50 vuotta kuntoutusta Peurungassa – Urho Kekkosella oli näppinsä pelissä

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Perunka on toiminut 50 vuotta. Sen mahdollistama Peurunka perustettiin veteraanien kuntoutuslaitokseksi. Kansalaisten hyväksi tapahtuneessa toiminnassa ensisijan saivat rintamavastuussa palvelleet miehet, naiset ja sotainvalidit. Aikaansa edellä ollut tavoite on synnyttänyt Laukaaseen monipuolisen terveydenhuollon erityisosaamiskeskittymän sekä matkailuun liittyvän yrittäjyyden.

Presidentti Urho Kekkonen vaikutusvallallaan taivutti Kansaneläkelaitoksen turvaamaan säätiön toiminnan, ja Kela tuli säätiön toimintaan vuonna 1976.

Säätiön rooli on muuttunut operatiivisesta toimijasta omistajaksi, ja Kela on irtautunut säätiön toiminnasta, mutta tutkimuksellinen yhteistyö jatkuu. Säätiö nykyisin omistaa kiinteistöt, joissa tarjotaan hyvinvointi-, viihde- ja kylpylähotellitoimintaa. Säätiön omistamien kiinteistöjen pinta-ala on noin 27 777 neliötä, ja ne on rakennettu useassa vaiheessa vuosina 1974–2012. Säätiön harjoittama kuntoutustoiminta on siirtynyt Peurunka Oy:n harjoittamaksi. Kyseessä on säätiön tytäryhtiö. Säätiön asiamies Minna Nirkkosen mukaan säätiö edelleen toteuttaa alkuperäistä tarkoitustaan.

– Ilokseni voin todeta, että meillä edelleen käy rintamavastuussa olleita kuntoutuksessa, ja heidän osalta viemme työn kunniakkaasti myös päätökseen. Määrä on toki olennaisesti vähentynyt vuosien myötä ja Peurunka on painottanut hyvinvointitoimintaansa työikäisiin.

Säätiö tekee tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja muidenkin oppilaitosten kanssa. Tästä on hyvä esimerkki Kelan rahoittama Etämieli-hanke. Kulutustottumukset ovat muuttuneet ja etäkuntouttaminen on tästä nouseva esimerkki. Sillä vastataan kasvavaan kysyntään. Säätiö etsii myös yliopiston kanssa yhteistyössä sopivia tutkimuskohteita, kertoo Nirkkonen.

Säätiö juhlii 50-toimintavuotta Peurungassa sunnuntaina.