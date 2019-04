269 haluaa mepiksi – katso tästä lista kaikista Suomen EU-vaaliehdokkaista äänestysnumeroineen

Europarlamenttivaalit käydään sunnuntaina 26. toukokuuta. Koko Suomi on yhtenä vaalipiirinä, eli äänioikeutetut saavat äänestää ketä tahansa ehdokasta. Ehdokkaita on 269, heistä miehiä 163 ja naisia 106. Ehdokkaiden keski-ikä on 45 vuotta.

Alla olevassa listassa ovat kaikki ehdokkaat äänestysnumeroineen. Vaaliliitossa ovat liberaalipuolue ja piraattipuolue.

Suomen Kansa Ensin

2 de Wit, Marco, filosofian maisteri, puolueen puheenjohtaja, Hyvinkää

3 Kosonen, Mari, yrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, Tampere

4 Juntunen, Olli, opiskelija, Turku

5 Pensala, Tuukka, fyysikko, ohjelmoija, Hyvinkää

6 Sirainen, Liisa, autonkuljettaja, Nurmijärvi

7 Laitinen, Jukka, yrittäjä, Kuopio

8 Lehtonen, Tiina, kampaaja, Tampere

9 Uotila, Jenni, parturikampaaja, Janakkala

10 Romunen, Sakari, insinööri, Helsinki

11 Mäkinen, Matti, autonkuljettaja, Helsinki

12 Piirto, Pertti, turvallisuuspäällikkö, Tampere

13 Kanervisto, Merko, vartija, Turku

14 Koivunen, Kai, yrittäjä, Salo

15 Heikkilä, Olli, diplomi-insinööri, tutkija, Tampere

16 Jutila, Siri, muusikko, taiteilija, Rautavaara

17 Salonen, Sami, eläkeläinen, Helsinki

18 Harri, Pekka, linja-autonkuljettaja, Puolanka

19 Vienovirta, Tarmo, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, Akaa

Suomen Keskusta

20 Azaize, Miikkael, ekonomi, toiminnanjohtaja, Helsinki

21 Eskelinen, Riku, ministerin erityisavustaja, Helsinki

22 Hatva, Teuvo, hallintotieteiden maisteri, yrittäjä, Kajaani

23 Kaisanlahti, Janne, oikeustieteen maisteri, lakimies, Rovaniemi

24 Kajak, Raul, työpäällikkö, Espoo

25 Karhu, Jari, yrittäjä, insinööri, Lappeenranta

26 Katainen, Elsi, Euroopan parlamentin jäsen, Pielavesi

27 Kekäläinen, Juho, tekniikan ylioppilas, opiskelija, Lappeenranta

28 Kemppainen, Jouni, filosofian maisteri, päätoimittaja, Kirkkonummi

29 Kisner, Susanna, sairaanhoitaja, terveystieteiden opettaja, Oulu

30 Mynttinen, Maritta, kätilö, terveystieteiden maisteri, Hirvensalmi

31 Mäkeläinen, Suvi, Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja, Tampere

32 Nyberg, Olli, toiminnanjohtaja, Vantaa

33 Pekkarinen, Mauri, yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylä

34 Pietilä, Oliver, opiskelija, Kokkola

35 Puska, Pekka, lääkäri, professori, Helsinki

36 Ruottu, Annina, filosofian tohtori, valtiotieteen maisteri, Lieto

37 Schulze-Steinen, Petra, oikeustieteen lisensiaatti, johtava oikeudellinen neuvonantaja, Valkeakoski

38 Sirkiä, Anna, opiskelija, Turku

39 Vehkaperä, Mirja, Euroopan parlamentin jäsen, Oulu

Feministinen puolue

40 Aro, Katju, puolueen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija, Helsinki

41 Hannula, Tero, opettaja, filosofian maisteri, Tampere

42 Karvonen, Minna, oikeustieteen ylioppilas, Tampere

Kansallinen Kokoomus

43 Aikio-Tallgren, Paula, yrittäjä, Tornio

44 Ehrnrooth, Hans Adolf, yleisesikuntaeverstiluutnantti evp., Turku

45 af Hällström, Matilda, kansainvälisten asioiden sihteeri, sekreterare för internationella ärenden, Espoo

46 Kallonen, Kari, teollisuusneuvos, Espoo

47 Koivikko, Jyrki, kouluneuvos, teologian maisteri, Mikkeli

48 Korhola, Eija-Riitta, filosofian tohtori, Helsinki

49 Kurki, Piia, toimitusjohtaja, terveydenhoitaja (YAMK), Vantaa

50 Niemeläinen, Heikki, toimitusjohtaja, Helsinki

51 Ohela, Mikko, valtiotieteen maisteri, yrittäjä, Helsinki

52 Pietikäinen, Sirpa, Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri, Hämeenlinna

53 Ropo, Mikael, toimitusjohtaja, yrittäjä, Pori

54 Salla, Aura, neuvonantaja, Bryssel, Belgia

55 Sarvamaa, Petri, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki

56 Sasi, Kimmo, varatuomari, diplomiekonomi, Tampere

57 Takatalo, Janika, Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri, Turku

58 Tikkanen, Tuomas, tiedotussihteeri, Helsinki

59 Vihko, Pirkko, professori, lääkäri, Kuusamo

60 Virkkunen, Henna, Euroopan parlamentin jäsen, filosofian lisensiaatti, Jyväskylä

61 Yli-Rahnasto, Sami, maanviljelijä, Kauhajoki

62 Zittling, Leena, asiantuntija, toimitusjohtaja, Nurmijärvi

Suomen Kristillisdemokraatit

63 Almgren, Mikko, sairaanhoitaja, Kotka

64 Auvinen, Ville, pastori, Turku

65 Ebeling, Mika, pastori, raamattukouluttaja, Helsinki

66 Erävalo, Esa, Doctor of Philosophy, diplomi-insinööri, Lohja

67 Essayah, Sari, kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri, Lapinlahti

68 Falk, Sonja, erityisasiantuntija, teologian maisteri, Lahti

69 Heikkilä, Lasse, säveltäjä, Tampere

70 Heikkinen, Matti, insinööri, liikennelentäjä, Oulainen

71 Korpela, Simo, filosofian maisteri, Pori

72 Koskela, Jouni, suojelubiologi, filosofian maisteri, Savonlinna

73 Kumpulainen, Kitti, geronomi (YAMK), Inari

74 Leskinen, Miikka-Markus, yhteiskuntatieteiden maisteri, jatko-opiskelija, Parkano

75 Livson, Ariel, arkeologi, kirjailija, Kuhmoinen

76 Luoma-aho, Tapio, eduskunta-avustaja, metsänhoitaja, Helsinki

77 Puolimatka, Tapio, professori, Jyväskylä

78 Pyöriäinen, Jasmin, yliopisto-opettaja, filosofian maisteri, Joensuu

79 Ranta, Elsi, eduskunta-avustaja, opiskelija, Vantaa

80 Stenberg, Martin, yliopettaja, filosofian tohtori, Kauniainen

81 Tuomela, Tiina, lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, Vantaa

82 Östman, Peter, kansanedustaja, Larsmo

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

83 Basboga, Alettin, yrittäjä, Lahti

84 Eskelinen, Niko, asiakaskokemusjohtaja, yrittäjä, Hyvinkää

85 Gunell, Camilla, filosofian maisteri, elinkeino- ja ympäristöministeri Ahvenanmaan maakunnan hallituksessa, Maarianhamina

86 Heikkinen, Tiina, koulunkäyntiavustaja, Kajaani

87 Heinäluoma, Eero, entinen puhemies, Helsinki

88 Hussein, Husu, yhteisöpedagogi, konsultti, Helsinki

89 Kontkanen, Tomi, tutkija, valtiotieteiden maisteri, Helsingfors

90 Kumpula-Natri, Miapetra, Euroopan parlamentin jäsen, insinööri, Vaasa

91 Lahti, Yannick, tohtorikoulutettava, Jyväskylä

92 Marttila, Helena, valtiotieteiden maisteri, vapaa kirjoittaja, Espoo

93 Melkko, Sari, rikosylikonstaapeli, Kouvola

94 Näkkäläjärvi, Mikkel, Sosialidemokraattisten nuorten puheenjohtaja, opiskelija, Rovaniemi

95 Penny, Kaisa, toiminnanjohtaja, Tampere

96 Pitkänen, Tuulia, pääsihteeri, generalsekreterare, Helsinki

97 Rönnholm, Antton, puoluesihteeri, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

98 Shemeikka, Pekka, lähetystöneuvos, diplomaatti, Helsinki

99 Sinisalo, Kirsi-Kaisa, toimitusjohtaja, teatterinjohtaja, Tampere

100 Sokka, Irja, johtava asiantuntija, terveystieteiden maisteri, Kuopio

101 Taavitsainen, Satu, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK), Mikkeli

102 Ylitalo, Jaana, edunvalvontajohtaja, Helsinki

Liberaalipuolue - Vapaus valita

103 Ahola, Amos, diplomi-insinööri, viestintäjohtaja, Helsinki

104 Murola, Anton, yrittäjä, Akaa

105 Mäkipelto, Jussi, diplomi-insinööri, ohjelmistokehittäjä, Kaustinen

106 Torrkulla, Kaj, diplomi-insinööri, Tampere

107 Törmänen, Tea, tohtorikoulutettava, Espoo

108 Virolainen, Severi, arkkitehti, yrittäjä, Helsinki

109 Virta, Raija, kauppatieteiden maisteri, yritystutkija, Vantaa

Piraattipuolue

110 Brask, Markku, myyntijohtaja, puolueen varapuheenjohtaja, Vantaa

111 Kantola, Roni, filosofian ylioppilas, opiskelija, Vantaa

112 Karvinen, Tapani, datanomi, Turku

113 Kivistö, Harri, humanististen tieteiden kandidaatti, säveltäjä, Tampere

114 Lampila, Arto, kulttuurituottaja, puolueen varapuheenjohtaja, Jyväskylä

115 Lensink, Maarten, ohjelmistoinsinööri, Tampere

116 Necada, Marek, fyysikko, Helsinki

117 Nyrén, Saga, tekniikan ylioppilas, tekninen projektipäällikkö, Kauniainen

118 Paalijärvi, Janne, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Mustasaari

119 Pennanen, Petrus, filosofian tohtori, puolueen puheenjohtaja, Helsinki

120 Plommer, Raoul, kauppatieteiden kandidaatti, kirjanpitäjä, Helsinki

121 Raudaskoski, Maija Li, filosofian ylioppilas, opiskelija, Helsinki

122 Ryynänen, Ari, tietotekniikan insinööri, karaokejuontaja, Rovaniemi

Kansalaispuolue

123 Humalajoki, Jarmo, opettaja, Kokkola

124 Kattelus, Piia, hallintotieteiden maisteri, poliisi, Seinäjoki

125 Kilpeläinen, Sami, agronomi, hankintajohtaja, Sotkamo

126 Levonen, Vesa, poliisi, vanhempi rikoskonstaapeli, Kotka

127 Mäkynen, Markus, autonkuljettaja, Seinäjoki

128 Varis, Keijo, kauppatieteiden tohtori, hallintotieteiden maisteri, Jyväskylä

129 Wallin, Olli-Pekka, tietoturva-asiantuntija, Oulu

130 Välimäki, Sanna, turvallisuusvalvoja, Rovaniemi

131 Yli-Juoni, Manu, yrittäjä, Kauhajoki

132 Ylitalo, Matti, yrittäjä, Ylöjärvi

133 Honkonen, Juhani, merkonomi, insinööri, Turku

Sininen tulevaisuus

134 Aalto, Tommi, tuotannonsuunnittelija, Helsinki

135 Aaltonen, Kari, yrittäjä, Hämeenlinna

136 Ahva, Tiina, tekniikan kandidaatti, puolueen varapuheenjohtaja, Helsinki

137 Jalonen, Ari, paloesimies, Pori

138 Keronen, Pirjo, kouluttaja, tulkki, Jyväskylä

139 Kiviaho, Timo, kauppatieteiden maisteri, Salo

140 Kopo, Lauri, ohjelmistotestaaja, Tampere

141 Kulmala, Kari, ylikonstaapeli, hallintotieteiden maisteri, Rääkkylä

142 Savolainen, Kaija-Liisa, tekstiilihuoltaja, Jyväskylä

Perussuomalaiset

143 Grönroos, Simo, filosofian maisteri, toiminnanjohtaja, Espoo

144 Hakkarainen, Teuvo, kansanedustaja, Viitasaari

145 Heltimoinen, Ilpo, levikkipäällikkö, Euroopan alueiden komitean jäsen, Lappeenranta

146 Huhtasaari, Laura, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja, Pori

147 Kinnunen, Asseri, opiskelija, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja, Joensuu

148 Korpinen, Laura, asianajaja, varatuomari, Helsinki

149 Kotro, Olli, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

150 Luukkanen, Arto, dosentti, tutkija, Järvenpää

151 Nieminen, Mira, rikoskomisario, hallintotieteiden maisteri, Asikkala

152 Ollila, Karri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, yrittäjä, Askola

153 Partanen, Minna, restonomi (AMK), Kajaani

154 Peltokangas, Mauri, kansanedustaja, yrittäjä, Kaustinen

155 Raatikainen, Mika, kansanedustaja, rikosylikonstaapeli, Helsinki

156 Reijonen, Minna, kansanedustaja, farmaseutti, Kuopio

157 Ruohonen-Lerner, Pirkko, Euroopan parlamentin jäsen, Porvoo

158 Sibakoff, Samuli, vanhempi konstaapeli, Kotka

159 Tynkkynen, Sebastian, kansanedustaja, yrittäjä, Oulu

160 Vahvelainen, Tanja, erikoissairaanhoitaja, Vantaa

161 Vallin, Veikko, kansanedustaja, yrittäjä, Tampere

162 Viren, Matti, professori, Riihimäki

Vasemmistoliitto

163 Ahlfors, Tiina, psykoterapeutti, yrittäjä, Espoo

164 Haaja, Ilpo, pääluottamusmies, levyseppä, Helsinki

165 Haglund, Mia, pääsihteeri, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

166 Halonen, Miila, nuorisolääkäri, Helsinki

167 Kaakkuriniemi, Tapani, tutkija, Jyväskylä

168 Kyllönen, Merja, bioanalyytikko (AMK), Euroopan parlamentin jäsen, Suomussalmi

169 Käppi, Matleena, luonnontieteiden ylioppilas, muusikko, Jyväskylä

170 Lientola, Elisa, kuvataiteilija, ammatillinen opettaja, Lahti

171 Lindfors, Jaakko, opettaja, oppikirjailija, Turku

172 Linna, Jukka, lehtori, oikeustieteen tohtori, Helsinki

173 Majok, Ajak, ylioppilas, tanssiohjaaja, Helsinki

174 Mielonen, Joona, elokuvatyöntekijä, apulaisohjaaja, Kotka

175 Modig, Silvia, toimittaja, Helsinki

176 Moisanen, Sari, hanketyöntekijä, insinööri (AMK), Kemi

177 Mäkipää, Anna, alue- ja järjestöasiantuntija, filosofian maisteri, Turku

178 Nevanlinna, Tuomas, vapaa kirjoittaja, Helsinki

179 Parkkila, Janne, yrittäjä, tekniikan tohtori, Kuopio

180 Sarkkinen, Hanna, kansanedustaja, filosofian maisteri, Oulu

181 Säynevirta, Sami, järjestöpäällikkö, metsätalousinsinööri, Helsinki

182 Torkkola, Sinikka, yliopistotutkija, pääluottamusmies, Tampere

Suomen Kommunistinen Puolue

183 Ekman, Heikki, opiskelija, Vantaa

184 Grönfors, Mervi, lastenhoitaja, Tampere

185 Hakanen, Yrjö, toimittaja, Helsinki

186 Hyvölä, Jyrki, sähköasentaja, Oulu

187 Kallioinen, Toni, opiskelija, Joensuu

188 Karttunen, Jari, pääsihteeri, filosofian maisteri, Vantaa

189 Kaskisydän, Aura, erityisseksuaalineuvoja, tapahtumatuottaja, Vantaa

190 Ketoharju, Heikki, opiskelija, ohjelmistoinsinööri, Helsinki

191 Korhonen, Anneli, toimistosihteeri, Helsinki

192 Kyllönen, Ilpo, urheiluvalmentaja, Pori

193 Laitinen, Matti, kirjailija, omaishoitaja, Helsinki

194 López Sánchez, Miguel, yliopisto-opettaja, Jyväskylä

195 Mäntysalo, Jiri, graafikko, Pori

196 Packalén, Petra, päätoimittaja, Tampere

197 Rissanen, Susanna, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Siilinjärvi

198 Sandberg, Tiina, puolueen pääsihteeri, Helsinki

199 Siirilä, Tapio, diplomi-insinööri, Kemi

200 Suonperä, Arjo, varatuomari, Espoo

201 Veintie, Ville, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Ähtäri

202 Ylönen, Iida, muotoilija (AMK), myyjä, Hyvinkää

Eläinoikeuspuolue

203 Kardin, Vesa, diplomi-insinööri, Helsinki

204 Majatie, Saana-Maria, copywriter, filosofian maisteri, Turku

205 Owusu, Asanti, ravintolakokki, opiskelija, Turku

206 Perttunen, Jaakko, sosionomi, myyjä, Nokia

207 Pesch, Tom, graafinen suunnittelija, Turku

208 Pienimäki, Santeri, yrittäjä, filosofian maisteri, Helsinki

209 Puttonen, Anne, yrittäjä, Vesanto

Seitsemän tähden liike

210 Väyrynen, Paavo, valtiotieteen tohtori, yrittäjä, Helsinki

211 Ahonen, Janne, filosofian maisteri, HSE-asiantuntija, Parainen

212 Fagerström, Barbara, yrittäjä, Helsinki

213 Fryckman, Peter, yrittäjä, Helsinki

214 Hauta-aho, Seppo, puoluesihteeri, yrittäjä, Hämeenlinna

215 Issakainen, Martti, metsänhoitaja, yrittäjä, Helsinki

216 Jaatinen, Satu, yrittäjä, Asikkala

217 Järvinen, Tuija, tradenomi, tuottaja, Kuopio

218 Kaivanto, Petri, toimittaja, muusikko, Vantaa

219 Kautio, Kimmo, asiantuntija, Hattula

220 Keskimäki, Tiina, kauppatieteiden maisteri, Vantaa

221 Mariapori, Liisa, verokonsultti, kauppatieteiden maisteri, Rovaniemi

222 Metso, Antero, diplomi-insinööri, lääketieteen ylioppilas, Oulu

223 Nurmi, Jussi, yrittäjä, liikennöitsijä, Ruovesi

224 Nygård, Mauri, filosofian lisensiaatti, Kokkola

225 Ronkola, Sami, lastenhoitaja, Vantaa

226 Ruotsalainen, Harry, aineenopettaja, liikenneopettaja, Laukaa

227 Suominen, Hannu L., filosofian tohtori, toimitusjohtaja, Espoo

228 Turpeinen-Saari, Pirkko, psykiatri, tietokirjailija, Raasepori

229 Yilmaz, Yakup, yrittäjä, kirjailija, Helsinki

Vihreä liitto

230 Alametsä, Alviina, projektipäällikkö, valtiotieteiden kandidaatti, Helsinki

231 Alhonnoro, Lotta, ekonomi, tutkija, Vaasa

232 Brandt, Leena, yrittäjä, toimittaja, Helsinki

233 Diarra, Fatim, yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija, Helsinki

234 Forsgrén, Bella, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden ylioppilas, Jyväskylä

235 Halmeenpää, Hanna, puolueen varapuheenjohtaja, biologian ja maantiedon opettaja, Kalajoki

236 Hautala, Heidi, Euroopan parlamentin varapuhemies, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Helsinki

237 Huhtala, Juha, yrittäjä, Kouvola

238 Hyrkkö, Saara, kansanedustaja, diplomi-insinööri, Espoo

239 Keränen, Miikka, kauppatieteiden kandidaatti, opiskelija, Rovaniemi

240 Keränen, Silja, diplomi-insinööri, Kajaani

241 Liikanen, Veli, nuorisotutkija, biologi, Mikkeli

242 Niinistö, Ville, valtiotieteiden maisteri, politices magister, Turku

243 Olin, Bicca, opiskelijajärjestön puheenjohtaja, Helsinki

244 Parviainen, Olli-Poika, filosofian maisteri, Tampere

245 Sivonen, Sameli, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja, valtiotieteiden ylioppilas, Helsinki

246 Snellman, Thomas, luomumaanviljelijä, Pedersöre

247 Soinikoski, Mirka, kansanedustaja, erikoislääkäri, Hämeenlinna

248 Suomela, Iiris, kansanedustaja, Tampere

249 Virtanen, Rauli, toimittaja, tietokirjailija, Espoo

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

250 Bergenheim, Sean, entinen jääkiekkoilija, yrittäjä, Helsinki

251 Björklund, Mikaela, kasvatustieteiden tohtori, yliopisto-opettaja, Närpiö

252 Björklöf, Filip, kauppatieteiden kandidaatti, Raasepori

253 Bonsdorff, Björn, poliittinen asiantuntija, Helsinki

254 Borgarsdóttir Sandelin, Silja, poliittinen asiantuntija, valtiotieteiden maisteri, Helsinki

255 Hamro-Drotz, Filip, kauppatieteiden maisteri, Kauniainen

256 Hällfors, Christoffer, politiikka- ja data-analyytikko, valtiotieteiden maisteri, Lapinjärvi

257 Jungner-Nordgren, Anna, viestinnän erityisasiantuntija, Helsinki

258 Mahdi, Ramieza, yhteiskunta- ja terveystiedottaja, Vaasa

259 Nilsson, Anton, erityisavustaja, Maarianhamina

260 Norrgård, Martin, valtiotieteiden maisteri, Vaasa

261 Schauman, Ida, vaikuttamistyön päällikkö, Turku

262 von Schoultz, Catharina, kauppatieteiden maisteri, apulaisrehtori, Porvoo

263 Schulman, Max, maatalousyrittäjä, agrologi, Lohja

264 Sigfrids, Frida, valtiotieteiden kandidaatti, opiskelija, Porvoo

265 Sjöskog, Niclas, maanviljelijä, Pedersöre

266 Skytte, Ida-Maria, valtiotieteiden kandidaatti, maisteriopiskelija, Mustasaari

267 Torvalds, Nils, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki

268 Wahlsten, Stina, kauppatieteiden maisteri, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Helsinki

269 Wickström, Henrik, valtiotieteiden ylioppilas, Inkoo

Yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat

270 Lokka, Junes, toimittaja, tekstittäjä, Oulu