49-metrinen rakennelma valuu läpi Keski-Suomen ja hidastanee muuta liikennettä kohdalle osuessaan – tässä reitti

Keski-Suomen läpi parhaillaan matkalla oleva erikoiskuljetus hidastaa muuta liikennettä kohdalle osuessaan. Kuljetus on pituudeltaan 49 metriä ja voi aiheuttaa muuhun ajoneuvoliikenteeseen katkoksia.

Silminnäkijän mukaan kyseessä on jonkinlainen siltarakennelma.

Tieliikennekeskuksen mukaan kuljetus on lähtenyt liikkeelle maanantaina illalla Oulusta ja sen määränpäänä on Vantaa. Kuljetus on liikkunut iltapäivän aikana Saarijärveltä Nelostielle ja Hirvaskankaan kautta Jyväskylään.

Kello 18–20 välillä kuljetuksen on tarkoitus ohittaa Jyväskylä. Nelostieltä Palokan kohdalta kuljetus kääntyy Ruokkeentielle ja koukkaa Ruokkeen ja Keuruuntien kautta Jyväskylän Keljoon. Keljosta matka jatkuu Muurameen, jossa sen on tarkoitus olla viimeistään kello 20.

Muuramesta kuljetus jatkaa Jämsään ja edelleen kohti Padasjokea. Liikennekeskuksen mukaan kuljetuksen on tarkoitus olla Vantaalla keskiviikkona kello 12:een mennessä.

Liikennekeskus saa kuljetuksilta tarkemmat tilannetiedot kahden tunnin välein. Näin ollen vielä ei ole tietoa, milloin ja missä kuljetuksessa pidetään mahdollisia yö- ja lepotaukoja.