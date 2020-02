AL: Murhaan osalliseksi epäilty jyväskyläläinen nainen vapautettu – epäillään yhä rikoksesta

Avunannosta Tampereella tammikuun lopussa tapahtuneeseen murhaan epäilty 20-vuotias jyväskyläläisnainen on vapautettu tutkintavankeudesta, uutisoi Aamulehti.

Lehden mukaan Pirkanmaan käräjäoikeuden oli määrä käsitellä naisen vapauttamisvaatimusta perjantaina, mutta poliisi oli tullut torstaina siihen tulokseen, ettei se vastusta vapauttamista ja päästi naisen vapaaksi iltapäiväillä. Nainen ehti olla tutkintavankeudessa reilut kaksi viikkoa.

Poliisin mukaan vapauttamisesta huolimatta naista epäillään edelleen avunannosta murhaan. Nainen on asianajajansa kertomana kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

44-vuotias mies surmattiin Tampereen Viialassa Vasaratiellä sijatisevassa asunnossa 28. tammikuuta.

Vangittuna murhasta epäiltynä on vapautetun naisen kanssa samassa osoitteessa Jyväskylän Lohikoskella asuva 19-vuotias mies. Lisäksi yllytyksestä murhaan on vangittuna 20-vuotias raumalaismies, joka on Aamulehden aiempien tietojen mukaan uhrin poika.