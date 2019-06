1700 talkoolaista käynnisti Ison Kirjan juhannusjuhlan – perjantaina paikalla on jo jopa 30000 henkeä

Ison Kirjan vihreät laakeat pellot humisivat vielä keskiviikkoaamuna väenvähyyttään, mutta iltaan mennessä ihmispaljous hiljalleen täytti kenttiä.

Odotettavissa on, että Keuruulle saapuu jopa 30 000 henkeä loppuviikon ajaksi. Suurin saapumiserä konferenssivieraita on odotettavissa perjantain aikana. Tulijoita on aina ulkomaita myöten.

Helluntaiseurakuntien perinteinen juhannuskonferenssi käynnistyi keskiviikkoiltana avajaisjuhlasta ja jatkui nuortenillalla. Torstaiaamusta alkaen aina sunnuntain puoleenpäivään saakka Ison Kirjan tapahtuma-alueella on tarjolla monenlaista ravintoa niin sielulle kuin ruumiillekin.

Vaikka keskiviikkoaamu oli vieraiden osalta hiljainen, ei tohinaa Ison Kirjan alueelta uupunut, sillä 1 700 vapaaehtoisen joukko oli jo aloittanut ahertamisen. Valkoiset teltat oli nostettu kohti korkeuksia, roskiksia viriteltiin paikoilleen, ruokahuoltoa viimeisteltiin ja liikenneohjauksen suuntamerkit asetettiin uomiinsa.

Pieksämäeltä saapunut Lukkarisen isä-poika-kaksikko kiersi järjestyksenvalvojina talkoohengessä traktorilla ympäri aluetta.

– Olen ollut näissä talkoohommissa ekan kerran vuonna 1981, Markku Lukkarinen kertoi.

– On se vain parempi tehdä jotain, muuten kasvaa sammalta. En oikein osaa istua aloillani, vaan pystyn tässä työnlomassa kuuntelemaan myös telttojen ohjelmaakin, mies jatkoi.

Akaalta perheensä kanssa saapunut 11-vuotias Julienna Koivisto oli keskiviikkoaamuna niinikään valmiina ahertamaan. Seitsenhenkisestä Koiviston perheestä talkoolaisina ahersi Juliennan lisäksi hänen kaksi isosiskoaan, 13-vuotiaat Jemina ja Jennika. Kolmikon työmaa oli keskiviikkoillasta alkaen pizzeria.

– Innoissaan tytöt tänne talkoolaisiksi tulivat. Täällä kun saa kulkea aika vapaasti ja tapaa paljon kavereitakin, tyttöjen äiti Tiina Koivisto kertoi.

– Viime vuonna yksi meidän lapsista innostui tekemään jopa kaksi työvuoroa putkeen, kun oli niin kivaa, Tiina Koivisto naurahtaa.

– Tämä on meille samalla koko perheen loma.

Aikaisempina vuosina yrittäjänä olleet vanhemmat ovat pitäneet alueella myös omaa aloevera-pistettään, mutta tänä vuonna vanhemmat ovat ainoastaan vieraina.

Juhannuskonferenssin teemana on tänä vuonna Jeesus. Tapahtuman tiedottaja Jani Alanko kertoo teeman olevan todella ytimessä.

– Toki haluamme kehittää tätä konferenssijuhlaa niin, että täältä löytyy kaikkea koko perheelle, mutta juhla on samalla ajankohtaisten asioiden äärellä. Tämä on kaikkien juhla, Alanko sanoo.

Keuruun kaupunki lahjoittikin konferenssijuhlaan kaksi isoa pomppulinnaa, joten lapsiperheitä pyritään tänä kesänä huomioimaan entistä paremmin.

Konferenssin pääpuhujana on tänä vuonna Christ for All Nations -järjestön johtaja Daniel Kolenda Yhdysvalloista. Järjestö toimii maailmalla muun muassa ylikansoittuneiden Afrikan maiden hyväksi. Kolenda kertoo loppuviikon aikana puheissaan myös ajankohtaisia kokemuksiaan maallistuvan Euroopan tilanteesta. Kolenda toimii torstaista lauantaihin iltajuhlien puhujana.

Iso Kirjan konferenssijuhla jalkautuu myös Keuruun keskustaan loppuviikon aikana. Torstaina Jippii-kuoro laulattaa lapsia Keuruun torilla.