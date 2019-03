30 km/h -nopeusrajoitus yleistyy kaupunkien ydinkeskustoissa – Jyväskylä lykkäsi vielä päätöstä

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan oli määrä päättää kokouksessaan tiistai-iltana, siirrytäänkö kaupungin keskustassa 30 km/h -nopeusrajoitukseen.

Asia päätettiin kuitenkin jättää kokouksessa pöydälle. Näin ollen lautakunta käsittelee nopeusrajoituksen alentamista uudelleen seuraavassa kokouksessaan kolmen viikon kuluttua.

Mikäli esitys tuolloin hyväksytään, keskustan kehäväylien sisäpuolelle jäävien Vapaudenkadun, Cygnaeuksenkadun, Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun, Urhonkadun sekä osittain Asemakadun, Väinönkadun ja Ilmarisenkadun nopeusrajoitusta lasketaan. Pihakatuosuuksilla ja paikallisliikenneterminaalissa on jo nyt 20 km/h -rajoitus.

Nopeusrajoituskeskustelu osa laajempaa kehitystä

Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan nykyään yhä paremmin kevyen liikenteen turvallisuus, ja siksi nopeusrajoitus 30 km/h on yleistymässä ydinkeskustoissa. Muun muassa Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Porissa ja Tampereella ydinkeskustan nopeusrajoitusta on laskettu tai suunnitellaan laskettavan 30 kilometriin tunnissa.

– Ei tarvitse kovin montaa vuosikymmentä mennä taaksepäin, niin keskustaajamissa oli vielä 50 km/h -nopeusrajoitus, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski huomauttaa.

Jyväskylässäkään tiistai-ilta ei ollut ensimmäinen kerta, kun keskustan nopeusrajoituksen alentamista 30 kilometriin tunnissa on harkittu. Aiemmin esitys on kohdannut vastustusta muun muassa siksi, että muutoksen on pelätty hidastavan linja-autoliikennettä. Vaakakupeissa ovat siis matkaan kuluva aika ja turvallisuus.

Vaikutus matka-aikoihin ei kuitenkaan ole järin suuri, asiaa lautakunnalle valmistellut liikenteenohjausinsinööri Janne Hölttä Jyväskylän kaupungilta huomauttaa. Jos esimerkiksi linja-auto ajaa Vapaudenkadun päästä päähän, nopeusrajoituksen laskeminen hidastaa matkantekoa tuolla välillä laskennallisesti 27,5 sekuntia.

– Ja koska linja-autot joutuvat pysähtelemään pysäkkien, liikennevalojen ja suojateiden vuoksi, todellisuudessa uusi nopeusrajoitus ei hidastaisi matka-aikaa edes niin paljon, Hölttä sanoo.

Osa autoilijoista voi silti kokea 30:n nopeusrajoituksen turhan alhaiseksi. Hölttä huomauttaa, ettei keskustassa nytkään voi ajaa kovaa, koska liikennettä on niin paljon.

– Alhaisemmilla nopeuksilla liikennevirta pysyy tiiviimpänä. Tämä voi jopa parantaa liikenteen sujuvuutta, Hölttä sanoo.

Alentamista perustellaan turvallisuudella

Tärkein peruste nopeusrajoituksen laskemiselle on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus. Ajonopeus vaikuttaa paitsi onnettomuuksien määrään myös niiden vakavuuteen. Esimerkiksi jalankulkijalla on kahdeksan kertaa suurempi riski kuolla onnettomuudessa, jos törmäysnopeus kasvaa 30:stä 50 kilometriin tunnissa, päätösehdotuksessa huomautettiin.

Alempi tilannenopeus antaa myös lisää aikaa reagoinnille.

Lisähyötyä tulee siitä, että nopeuksien laskiessa keskusta-alueen liikennemelu vähenee.

– Ilmastohyötyjäkin nopeuden laskemisella voi olla, Liikenneturvan Kalmakoski sanoo.

Tähän mennessä saadut kokemukset nopeusrajoituksen laskemisesta ovat olleet hyviä.

– Jyväskylässä monella asuinkadulla on kolmenkympin nopeusrajoitus ja se on laskenut onnettomuuksien määriä aika hyvin, Hölttä sanoo.

Keskustan liikenteen sujuvuuteen toivotaan apua myös siitä, että Vaasankadun yläpää muutetaan pian kaksisuuntaiseksi. Tietyöt alkavat maalis-huhtikuun vaihteessa.

– Autoliikennettä pyritään siirtämään keskustan kehän sisäpuolisilta kaduilta keskustaa kiertäville kaduille, Hölttä kertoo.