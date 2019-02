70 prosenttia laitoshoidossa työskentelevistä hoitajista on kokenut väkivaltaa

– Surullista luettavaa. Siitä aistii, kuinka kuormittunut, väsynyt ja turhautunut työntekijä on.

Näin kommentoi Tehy ry:n työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä oheista juttua, jossa hoitaja kertoo työnsä arjesta.

– Missään nimessä tilanne ei saa päästä sellaiseksi, että hoitaja turruttaa mielensä ja hyväksyy itseensä kohdistuvan väkivallan ja epäasiallisen koskettelun ikään kuin osana työtä.

Ojanperä muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisista ja terveellisistä työoloista.

– Vaarojen arvioinnin pohjalta on tehtävä toimenpiteet väkivallan ja sen uhan poistamiseksi. HaiPro-ilmoituksia on seurattava ja tehtävä niiden pohjalta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, hän korostaa.

Hoivatyössä tämä ei valitattavasti aina onnistu. Ojanperä sanoo, että sosiaali- ja terveysalalla väkivalta on huolestuttavan yleinen ilmiö.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä tutkimuksessa ilmenee, että peräti 70 prosenttia laitoshoidossa työskentelevästä hoitohenkilöstöstä oli väkivallan kohteena, Ojanperä kertoo.

– Hoivayksiköissä tehdään vaara-arvioita, mutta THL:n ja Vaasan yliopiston tutkimuksissa on todettu, että väkivallan uhka arvioidaan huomattavasti toteutunutta alhaisemmaksi.

Ojanperä kertoo, että muun muassa Tehy on pitänyt asiaa esillä. Lainsäätäjiin on vaikutettu, aiheesta on järjestetty koulutusta ja henkilöstölle on annettu henkilöstölle tukea ja neuvontaa. Tehy on järjestävnyt Älä riko hoitajaasi -kampanjan, jonka tarkoituksen oli, että jokainen uhka- ja väkivaltatilanne tulee esimiesten, työsuojeluvaltuutetun ja työterveyshuollon tietoisuuteen. Sähköiseen HaiPro-järjestelmään tilastoidaan kunkin organisaation uhka- ja ongelmatilanteet.

– Tieto jää vain kunkin organisaatioin omaan käyttöön. Eri yhteisöissä järjestelmää voidaan käyttää eri tavalla eikä verrannollisia tilastoja ole käytössä, Ojanperä sanoo.

Omaisten kohtaamiseen Ojanperä toivoo hoitajilta ymmärrystä, vaikka joskus käytös voi olla kovinkin ylihuolehtivaa.

– Omainen voi olla hädissään ja peloissaan, kun läheisen vointi on huono. Hoitajien kiire vain lisää omaisen tuskaa. Ylihuolehtivuus saattaa näyttäytyä työntekijöille luottamuspulana tai arvosteluna, hän pohtii.

– Omainen tarvitsee tietoa, ohjausta ja tukeva omassa epävarmassa tilanteessaan. Avoin keskustelu auttaa, jolloin voidaan puhua myös epävarmuudesta ja luottamuksesta. Esimiehen tehtävä on tukea työntekijää, jos hän kokee yhteistyön omaisten kanssa kuormittavaksi. Työnohjaus ja koulutus omaisten kohtaamiseen ovat suositeltavia toimia.