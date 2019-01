62 henkilöä on menettänyt Suomen kansalaisuuden tällä vuosikymmenellä-isyyden kumoaminen suurin syy

Suomen kansalaisuuden on menettänyt 62 henkilöä tällä vuosikymmenellä. Heistä 25 on menettänyt kansalaisuuden annettuaan vääriä tietoja kansalaisuutta haettaessa.

– Suomen kansalaisuuden menettämispäätös voidaan tehdä myös, jos isyys kumotaan. Tämän perusteella on tehty 37 menettämispäätöstä, kertoo tulosalueen johtaja Ulla Vainikka Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksiköstä.

Suomen kansalaisuuden voi menettää vain, jos henkilöllä on myös jonkin toisen maan kansalaisuus. Kansalaisuuden menettämisestä päättää Maahanmuuttovirasto.

Lisäksi Suomen kansalaisuuden menettää automaattisesti 22-vuotiaana henkilö, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus eikä hänellä ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Eduskunnassa on tällä hetkellä käsiteltävä lakiesitys, jonka mukana kansalaisuuden voisi menettää myös tiettyihin vakaviin rikoksiin syyllistymisen takia. Tällaisia rikoksia olisivat maanpetos, valtiopetos ja Suomen elintärkeitä etuja vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset, joista on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta. Edellytyksenä on, että henkilö tuomitaan tällaisesta rikoksesta vähintään viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Viime aikoina paljastuneiden ulkomaalaistaustaisten miesten alaikäisiin tyttöihin kohdistuneiden seksuaalirikosten takia useat poliitikot, muun muassa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ja kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) ovat esittäneet, että kansalaisuuden voisi menettää myös, jos syyllistyy esimerkiksi törkeään väkivalta- tai seksuaalirikokseen.