150-vuotias Kivijärvi on vahva ja uljas kuin villipeura – katso kuvat juhlatunnelmista

Sunnuntaina 150-vuotista taivaltaan juhlinut Kivijärven kunta ei pyytele anteeksi olemassaoloaan vaan vaeltaa voimansa tunnossa kohti tulevaisuutta. Tätä ajatuskulkua ilmentää kunnan juhlavuoden Peura-kiviteos, joka paljastettiin yleisölle Tainionmäen yhtenäiskoulun pihassa ennen pääjuhlaa.

– Peura on vahva ja näyttävä otus, joka kohtaa päivittäin villin luonnon asettamat haasteet. Sitä kuvaavat peuran näyttävät sarvet, jotka on tehnyt paikkakuntamme seppä Sele Metalli Oy, taustoitti patsashankeen aloitteentekijä ja sen suunnitteluun vahvasti osallistunut kunnanjohtaja Pekka Helppikangas.

Peurat liittyvät läheisesti Salamajärven kansallispuistoon.

Teokset kivet ovat Sanilan ja Kivikannon kauppaliikkeiden sekä vanhan Tenholan kunnantalon perustuskiviä.

– Kivet edustavat historiaamme ja sarvet tulevaisuudenuskoamme, tiivisti Helppikangas.

Kivijärvellä on kärsitty menneinä vuosikymmeninä sodasta, nälästä ja asukaskadosta. Tänä päivänä kurjimusta aiheuttavat valtionosuuksien leikkaukset, vääristynyt ikärakenne, rappeutuva tieverkosto ja valokuituongelmat.

– Kun entisajan ongelmia peilaa nykyaikaan, meillä on asiat jokseenkin hyvällä mallilla. Ja miksi näin on? Meillä on täällä Kivijärvellä tutkitusti maailman puhtain ilma, jota hengitämme. Se on yksi perusasioita, muistutti kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Leppänen (kesk.).

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle muisteli juhlapuheessaan lapsuuttaan Kivijärvellä 1970- ja 80-luvuilla.

– Minulla on ollut asiat paremmin kuin hyvin, ja olen todella ylpeä juuristani maalla, Helle vakuutti.

Yhteiskunnallisen kutsumus on kodin peruja. Helteen äiti Sirkka Kauppinen oli ja on edelleen Kivijärven kantavia hahmoja.

– Maalla kasvaneena naisten ja miesten tasa-arvo on ollut minulle aina itsestäänselvyys. En ole koskaan ajatellut, etten voisi tehdä jotain sen takia, että olen nainen, Helle sanoi.

Suomalaistytöt ovat kansainvälisen Pisa-koulutustutkimuksen mukaan maailman kärjessä matematiikassa ja luonnontieteissä. Silti tekniikan ala ei kiinnosta tyttöjä. Helle kannustikin nuoria, etenkin tyttöjä, hakeutumaan tekniikan aloille.

– Toivon, että ne tytöt, jotka tuolla viereisessä hienossa peruskorjatussa koulurakennuksessa pohtivat omia valintojaan, pohtivat yhtenä vaihtoehtona myös tekniikan alaa. Kyse ei ole vain matematiikasta, kaavoista ja käppyröistä. Voitte parhaimmillaan pelastaa maailman. Myös poikia tarvitaan lisää alalle, Helle muistutti.