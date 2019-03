19-vuotias mies käytti hyväksi kolmea teini-ikäistä tyttöä Helsingissä – kiristi yhtä uhreista alastonkuvilla

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 19-vuotiaan miehen kolmesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Yksi hyväksikäytöistä kesti oikeuden mukaan 7,5 kuukautta. Lisäksi mies tuomittiin törkeästä raiskauksesta, kahdesta alkoholirikkomuksesta ja kiristyksen yrityksestä.

Teot tapahtuivat viime vuonna Helsingissä.

Kolme uhria olivat 14–15-vuotiaita. Pisimpään kestäneessä tapauksessa mies oli oikeuden mukaan noin kymmenen kertaa sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Hän myös uhkasi levittää tytöstä alastonkuvia, ellei tyttö maksa 300:a euroa.

Miehen mukaan kyse oli seurustelusuhteesta ja hän selitti, että luuli tytön olevan 16-vuotias. Uhri itse kertoi sanoneensa miehelle olevansa 14-vuotias ja täyttävänsä kohta 15. Oikeus uskoi tytön kertomusta, mutta totesi, että vaikka tyttö olisi kertonut olevansa 16-vuotias, se ei olisi poistanut tuomitun Farhan Suleiman Farhanin vastuuta.

– Asianomistajan virheellinenkään ilmoitus omasta iästään ei poista tekijän tahallisuutta. Tyytymällä asianomistajan yleisluontoisena pidettävään ilmoitukseen iästään ja kysymättä sen tarkemmin esimerkiksi asianomistajan syntymäajasta tai edes syntymävuodesta ennen seksuaaliseen kanssakäymiseen ryhtymistä Farhanin ei voida katsoa riittävällä tavalla varmistuneen asianomistajan todellisesta iästä, tuomiossa lukee.

Oikeuden mukaan tapauksessa oli viitteitä seurustelusuhteesta, mutta suhdetta ei voitu pitää sellaisena, jossa olisi ollut suuria tunteita ainakaan tuomitun puolelta. Tämän oikeus päätteli muun muassa siitä, että tuomitulla oli samanaikaisesti muita suhteita.

Raiskasi yhden uhreista väkivalloin

Yksi hyväksikäytöistä tapahtui viime vuoden maaliskuussa tuomitun ystävän asunnolla, jossa 14-vuotiaalle tytölle tarjottiin vodkaa. Oikeuden mukaan täysi-ikäisen tuomitun olisi pitänyt osaltaan huolehtia, ettei alaikäinen uhri nauti alkoholia. Oikeuden mukaan mies kuitenkin kantoi juopuneen tytön sänkyyn, jossa hän oli uhrin kanssa sukupuoliyhteydessä. Oikeus katsoi että uhri oli päihtymystilansa vuoksi täysin miehen ohjailtavissa.

Törkeä raiskaus tapahtui oikeuden mukaan toukokuussa tuomitun asunnolla, jossa hän tarjosi 15-vuotiaalle uhrilleen alkoholia ja raiskasi tämän. Oikeuden mukaan tyttö yritti vastustella fyysisesti ja pyysi tuomittua lopettamaan. Oikeus piti tekoa törkeänä.

– Asianomistaja on ollut tapahtuma-aikaan herkässä kasvun ja kehityksen vaiheessa. Farhanin menettely on siten ollut omiaan rikkomaan asianomistajan luottamusta aikuisiin. Teko-olosuhteissa moitittavana on pidetty myös alkoholin tarjoamista sukupuoliyhteyttä edeltävästi.

Mies tuomittiin kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen.