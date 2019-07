28-vuotias Källi-hevonen on keppostelun mestari – katso video Källin kesäpäivästä Keuruulla

Keuruun Jukojärvellä pitää hieraista silmiään, sillä tuntuu kuin olisi hypännyt suoraan Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -kirjaan. Erään talon pihassa seisoo kuistin vieressä hevonen popsimassa nurmea ja vieressä kärrynpyöriä heittelee 8-vuotias Sissi-tyttö letit liehuen.

Hevosen omistaja Emilia Viitanen on tuonut nelijalkaisen perheenjäsenen jälleen kesäksi Jukojärvelle. Talvet Källi-niminen hevonen (viralliselta nimeltään EL-Winter Prince) viettää Ponilaaksossa Keuruun Kalettomalla muiden lajitoveriensa seurana.

– Mutta täällä Källi saa olla aika vapaasti, pihahevosena. Harvoin se mihinkään lähtee, siihen pystyy nykyään luottamaan, Viitanen toteaa.

Kerran Källi kuitenkin lähti omille teilleen. Tämä tapahtui Jyväskylän keskustassa vuosia sitten, kun Källi omistajineen oli saapunut hallimestaruuskilpailuihin Messukeskukselle (nykyinen Paviljonki).

– Olin tutustumassa rataan ja isäni oli taluttelemassa Källiä, kun se päätti lähteä omille teilleen. Se onneksi pysähtyi lopulta tuttujen hevosten luo ja saatiin kiinni, eikä se ehtinyt siihen Rantaraitille juoksemaan, Viitanen naurahtaa muistolle.

Nimi Källi ei ole siis sattumaa. Nyt varsin rauhalliselta vaikuttava hevonen omaa jekuttelevankin puolen. Tämän on saanut tuta erityisesti Viitasen oma isä, jolle Källi tykkää keppostella harva se kerta.

– Papalta Källi on vienyt milloin ruuvirasian ja milloin lapion kesken työnteon.

– Kerran pappa laajensi aitaa, kun Källi kävi aina mittaamassa aitaa ja hypähti sitten sen yli. Lopulta siitä tehtiin niin korkea, että Källikin totesi, ettei enää sen yli hyppää.

Källi on komeat 28 vuotta, eikä vanhuuden merkkejä juurikaan näy, mitä nyt kaksi hammasta uupuu.

Viitasen ja Källin yhteinen polku alkoi 90-luvun alkupuolella, kun joulupukki toi esteratsastuksesta innostuneelle Emilialle oman ratsun. Joulupukin pussista pompsahtanut Källi kisasi aikoinaan varsin ahkerasti aikoinaan. Kaksikon saavutuksiin lukeutuu muun muassa kansallisen Villivarsa Cupin esteosuuden voitto.

Kilpaura on Källillä nyt takanapäin, mutta ratsuna hevonen kuitenkin yhä jatkaa.

– Mun oma haave on ollut, että omat lapseni oppisivat ratsastamaan Källillä. Nyt kun se on toteutunut, niin toivon, että he saisivat mahdollisimman pitkään jatkaa Källin kanssa, 8-vuotiaan Sissin ja 10-vuotiaan Vennen äiti Emilia toteaa.

– Mun mielestä Källissä on parasta se, kun se on niin kiltti, Venne kertoo.

– Ja siihen voi luottaa, Sissi jatkaa.