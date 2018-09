Aamulehti: Lihayritys Tapolan perustaja Kyllikki Tapola on kuollut

Lihanjalostustehdas Tapolan perustaja ja hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja jäsen Kyllikki Tapola on kuollut. Asiasta kertoi torstaina Aamulehti, jolle tiedon oli varmistanut Tapolan tyttärenpoika.

Tapola oli kuollessaan 84-vuotias.

Aamulehden mukaan Tapola aloitti toimintansa vuonna 1953, jolloin verimakkaraa valmistettiin Tapolan suvussa kulkeneen reseptin mukaan. Myös Kyllikki Tapola itse työskenteli myyjänä Tapolan makkarakioskeissa Tampereen toreilla.

Tapola palkittiin urastaan yrittäjänä useilla palkinnoilla. Myös Tapolan lihatuotteet ovat voittaneet kansainvälisiä palkintoja.

Aamulehti kertoo, että Kyllikki ja Martti Tapolalla on kaksi lasta. Heidän poikansa Jarmo Tapola on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja hänen poikansa Kristian Tapola on yrityksen toimitusjohtaja.