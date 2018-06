69-vuotiasta sairaalasta kadonnutta muistisairasta naista etsitään Lahdessa

Hämeen poliisi pyytää havaintoja Lahdessa kadonneesta muistisairaasta naisesta. 69-vuotias nainen poistui Päijät-Hämeen keskussairaalasta sunnuntaiaamuna puoli kahdeksan aikaan.

Nainen on noin 165 senttiä pitkä, ja hänellä on tummat hiukset ja silmälasit. Vaatetuksena hänellä on tumma puolipitkä takki, punainen kukkakuvioinen paita, farkut, lenkkitossut ja kangaskassi.

Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.