäisessä puutarhatyöpaikassa. Viime kesänä viihdyin hyvin Viherpeukalossa. Etupäässä hoidin myyntiin meneviä kesäkukkia, Piilonen kertoo.

Mulilla on kesätyökokemusta veljiensä ja siskojensa lastenhoitajana.

– Viihdyin, mutta nyt olisi tärkeää saada kokemusta varsinaisesta työelämästä. Haen pihatöitä tai puutarhatöitä kaupungilta ja kaikenlaista yrityksistä, sanoo Muli.

– Haen töitä Viherpeukalosta jälleen, mutta lisäksi S-marketista ja muista kaupoista. Keskimaa on mainostanut kesätöitä ahkerasti. Netti on kaikkiaan hyvä apu etsiä työmahdollisuuksia. Kesätöistä kertyvä palkka on tärkeä, mutta vielä tärkeämpänä pidän niistä kertyvää kokemusta. Haaveeni on toimia tulevaisuudessa lakimiehenä, Piilonen pohtii.

Mulikin hyödyntää nettiä. Hänelle istuu hyvin myös puurtaminen yksin.

– Viihdyn ryhmässä, mutta pidän myös itsenäisestä työskentelystä. Olen kuvataiteellisesti suuntautunut, ja haen ehkä pintakäsittelijän eli maalarin koulutukseen Jyväskylään. Se voisi toimia pohjana ja kouluttautuisin sen jälkeen enemmän luovuutta hyödyntäviin tehtäviin, Muli sanoo.

Vielä ehtii kesätöihin, sillä nyt on haun sesonki

Nuorille on tarjolla ainakin satoja kesätyöpaikkoja Keski-Suomessa. Asiantuntija Anu Jormanainen TE-palveluista kertoo, että heidän kauttaan tuleva tarjonta on viime kesän tasolla. Lisäksi kunnilla ja 4H-järjestöillä on tarjolla nuoren työllistymistä helpottavia tai työllistämiskynnystä alentavia tukia. Järjestön Ysit Töihin -kampanjan kampanjakunnat maakunnassa ovat Karstula, Kyyjärvi, Hankasalmi, Jyväskylä, Multia, Uurainen, Keuruu ja Petäjävesi. Projektipäällikkö Sirkka Suomäki ja TE-palvelujen Jormanainen antavat ohjeet kaikille nuorille kesätyönhakijalle.

– Älä laita isää tai äitiä asialle. Ole itse yhteydessä ja mene työpaikoille esittäytymään. Älä ole ronkeli töiden suhteen, käyttäydy hyvin ja ole ahkera. Hyvä motivaatio ja oikea asenne auttavat paljon. Kerro rohkeasti osaamisestasi. Esimerkiksi sometaidoille olisi monessa yrityksessä paljon käyttöä, luettelee Suomäki.

– Ole ennakkoluuloton kokeilija ja toisaalta tavoittele rohkeasti myös unelmiesi kesätyötä. Lue ilmoitukset huolella ja noudata niiden ohjeita. Hakemusta tehdessä muista korostaa harrastuksiasi. Jos olet ollut tukioppilaana tai oppilaskunnan toiminnassa mukana, kerro sekin. Se antaa kuvan hakijan aktiivisuudesta. Jatka ilmoitusten seurantaa, vaikka ei heti tärppää, Jormanainen neuvoo.

4H-järjestössä ja kunnissa pidetään ysiluokan päättävien kesätöitä erittäin tärkeänä. 15-vuotiaat ovat sinänsä haastava ryhmä työnantajille, mutta työkokemuskesä antaa jatkoelämään aivan eri eväät kuin joutilas kesä. Erityisen tärkeää se on pienissä kunnissa, kun haaveillaan paluumuuttajista.

Esimerkiksi Koulumäen yläkoulun oppilaanohjaaja Heli Piirainen kertoo, että opinahjo on antanut runsailla ja osin myös oppilaskohtaisesti räätälöidyillä TET-jaksoilla läpi yläkoulun eväitä työelämään.

– Tässä on isoja koulukohtaisia vaihteluita, mutta me olemme työelämävalmiuksia antava TET-koulu. Meillä on myös saumaton yhteistyö 2. asteen kouluttajien kanssa, Piirainen toteaa.

Monilla kunnilla on myös kampanjahenkistä työtarjontaa nuorten kesään. Netin hakukentässä sanat nuoret, kesätyö ja nimetty kunta vievät tiedon äärelle. Esimerkiksi Äänekosken kaupungin kesätyökampanjaan kuuluvat kesätyöjaksot kaupungin työpaikoilla ja nuorten työllistämiseen kannustava kesätyöseteli. Uutena kokeillaan kesäyrittäjyysseteliä. Töitä saa 250 nuorta.

– Perinteisen kesätyösetelin voi hakea alueen yritys tai yhteisö, joka työllistää alle 18-vuotiaan nuoren. Kokemukset tästä ovat hyvät. Mielenkiinnolla odotan kesäyrittäjyyssetelistä saatavia kokemuksia. Uutuuden eli kesäyrittäjyyssetelin avulla 9. luokan päättävä tai vuosina 2000–2002 syntynyt nuori voi hakea pienen pesämunan toimintaan, jolla työllistää itsensä kesän aikana, sanoo Nuorten palvelukoordinaattori Arto Lampila.

Suomäki kertoo, että 4H-järjestöllä on vastaavasta 4H-yrityskonseptista hyvät kokemukset. Näissä yrittäjien ikähaitari vaihtelee 13–28 vuoteen.

– Nuoret ovat kesäkioskeilla, kotiavulla, puutarhatöillä, eläintenhoidolla, metsätöillä, lastenhoidoilla ja digijutuilla päässeet isompiin tienesteihin kuin kesätöillä. Liikevaihdot nuorten yrityksissä ovat nousseet 4 000–5 000 euroon, ja huiput ovat olleet 7 000 euroa, Suomäki kertoo.