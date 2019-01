43 kaupunkilaista vaati tien kunnostamista jo kesällä, mutta mitään ei tapahtunut – "Korpilahden tulisi olla tasa-arvoinen kaupunginosa"

Jyväskylän Korpilahden Salovuorentiellä odotetaan edelleen vastausta jo kesällä jätettyyn kuntalaisaloitteeseen tien kunnostamisesta ja päällystämisestä. Samassa aloitteessa toivottiin Räätälintien hidastetöyssyjen vähentämistä tai madaltamista.

– Olen soittanut syyskuussa ja marraskuussa aloitteen perään. Lopulta minulle soitettiin marraskuun lopussa ja todettiin, että Salovuorentien-aloite on käsittelyssä ja toimenpiteet pohdinnan alla. Lisäksi sanottiin, että töyssyjä käydään mittaamassa, kun kelit sallivat, Pirjo Iskala, kuntalaisaloitteen alullepanija kertoo.

– Niitä mittauksia saadaan kaiketi nyt odottaa ensi kevääseen. Töyssyjä on kilometrin ­matkalla yhdeksän, ja osa autoilijoista ajaa kevyen liikenteen väylää välttääkseen töyssyt. Yksi iskari on minultakin jo mennyt, Iskala harmittelee.

Aloitteessa on yhteensä 43 aikuisen kaupunkilaisen nimet.

Iskala muistuttaa, että Korpilahti on yksi Jyväskylän kaupunginosa, jonka pitäisi olla tasa-arvoinen muiden kaupunginosien kanssa.

Salovuorentien osalta aloite on nyt rakennuttajapäällikkö Jari Lohen näpeissä.

– Salovuorentie on kokoojakatu, ja se kyllä kaipaa kunnostamista. Suunnittelualueen määrittäminen ja varsinaisen kunnostuksen ja päällystämisen suunnitteleminen vievät aikaa. Hanke ei ole tämän vuoden investointiohjelmassa. Aikaisintaan ensi vuonna eli vuonna 2020 voisi toimenpiteitä olla luvassa, Lohi sanoo.

Salovuorentien varrella odottaminen on tukalaa, sillä päällystämätön pitkä mäki on keväisin savivelliä, eikä aika ajoin tielle levitettävä sepelikään pysy kauan paikoillaan vaan kasautuu kevyen liikenteen harmiksi pientareille. Routavauriot ovat ainainen riesa.

Iskalan moitteeseen siitä, että tieto ei kulje, Lohi toteaa, että Iskalalle on ilmoitettu aloitteen olevan käsittelyssä.

Korpilahdelta löytyy muitakin hankalia ja huonokuntoisia kohtia. Yksi on Kirkkolahdenpolulla, mihin tontilta valuva vesi on uurtanut teräväreunaisen ojan ajoradalle. Tätäkin ongelmakohtaa Iskala on yrittänyt saada korjautetuksi, mutta kehnoin tuloksin.

Tien varrella asuu muun muassa kaupunkirakennelautakunnan jäsen Jenny Vainio (kesk.).

– Aion ottaa lautakunnassa esille tiedonkulun virkamiesten ja kuntalaisten välillä. Kuntalaisaloitteen tekijöiden täytyy saada tietää, miten aloite etenee, Vainio sanoi kuultuaan Iskalan tarinaa.

Kirjaamoon tulevat aloitteet pyritään laittamaan mahdollisimman suoraan oikealle henkilölle, mutta joskus menee aikaa, ennen kuin oikea henkilö löytyy. Myös käsiteltävien asioiden ruuhka vaikuttaa aloitteiden käsittelyaikatauluun.

Aloite voi myös vaatia monen eri tahon kannanottoja ja päätöksiä.

– Olisi tietenkin hyvä kertoa aloitteen tekijälle puhelimitse tai sähköpostilla väliaikatietoja, missä mennään, katupäällikkö Tuula Smolander sanoo.

Viime vuonna Jyväskylän kaupungin kirjaamoon jätettiin reilut 20 kuntalaisaloitetta, joista katujen ja teiden kuntoa, hiekoitusta tai yleistä liikenteen turvallisuutta koski puolen tusinaa.

Aivan kaikki aloitteet eivät kuitenkaan tule kirjaamoon, vaan osa katuja koskevista aloitteista menee suoraan palvelupiste Hannikaiseen ja osa kaupungin palautepalvelujen kautta.