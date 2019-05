7-kerroksinen talo sai asukkaat ärähtämään Jyväskylässä – puistomaisuuden häviäminen huolestuttaa

Jyväskylän Aittorinteen Väliaitankadulla on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden, 7-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Nykyisin tontilla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut yksikerroksinen asuntolarakennus, joka on toiminut aikoinaan kehitysvammaisten asuntolana. Toiminta on sittemmin siirtynyt muualle ja rakennus on suunnitteilla purkaa.

Uusi talo toisi alueelle noin 40–60 uutta asukasta.

Suunnittelualue on noin 2,5 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alue kuuluu Jyväskylän yleiskaavan kestävän liikkumisen taajamaan ja ensisijaiseen rakentamisen kohdentamisvyöhykkeeseen.

Luonnosvaiheessa kaavaan jätettiin kuusi mielipidettä, joista yhdessä oli useita allekirjoittajia. Yhdessä mielipiteessä toivottiin kaavamuutoksen keskeyttämistä ja tontin kaavoittamista puistoalueeksi, yhdessä 7-kerroksiselle talolle vaihtoehdoksi 2–3-kerroksista uudisrakentamista.

Aittorinteen puistomaisuuden pelätään häviävän, ja rinnealueen hulevesistäkin oltiin huolissaan.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotuksen nähtäville asettamista tiistaina.