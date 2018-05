Aamulehti: Puolustusvoimien Irak-hankintoihin liittyvä tutkinta siirtyy syyteharkintaan

Keskusrikospoliisin esitutkinta Puolustusvoimien hankintojen epäillyistä väärinkäytöksistä on valmistunut ja asia siirtyy syyteharkintaan, Aamulehti kertoo. Lehden mukaan tapaus liittyy tukikohdan rakentamiseen Irakissa ja epäillyt rikokset olisivat tapahtuneet vuonna 2016.

Tapausta on tutkittu palvelusrikoksena ja virkavelvollisuuden rikkomisena. Asiassa on ollut useita epäiltyjä, joista osa on työskennellyt Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella.