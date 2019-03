Aalto Alvarin kylpylään suunnitellaan isoja uudistuksia – rapistunut ysäri remontoidaan pois

Jyväskylän kaupungin vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus. Peruskorjauksen tarpeessa ovat 1991 valmistuneen kylpyläosaston aaltoallas ja koskiallas sekä vuonna 1964 valmistunut opetusallas. Luvassa on lisää allaspinta-alaa sekä nykyisiin tiloihin että mahdolliseen laajennusosaan. Myös teknisiä tiloja on tarpeen laajentaa.

Peruskorjaamisen lisäksi altaiden ja koko kylpylän yleisilme saa kasvojenkohotuksen. Tähän saakka kylpyläpuolella on tehty vain ylläpitokorjauksia ja huollettu vedenkäsittelytekniikkaa.

– Kylpyläosastolla näkyy 1990-luvun tyyli, joka on jo tarpeen päivittää nykyaikaan. Myös hukkatilaa on paljon altaiden välissä ja esimerkiksi koskialtaan muotoilu uudelleen olisi ajankohtaista, sanoo hankesuunnittelija ja palveluesimies Esa Naukkarinen.

Jo vanhahtavaan ja rapistuneeseen 1990-luvun tyyliin kuuluvat esimerkiksi koskialtaan luolasto ja liukumäki sekä hotellihenkiset terassialueet muovisine viherkasveineen. Monikäyttöisyyden lisääminen on yksi päämäärä, jolloin myös allasprofiilien uudistaminen on tarpeen.

– Esimerkiksi koskialtaassa ei nykyisessä muodossaan voi järjestää ohjattua vesiliikuntaa ryhmille, koska siinä ei ole tilaa.

Nykypäivän kylpyläsuunnittelussa suositaan itseohjautuvia terapiatoimintoja, kuten vesihierontapisteitä sekä erilaisia tunnevirikkeitä luovia valaistuksia ja äänimaisemia.

Kaikkea entistä ei ole itsetarkoituksena muuttaa, ja leikki ja oleskelu kuuluvat kylpyläideaan jatkossakin. Esimerkiksi aaltoaltaan puolen tunnin välein käynnistyvä aallokko on yksi kylpyläosaston suosikeista, ja Naukkarinen uskoo sen säilyvän jatkossakin.

– Mutta sitä voi pohtia, onko jättimäisen liukumäen oltava keskellä allasta, nyt se vie allastilaa liikkujilta, sanoo Naukkarinen.

Varsinainen hankesuunnittelu käynnistyy ensi syksynä, ja kaupungin taloussuunnitelmassa on varauduttu peruskorjauksen aloitukseen vuonna 2021. AaltoAlvari pyritään pitämään käytössä koko saneerauksen ajan, ja rakentaminen tehdään useammassa eri vaiheessa. Uimahallipuoleen eli 50 metrin ja 25 metrin altaisiin, kuntosaliin, saunoihin ja muihin palvelutiloihin saneeraus ei ulotu ensi alkuun. Ne saivat peruskorjauskäsittelyn vuosina 2011–2012.

Kylpyläsaneerauksen yhteydessä tarkastellaan suunnitelmissa koko vesiliikuntakeskuksen palvelutarjontaa kokonaisuutena.

Suunnitteluun osallistetaan myös käyttäjiä. Torstaina 4. huhtikuuta AaltoAlvarissa järjestetään osallisuusfoorumi, jossa hankesuunnitelmaa esitellään ja jossa kaupunkilaisten on mahdollisuus tuoda ehdotuksiaan esille. Kehitysehdotuksia on kerätty myös verkko- ja sähköpostikyselyllä, johon saatiin jo runsaasti vastauksia.

– Ideoita on valtavasti, ja kirjo on maan ja taivaan välillä, hiustenkuivaajista uuteen 50 metrin altaaseen, kertoo Naukkarinen tyytyväisenä.

Suuri kiinnostus kertoo suuresta merkityksestä, joka AaltoAlvarilla on laajalle käyttäjäkunnalleen.

– Iäkkäämpien käyttäjien toiveissa korostuvat vesihierontapisteet, kun taas esimerkiksi lapsiperheet toivovat pientä liukumäkeä opetusaltaalle.

Opetusallasta eli lastenallasta Naukkarinen pitää yhtenä tärkeimmistä AaltoAlvarin paikoista. Sen merkitys on entisestään korostunut uimaopetuksessa, ja altaassa uimataitonsa hankkineiden määrän voi liioittelematta laskea kymmenissä tuhansissa. Vuositasolla pelkästään koululaisten uimaopetuskäyntejä on noin 20 000.

Opetusallasta ei ole tarkoitus mullistaa kokonaan, mutta sen käytettävyyteen voidaan tehdä parannuksia.

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen mahdollistamiseksi on vireillä myös asemakaavamuutos. Kaupungin luottamuselimet käsittelevät hankesuunnitelmaa syksyllä 2019.