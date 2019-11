20-vuotias nainen katosi Jyväskylässä maanantaina – poliisi pyytää havaintoja

Jyväskylässä etsitään maanantaina kadonnutta 20-vuotiasta Johanna Laakkosta, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa Facebookissa.

Laakkonen on noin 170 cm pitkä ja hänellä on pitkät, vaaleat hiukset. Hän saattaa olla pukeutunut tummansiniseen Haglöfs-merkkiseen takkiin. Menopelinä on mahdollisesti kuvassa näkyvä sininen hybridipyörä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista hätäkeskukseen puhelinnumeroon 112.