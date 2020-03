Aamulehden Riina Nevalainen on Vuoden journalistinen pomo – Myös Uutissuomalaisen Matti Pietiläinen ehdolla

Aamulehden toimituspäällikkö Riina Nevalainen on valittu Vuoden journalistiseksi pomoksi Suuri journalistipalkinto 2019 -gaalassa.

Samassa kategoriassa ehdolla ollut Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen havaitsi Nevalaisen vahvuudet keskusteltuaan tämän kanssa pidempään ensimmäisen kerran ehdokkaiden julkistustilaisuuden jälkeen.

– Hänen levollinen fiksuutensa teki vaikutuksen. Aamulehden vahvasta digitekemisestä olen vaikuttunut jo aiemmin.

Digitekemisellä hän viittaa verkkojournalismiin ja siihen, että Aamulehden digitilaukset ovat lähteneet kovaan nousuun.

Kolmas ehdokas Vuoden journalistinen pomo -kategoriassa oli Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.

Vuonna 2017 perustettu Uutissuomalainen on ollut kaksi kertaa ehdolla Suuri journalistipalkinto -kilpailussa. Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteinen uutistoimitus oli ehdolla Vuoden journalistinen teko -kategoriassa vuoden 2017 saavutuksista miteltäessä.

Savon Sanomista Uutissuomalaisessa työkierrossa oleva Pietiläinen on ylpeä molemmista ehdokkuuksista.

– ”Yksinään” ehdolla oleminen on ollut hämmentävää. Miellän ehdokkuuden arvostuksena sille työlle, mitä Uutissuomalaisen porukka on tehnyt. Samalla ehdokkuus vahvisti ajatusta, että tekemisen tapamme ja suuntamme on oikea, Pietiläinen toteaa.

Pietiläinen toimii myös Väli-Suomen Median toimitusjohtajana. Väli-Suomen Mediaan kuuluvat Uutissuomalaisen lisäksi Sunnuntaisuomalainen ja Teemasuomalainen.

Vuoden journalistinen pomo -kategoria on uusi: se korvasi aiemman Vuoden kirja -kategorian. Pietiläinen katsoo, että hyvän johtamisen huomioiminen johtaa kohti parempaa johtamista.

– Media-alalla ei olla ehkä ensimmäisten alojen joukossa kiinnittämässä huomiota johtamisen kehittämiseen. Minulle tämä Vuoden journalistinen pomo -kategoria on viesti siitä, että ajatusmaailma on muuttunut.