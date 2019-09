AL: Verotuloja kertyi alkuvuoden aikana ennakoitua vähemmän – syynä verokorttiuudistus, joka voi aiheuttaa palkansaajalle ikävän tilanteen

Tämän vuoden lopussa palkansaajat maksavat veroja poikkeuksellisen suuren määrän, ennakoi Verohallinto. Asiasta uutisoi Aamulehti.

Verohallinnon mukaan syynä on verokorttiuudistus, jonka myötä käytössä on koko vuodelle vain yksi tuloraja. Sivutuloverokorttia tai palkkakausikohtaisia tulorajoja ei enää ole. Siksi ihmiset havahtuvat loppuvuodesta liian matalaan tulorajaan ja korottavat sitä. Toinen vaihtoehto on, että tuloraja ylittyy ja veroa joudutaan perimään korkeamman lisäprosentin mukaan.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen arvioi Aamulehdelle, että verottajan tietojen mukaan monella on tuloraja sellaisella tasolla, että jos tulot jatkuvat nykyisellään loppuvuoden, tuloraja ylittyy.

Varosella ei ole tarkkaa arvioita siitä, kuinka montaa ihmistä ikävä yllätys koskee. Hän myös toteaa, että tänä vuonna verotulojen ennustaminen ei onnistunut kovin hyvin.