Aallon mahdolliset seuraajaehdokkaat kuulostelevat vielä, mitä nyt haetaan

Vihreiden puheenjohtajan paikalta väistyneen Touko Aallon mahdolliset seuraajat kommentoivat vielä varovaisin sanakääntein mahdollista ehdolle lähtöään.

Muun muassa Maria Ohisalo ja Emma Kari sanovat, että vihreiden pitää vielä keskustella asiasta ja heidän täytyy vielä pohtia asiaa.

– Meillä on tarve keskustella asioista yhdessä ja aito halu siihen, että mietitään, mikä on puolueen kannalta paras ratkaisu, Kari sanoi.

– Tietysti paljon käydään keskusteluja nyt ja tietysti etsitään parasta hahmoa tähän vetämään vihreitä vaalivoittoon. En vielä omasta tilastani osaa sanoa, Ohisalo sanoi.

Outi Alanko-Kahiluoto sanoo harkitsevansa ehdokkuutta vakavasti saatuaan paljon pyyntöjä ehdolle asettumisesta.

– Mutta varmaan monille on tullut. Katson velvollisuudekseni harkita ja toivon, että muutkin harkitsevat. Mutta ennen kaikkea toivon keskustelua sisäisesti, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Aallon seuraaja ensi kesän puoluekokoukseen asti valitaan jo ensi viikolla puoluevaltuuskunnan kokouksessa.

Edessä spurtti vaaleihin - kuka siihen pystyy?

Uudella puheenjohtajalla on edessään nopea spurtti kevään vaaleihin, eikä aikaa asioiden haltuun ottamiseen juuri jää. Puolue joutuukin pohtimaan, millaista puheenjohtajaa nyt haetaan. Olisiko kokeneen poliitikon ja kenties jopa entisen puheenjohtajan parasta ottaa tehtävä vai halutaanko kuitenkin tuoreemmat kasvot vetämään puoluetta vaaleja kohti?

– Etsitään sellaista yhteishengen luojaa, että näiden myrskyisten, vähän vaikeiden aikojen jälkeen päästään taas stabiilimpaan ja hyvään tilanteeseen, Ohisalo sanoi.

Ohisalo on puolueen varapuheenjohtaja, muttei kansanedustaja, eikä hän kysyttäessä pitänyt kansanedustajuutta välttämättömänä.

– Tässä on jatkuvasti näinäkin viikkoina tehty yhteistyötä eduskuntaryhmän ja koko puolueen puheenjohtajiston kesken. Meille yhteistyö on se voima, ei niinkään se, kuka on kansanedustaja ja kuka ei.

Alanko-Kahiluoto näkee tärkeänä, että uusi puheenjohtaja on valmis käyttämään iltojaan ja viikonloppujaan vaalien alla kentän kiertämiseen, mutta myös tarpeeksi osaava ja kokenut hallitusneuvotteluihin.

– Siltä henkilöltä kysytään myös sitä, että hän on käytettävissä sitten hallitusneuvottelujen vetäjänä ja pystyy neuvottelemaan muiden puolueiden puheenjohtajien kanssa ja hyvin itsenäisesti toimimaan poliitikkona vaikeassa neuvottelutilanteessa.

Niinistö: On vastuullista, etteivät keskeiset hahmot kieltäydy

Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ei toistaiseksi ota kantaa siihen, onko hän käytettävissä.

– Minusta tässä tilanteessa on vastuullista, että kukaan keskeisistä henkilöistä, joiden nimi on pyörinyt esillä ja jotka voisivat olla varteenotettavia vaihtoehtoja, eivät kieltäydy. Vaan porukalla ensin puhutaan, ja sen enempää minusta ei kannata tässä vaiheessa vielä sanoa, Niinistö sanoi eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Niinistön mukaan pohdittavana on erilaisia näkökulmia: että valitaan konkarivaihtoehto, jolla mennään ensi kesän puoluekokoukseen asti ja ajatellaan että hän vetäisi vaalit, tai sellainen vaihtoehto, joka lähtisi jo heti sillä tavoitteella, että hän voisi olla puheenjohtajana pidemmän aikaa.

– Siinä on perpekstiiviero, kumpaan kallistutaan, Niinistö sanoi.

Vihreiden puoluehallitus ja eduskuntaryhmä jatkavat asian käsittelyä yhteiskokouksessa huomenna.

Vihreiden konkaripoliitikko ja entinen puoluejohtaja Pekka Haavisto sanoo, ettei sulje pois mahdollista ehdokkuuttaan puolueen puheenjohtajaksi. Haavisto haluaa kuitenkin katsoa, mihin suuntaan vihreiden keskustelut puheenjohtajakysymyksessä etenevät.

– Annetaan nyt puoluevaltuuskunnan, puoluehallituksen ja vihreiden aktiivien keskustella, millaista johtoa tämä tilanne tarvitsee ja tuleeko uusia kasvoja, uutta puheenjohtajuutta – vai kierrätetäänkö meitä vanhoja (puheenjohtajanimiä), kansanedustaja Haavisto sanoi STT:lle torstaina eduskunnassa.