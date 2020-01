20-vuotias Henna katosi aamuyöllä Jämsän Himoksella – ilmoita havaintosi hätänumeroon

Jämsässä Himoksen lomakeskuksen alueella etsitään seurueestaan viime yönä kadonnutta nuorta naista, Sisä-Suomen poliisi kertoi Twitterissä uudenvuodenpäivän aamuna kello puoli yhdeksän jälkeen.

Henna-niminen nainen on noin 20-vuotias ja hän katosi seurueestaan kello neljän ja viiden välillä aamuyöllä. Henna on hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset ja yllään musta paita ja vaalea hame.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.