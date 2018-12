21-vuotias jääkäri Lauri Kulmala vietti joulun 1939 sotavankina leningradilaisessa sairaalassa – näin hän kokemuksestaan kirjoitti

Jääkäri Lauri Kulmala, 21, vietti joulun 1939 sotavankina leningradilaisessa sairaalassa. Tämä hänen kirjoittamansa teksti julkaistiin Keskisuomalaisessa jouluaattona 1946:

Suuri kaupunki ei valita. Se elää täydellistä inhimillistä elämää. Kirjat, joita tästä kaupungista kerran kirjoitetaan, tulevat lyömään maailman hämmästyksellä.” (Vera Inber)

Näin kuvaa Nevan ikuista kaupunkia neuvostovenäläinen kirjailijatar. Kaupunkia, jolla tulee aina olemaan oma sensationsa, oma värikäs menneisyytensä, oma tulevaisuutensa. Lähtiessäni kirjoittamaan lyhyttä muistelmaa Leningradista minun täytyy sanoa, että en suinkaan pysty liittymään tästä kaupungista kirjoja kirjoittavien joukkoon. En pysty tyylillisesti enkä asiallisesti kilpailemaan edes monilla tyyliohjeilla minua aikanaan auttaneen Olavi Paavolaisen kanssa, jonka mielenkiintoisen artikkelin ”Pietari – Leningrad” kaikki tunnemme.

Leningradista saamani kuva supistuu ensisijaisesti siihen, minkä sain sairaalan ikkunasta harmaana talvipäivänä. Olin suomalaisista potilaista ainoa, joka pystyin terveen jalkani varassa hieman liikkumaan, ja niin toverieni hartaista pyynnöistä vuoteen päädyistä tukea hakien hinasin itseni akkunaan vartiosotilaan vain hymyillessä liikuntaharrastuksilleni.

Kiipesin akkunalaudalle ja aloitin repostaashin, joka sanomalehtityönkin keskellä aina muistuu mieleen erikoislaatuisimpana, mitä varmastikaan koskaan joudun tekemään. Ihmisten vaatetus, heidän kainaloissaan olleet torilaukut, vähän väliä kulkevat raitiotievaunut, autot, sotilasosastot ja vastapäiset rakennukset. Kaikista näistä antamani selostukset herättivät herpaantumatonta mielenkiintoa niissä seitsemässä kohtalotoverissa, jotka kanssani silloin jakoivat venäläisen lääketieteen meille – vihollisille – suomaa apua ja turvaa.

Muistan myös Leningradin asemalta suuren hallin, johon minut Terijoelta lähteneestä sairaalajunasta oli nostettu. Kymmeniä upseeripukuisia miehiä, punaisen ristin merkkiä kantavia naisia, joista eräs oli tukenut minua autoon, mikä sitten oli tuonut tänne sairaalaan.

Sama nainen ilmaantui huoneeseen kesken mielenkiintoisen selostukseni. Hän huomasi nuorimman potilaansa hyvin kodikkaasti istuvan akkunalaudalla, ja ehkäpä hän ihmeekseen totesi, että tuo hiljainen ja vaitelias suomalainen osasi myös puhuakin eikä vain hymyillä kysyvää hymyään. Joka tapauksessa hän keskeytti aikojen selostukseni sanatulvaan, josta käsitin vain ”holotna” – kylmä. Ja verraten nopeasti löysin itseni vuoteesta peitteiden alta.

Ennen joulua oli kuitenkin ambulanssivaunu kuljettanut meidät toiseen sairaalaan, jonka nimenä ainakin minun suomennokseni mukaan oli Leningradin sotilaslääketieteellinen akatemia. Umpinaisesta vaunusta ei paljonkaan nähnyt ulos, mutta mieleeni on erikoisesti jäänyt kadunkulmissa soinut musiikki. Kovaäänislaitteet välittivät kaduille musiikkia, jonka lyhyet tiedoitukset vähän väliä keskeyttivät. Sittemmin tulin Süsterbeckissä kuulemaan, että noita tiedoituksia inkeriläisalueilla luettiin myös suomenkielisinä.

Sekä laitteiden että henkilökunnan puolesta edusti Leningradin sotilaslääketieteellinen akatemia nimensä mukaista tasoa. Ylilääkärit olivat vanhemman polven miehiä, joista eräs oli ottanut tavakseen tervehtiä meitä suomeksi:

– Hyvää päivää pojat!

Toverieni nimet ovat – valitettavasti – jääneet unohduksen yöhön. Nykyajan kiihkeä rytmi on omiaan tuomaan liian paljon uusia elämyksiä. Vuosien mittaan niistä jää jälelle vain yksivärinen taulu, josta piirrot ovat kuluneet pois. Erään Valkjärven korpiin harhailemaan jääneen ja sieltä sairaalaan saatetun sivilimiehen muistan omalaatuisena ”sotatoverina”. Hän ei koskaan tahtonut saada nikotiinin nälkäänsä tyydytetyksi venäläisillä savukkeilla, joita saimme rasian neljäksi päiväksi, vaan kaipasi itse kasvattamaansa tupakkaa.

Joukossamme oli sekä kaupunkilaisia että maaseutulaisia. Lienemme edustaneet pienoiskuvaa Suomen kansasta täällä vieraalla maalla, joskin yliopistosivistystä omaavat muistaakseni puuttuivat kokonaan joukostamme. Toiset olivat iloisia, toiset murtuneita, kuten tavallisesti aina siellä, missä useampia ihmisiä on joutunut erikoislaatuisiin olosuhteisiin.

Aamutee valkean leivän kera saapui, kuten tavallisesti.

– Tänään on jouluaatto, totesi päähän haavoittunut lappeelainen alikersantti palvelevalle sisarelle.

Tämä puisti kieltä taitamattona päätään.

– Jouluaatto?

– Tulkitse se hänelle, pyysimme erästä raja-Kannaksen poikaa, joka osasi maan kielen.

Nainen selitti tuntevansa joulun. Sitä ei kuitenkaan nykyisin vietetä yleisenä juhlana. Uuden vuoden päivää vasta.

Myöhemmin saapunut venäläinen tulkki kertoi samaa. Hän hymyili kun kerroimme kaipaavamme kotimaamme joulua. – Ensi jouluna olette siellä!

– Ensi jouluna? Se tuntui tällä hetkellä olevan iäisyyden päässä.

Mutta keskustelu joulusta oli nyt alkanut, ja sitä käytiin iltaan asti. Taisipa joku hyräillä joululaulujakin. Ruokalista käsitti makaroonia, puuroa, kalaa, leipää ja teetä, joten se kyllä kävi jouluateriasta sotavangeille, jotka eivät suinkaan tullessaankaan voineet odottaa mitään kestiystävyyttä. Itse olin terveimpiä ja ruokahaluisimpia joukosta, mutta sainhan lisäannoksia heikoimmilta tovereiltani, jotka eivät jaksaneet syödä kaikkea ja jotka puolestani vastalahjaksi auttelin mm. ruokailussa.

Minä tiedän hyvin selvästi, mikä oli meistä jokaisella joulun 1939 suurimpana ajatuksena: Koti. Juhlapuheissa on sanottu, että suomalainen mies oli paikallaan isänmaan puolesta. Hyvä on. Me kaksikymmentäkolme muistimme ainakin sillä hetkellä yli kaiken äitejä. Kuka omaa äitiään, kuka taas puolisoaan, lastensa äitiä.

Omasta puolestani toivoin vain sitä, että minut olisi ilmoitettu kadonneeksi jo heti joulukuun alussa, ettei tämän tiedon aiheuttama järkytys olisi tullut äidilleni juuri jouluksi. Myöhemmin sain tietää, että oli ollut kokonaan toisin. Uudenvuodenyönä oli äiti kirjoittanut minulle viimeisen kirjeen rintamalle, joulupaketti oli mennyt aikanaan tavalliseen tapaan. Ja vasta joskus loppiaisena oli hänet tavoittanut ruskeakuorinen kirje, jonka oikeassa kulmassa oli sana: sotilasasia.

– Voi, hyvä Luoja, miten kylmältä tuota kirjettä myöhemmin katsellessani siinä paikassa tuntui! Ajattelin niitä tuhansia, joiden kohdalle tuo sana oli sinetöinyt surun peruuttamattomana.

Ne sisälsivät kauniita lauseita uskonnollista tekstiä. Yli n.s. sivistyneen kansakunnan ulottuva kristillinen kirkko. Miksi sinä et enemmän nostanut yli muiden lauseparsien ristillä kuolleen Maailman Vapahtajan suurta sanomaa: - Minun rauhani minä annan teille!

Miksi sinä et opettanut, että autuuden portilla ei kysytä, kuka on suomalainen, kuka venäläinen, kuka saksalainen, kuka espanjalainen. Minä uskon, että siellä kohtaamme Kristuksen, joka ei ole kuollut yhden kansan, yhden uskonsuunnan, vaan koko ihmiskunnan puolesta.

Mutta rakkauden ääni oli hukutettu sotakoneiden jyrinään. Me, pienet ihmissielut, tunsimme värisevämme kaipausta kotimaahan, kaipausta rauhaan.

– Antaisin puolet jäljelläolevasta elämästäni, jos saisin olla tänä jouluna kotona, lausuin itse puolestani.

Toverini varoittivat minua masennuksesta

– Kyllä me ensi jouluna olemme kotona!

Yritin saada iltapäiväuntani, mutta turhaan. Tänään ei tuntunut nukuttavan. Hoitajatar veti verhot ikkunaan. - Leningrad oli pimennetty – ja sytytti valon.

Keskustelu joulusta jatkui. Joulun muistot saapuivat luoksemme hiljaisina, toisaalta kauniina, mutta toisaalta myös riuduttavina, koska niihin liittyi 50 % rajatonta kaipausta.

Kuka meistä sairaalan vihdoin hiljennyttyä nukkui, kuka taas valvoi, samoinkuin minä itsekin, hiljaisten ajatusten valtaamana, sitä en tiedä. En enempää kuin voin sille mitään, että tyynylleni tuli silmien kohdalle pieni kostea läikkä.

Valvovana hoitajattarena oli pitkä ja mielestäni eräiden taulujen madonnatyyppiä muistuttava vaaleaverikkö. Vuoteeni oli salin perällä ja sen vieressä olevalle tuolille istuutui ensin vartiosotilas, joka nosti rinnalle toisen tuolin vaaleaa hoitajatarta varten. He tietysti luulivat suomalaisen potilaan jo nukkuvan, sillä ei kestänyt kauankaan, kun nämä kaksi valvovaa sielua nojautuivat toisiinsa ja puhuivat hiljaisin kuiskauksin.

Rakkaus ei ollut sittenkään kuollut. Se eli yli kansakuntien. En silloin tiennyt omakohtaisesti, miltä tuntuu valvoa naisen suudelman varjossa. Mutta aavistin, että noilla kahdella oli jouluyönsä. Sittemmin olen ajatellut, että jospa kaipuun voisi aina tuntea, olisi aina saanut tuntea yhtä puhtaasti vain kotimaahan ja kotiin kohdistuvana kuin silloin, niin ehkä elämä antaisi vastalahjaksi rauhallisemman sydämen. Muistinhan silloin jokaista ystävääni samanlaisena, vain ystävänä.

Mutta seitsemän vuotta on mennyt. Ja niiden takana nousee joskus sielun eteen tämäkin muistojen taulu.

Jouluyö Leningradissa vuonna 1939.

Lauri Kulmala jäi venäläisten vangiksi talvisodan toisena päivänä 1.12.1939 Kivennavalla Karjalan kannaksella. Suomeen hänet palautettiin 20.4.1940. Jatkosodassa hän palveli tiedotuskomppanian miehenä.

Ilkka Kulmalan kommentti: Sanat heräävät puhumaan

Luen oheista tekstiä kolmannen kerran, kun kirjoitetut sanat saavat äänen. Ne heräävät puhumaan kuten isä puhui. Vähäeleisesti, hiljaa ja ymmärtävästi.

Lauri oli hämäläinen. Hän piti ajatukset itsellään, patosi liiankin kanssa. Sota oli tabu. Isä selvitti välinsä tulen, pakkasen ja vihan kanssa kirjoittamalla, ei puhumalla. Me lapset emme koskaan kyyristelleet joulusaunassa kranaattien ujeltaessa tai jermujen kiroillessa.

Kertomus jouluyöstä leningradilaisessa sotavankisairaalassa nousee huomaamattaan merkittäväksi sodanvastaiseksi julistukseksi. Kuiskaava teksti tavoittaa ja lyö rajummin kuin mikään keinotekoinen ja puolipoliittinen mielenosoitus.

Ehkä Lauri oli erilainen. Hänelle venäläinen ei ollut ryssä vaan ihminen, ei vihollinen luonnostaan vaan vihollinen ylhäältä käskettynä. Isä vihasi sotaa rakenteena ja koneistona, joka vaati eri puolille jääneitä ihmisiä alentamaan ja ampumaan toisiaan.

Leningradilaisessa sairaalassa nuori mies kaipasi kotiin, mutta ei purkanut ikäväänsä kahlitsemattomana kaunana kiinniottajiaan kohtaan. Hän uskalsi ajatella, että julman kaaoksenkin keskellä ”rakkaus eli yli kansakuntien”.

Tänä talvena käydään talvisota uudestaan, ties monennenko kerran. Hyvä niin. Historia auttaa tulkitsemaan nykyisyyttä.

Mutta muistoilla on vaaransa. Ne karkaavat helposti pateettisuudeksi ja myytiksi. En ole kokenut yhtään sotaa, mutta kuvittelen niin, että toden hetkellä tykit eivät tulita romantiikkaa vaan kauhua.

Tämä artikkeli on julkaistu Keskisuomalaisessa ensimmäisen kerran 24.12.1946 ja 24.12.2009 .

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen joulupäivän laajassa näköislehdessä 25.12. Lue koko näköislehti tästä.