1500 viidesluokkalaista juhli 182-vuotiasta Jyväskylää – katso kuvat iloisista kekkereistä

Useilla pojilla rusetti tai solmio, tytöillä mekkoja ja hiuksissa kimallusta. Jyväskylän Paviljonki kuhisi tiistaina iloisia viidesluokkalaisia eli ”viikkejä”, jotka kaupunginjohtaja Timo Koivisto oli kutsunut perinteiselle vastaanotolleen kaupungin syntymäpäiväviikon kunniaksi. Kutsuttuja oli noin 1 500 yhteensä 29 koulusta.

Ensimmäisten joukossa kaupunginjohtajaa kätteli Kypärämäen koulun 5A-luokka. Cilla Kopra nautti herkkupöydän antimista.

– Paras donitsi ikinä, hän kehui. Cilla oli lainannut punaisen mekkonsa kaveriltaan.

– Oisko tunnin verran mennyt aamuvalmisteluissa, hän jutteli.

Yksi lukuisista ”solmioherroista” oli saman koulun Aatu Harjula. Kraka ei pojan kaulassa ”ahistanut”, sillä Aatu on pukeutunut ykkösiin aiemminkin.

– Parasta on se, kun ei tartte tehdä tehtäviä, Aatun koulukaveri Onni Kuhanen kertoi.

– Tykkään tunnelmasta ja Jaffasta, Kypärämäen koulun Mazdak Ghafouri lisäsi.

Herkuttelun jälkeen oppilaat pääsivät juttelemaan jyväskyläläisten urheilijoiden kanssa. Valteri-koulu Onervan oppilas Axeli Heintie jonotti katsomaan jääpallon Suomen mestaruuden voittaneen JPS:n voittopokaalia sekä juttelemaan pelaajien kanssa.

– Kaveri innosti seuraamaan jääpalloa. Nautin juhlatunnelmasta, tyylikäs Axeli Heintie jutteli.

Herkkupöytäseurueita viihdytti taikuri Jari Siljamäki, joka houkutteli apureikseen oppilaita. Narutemppuja pääsi tekemään muun muassa Halssilan koulun 5A-luokan oppilas Aaro Rantakokko, joka sai suorituksestaan raikuvat aplodit luokkakavereiltaan.

Timo Koivisto hauskuutti juhlapuheessaan nuoria väittämällä, että heidän opettajansa olivat viidesluokkalaisia vuonna, jona Jyväskylä perustettiin (1837).

Oppilaiden vastapuheen pitivät Iiris Koskinen Kuokkala Svenska Skolasta sekä Luka Jokinen Kuokkalan yhtenäiskoulusta.

Juhla huipentui, kun lavalle asteli tarkoin varjeltu salaisuus eli juhlien perinteinen yllätysartisti.

Hän oli vuoden 2017 naissolistiksi valittu Evelina, joka tuli tunnetuksi The Voice of Finland -laulukilpailun myötä. Hänet on nähty myöhemmin myös Vain elämää -ohjelmassa.

Evelina nostatti tunnelman kattoon kutsumalla yllättäen oppilaat lavan eteen. Hän muistutti ilmastonmuutoksesta.

– Te ootte tulevaisuus ja teette pian päätöksiä. Tehkää rohkeita valintoja, jotta meillä säilyy planeetta, jossa voi elää, Evelina sanoi.