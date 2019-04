63-vuotiaan hierojan raiskaustuomio on poikkeuksellinen – nyt säikähtäneet ihmiset peruvat hoitojaan

Keskisuomalaisen hierojana ja jäsenkorjaajana työskentelevän miehen asiakkaansa raiskauksesta saama tuomio on Suomessa poikkeuksellinen. 63-vuotias mies on koulutettu hieroja, joka löytyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpitämästä rekisteristä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattinimike, jota voi käyttää ainoastaan tutkinnon suorittanut ja Valviran rekisteriin merkitty. Rekisterissä on runsaat 20 000 koulutettua hierojaa, joista kaikki eivät kuitenkaan harjoita ammattiaan.

Valviran valvontalautakunta voi väärinkäytöstapauksissa poistaa ammatinharjoittamisoikeuden, kieltää ammattinimikkeen käytön tai esimerkiksi antaa varoituksen. Viime vuonna lautakunta käsitteli 201 asiaa, joista yksikään ei koskenut koulutettuja hierojia. Valvottaviin kuuluu kaikkiaan 30 ammattinimikettä mukaan lukien lääkärit sekä lähi- ja sairaanhoitajat.

– Koulutettuja hierojia koskevia asioita on todella harvoin; vain muutamia viime vuosina eikä siis välttämättä edes joka vuosi, terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen kertoo.

Valvira puuttuu yleisimmin ammattihenkilön alentuneeseen toimintakykyyn, jonka taustalla on esimerkiksi päihdeongelma tai mielenterveyshäiriöt. Tuomioistuimet ilmoittavat Valviralle tuomioista, joissa ammattihenkilö on syyllistynyt rikokseen ammattitoiminnassaan. Liukkosen mukaan ilmoituksia tulee vuosittain muutamia ja niissä on tavallisimmin kyse rahan tai lääkkeiden anastamisesta.

Koulutettujen hierojien liiton toiminnanjohtaja Timo Koskenrannan mukaan keskisuomalaisen hierojan tapaus on laadultaan todella poikkeuksellinen. Koskenranta kertoo saavansa vuosittain kymmeniä ammattikuntaa koskevia puheluita, joissa kerrotaan seksuaalisesta ahdistelusta. Hän arvioi, että puolet yhteydenotoista koskee koulutettuja hierojia ja toinen puoli nimikkeen ulkopuolella ammattia harjoittavia henkilöitä. Asioita ei välttämättä viedä eteenpäin, koska tapaukset ovat kahdenvälisiä, eikä todistajia ole.

– Vuosien saatossa häirintätapauksia on tullut ilmi ja joitakin tuomioitakin löytyy. Jostakin syystä yhteydenottoja tulee etenkin keväisin. Kymmenestä tapauksesta kuusi on sellaisia, että asiakkaan mukaan hieroja on ahdistellut häntä ja neljä sellaisia, että asiakas ahdistellut hierojaa. Parin viime vuoden uudeksi ilmiöksi on noussut se, että naisasiakkaat ahdistelevat mieshierojia, Koskenranta sanoo.

Koskenrannan mukaan epäselvyyttä voi aiheuttaa se, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa hieroja-nimikkeen villin käyttämisen ja sitä onkin käytetty muun muassa seksipalvelujen markkinoinnin yhteydessä. Koulutetut hierojat ovat sitoutuneita eettisiin ohjeisiin, joissa hierojan kehotetaan olemaan erityisen huolellinen, ettei hoitotilanne provosoi epäasiallisia seksuaalisia odotuksia tai käyttäytymismalleja.

– Seksuaalisuus liittyy alastomuuteen ja fyysiseen kosketukseen. Tilanteiden kohtaaminen on huomioitu koulutettujen hierojien koulutuksessa, Koskenranta totesi.

Keskisuomalainen hieroja kiisti syyllistyneensä raiskaukseen, ja väitti sormien viemistä peräaukkoon normaaliksi kansanparannuspuolen hoitotoimenpiteeksi, jolla tutkitaan häntäluuta.

– Koulutetun hierojan työtapoihin ei kuulu ihmisen sisäänmeno, vaan sormet pysyvät pehmytkudoksissa. Jäsenkorjauspuolen hömpötyksistä en tiedä – sielläkin on eri suuntauksia ja mitä erilaisempia juttuja, Koskenranta sanoo.

Koulutettuja Valviran rekisteriin merkittyjä hierojia voi hakea liiton nettisivujen kautta löytyvästä Etsi hieroja -palvelusta.

”Tuntuu todella pahalta”

– Kuulin kollegoilta heti tämän raiskaustapauksen tultua julki, että hoitoja oli peruttu. Jotkut myös olivat käyneet asiakkaidensa kanssa pitkiä keskusteluja, kun heidän oli pitänyt selittää, mistä kalevalaisessa jäsenkorjauksessa oikeasti on kysymys, kertoo Jyväskylän Nenäinniemessä työskentelevä kalevalaisen jäsenkorjauksen mestari Juha Säpsä, 37.

– Tuntuu todella pahalta, hän huokaa.

Jo ilman tällaista jäsenkorjaukseen liitettyä raiskaustapausta oikeat, koulutetut jäsenkorjaajat joutuvat Säpsän mukaan taistelemaan ennakkoluuloja vastaan. Myös alalle pesiytyneet huijarit harmittavat.

– Puheenjohtajamme joutuu jatkuvasti soittelemaan henkilöille, jotka käyttävät kalevalaisen jäsenkorjaajan nimikettä ilman lupaa.

Raiskauksesta tuomittu mies oli kertonut tunnustelleensa asiakkaan häntäluuta sisäkautta.

– Me emme missään tapauksessa tee niin. Me emme hoida sisäkautta yhtään mitään, eikä intiimialueille mennä lainkaan, Säpsä sanoo.