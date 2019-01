Aapeli-myrsky katkonut sähköjä, pysäyttänyt junia ja ajanut ahvenanmaalaiset sisälle – koko mittaushistorian merituuliennätys rikki

Aapeliksi nimetty myrsky on rikkonut yön ja aamun aikana ennätyksiä, laittanut junaliikenteen sekaisin ja aiheuttanut tuhoja ympäri Suomea.

Sähköt olivat vielä puoli 12:n aikaan päivällä poikki yli 65 000 taloudelta, ilmeni Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet ovat kuitenkin koko ajan heikkenemään päin ja myrsky laimenee joka puolella maata. Myös sähkökatkojen määrä on laskenut tasaisesti.

Ahvenanmaalla kehotetaan kuitenkin ihmisiä pysymään sisällä, kerrotaan Ahvenanmaan hätäkeskuksesta. Kehotus on voimassa toistaiseksi ja koskee koko Ahvenanmaata.

Iso osa Ahvenanmaasta on sähköttä ja mobiiliverkko ei toimi normaalisti, kertoi palotarkastaja Ted Andersson STT:lle kello kymmeneltä aamulla. Anderssonin mukaan tähän mennessä ei ole tullut ilmi vakavia henkilövahinkoja, mutta vaaratilanteita on syntynyt.

Myrsky on ollut historiallinen: Ahvenanmaan Kökarissa mitattiin Suomen merialueiden koko mittaushistorian kovin tuulennopeus: tuulennopeuden kymmenen minuutin keskiarvo oli 32,5 metriä sekunnissa. Edellinen Suomen ennätys oli 31 metriä sekunnissa. Puuskissa tuuli nousi reilusti yli hirmumyrskyrajan, kovimmillaan 41,6 metriin sekunnissa merellä.

Junaliikenne Vaasaan poikki

Liikenteessä myrsky on vaikuttanut eritoten juniin. Kaukojunista vain runsas kolmannes kulki aikatauluissaan aamupäivällä ennen kello 11:tä, kertoo VR . Myrskyisän lumisateen jäljiltä 39 prosenttia kaukojunista kulki tässä vaiheessa aikataulun mukaisesti.

Lähiliikenteen junista puolestaan neljä viidesosaa on aikatauluissaan.

Seinäjoen ja Vaasan välinen junaliikenne on poikki myrskyn aiheuttaman sähköratavaurion vuoksi. Kaikki junat tällä rataosuudella korvataan linja-autoilla ainakin keskiviikkoiltaan asti, arvioi liikennetilanteesta tiedottava Traffic Management Finland.

Bussit lähtevät suljetun rataosuuden rautatieasemilta ja kiertävät Tervajoen kautta. Korvaavien linja-autojen matka-aika on pitempi kuin junan.

Seinäjoki–Vaasa-radan junaliikenne katkesi, kun myrsky kaatoi Laihian ja Vaasan välillä puita radalle sekä vaurioitti sähköradan ratajohtoa.

Tieliikenteessä on sen sijaan säästytty pahimmalta. Vaikka ajokeli on ollut paikoin todella surkea, maantieliikenteessä ei ole tullut tietoon aamulla vakavia onnettomuuksia, kerrottiin Tampereen tieliikennekeskuksesta STT:lle aamukymmeneltä.

Talvimyrskyn lumisateet muuttivat ajokelin monin paikoin erittäin huonoksi aamuyöllä. Myräkkä on kaatanut myös runsaasti puita, mutta valtateiden liikenteeseen ne eivät ole aiheuttaneet katkoksia.

Varsinkin rekkaliikenne on tieliikennekeskuksen mukaan ollut vaikeuksissa valtateillä. Rekkoja on juuttunut kiinni jäisiin ja lumisiin mäkiin.

Lentoliikenne sujuu pääosin aikataulussa

Lentoliikenne on kuitenkin pysynyt aamulla pääosin aikataulussa, kerrottiin Finavian viestinnästä aamuyhdeksän jälkeen.

Helsinki-Vantaan lentovuoroista oli aamulla myöhästynyt vain muutama, minkä lisäksi yksi Joensuusta saapuva lento oli peruttu.

Myöhästymiset koskivat lähinnä kotimaanlentoja. Finavian mukaan tämä viittasi siihen, että myrsky haittasi aamulla Suomen pienempiä lentoasemia, ei niinkään pääkaupunkiseudun suurta asemaa.

Helsinki-Vantaalla jouduttiin kuitenkin aamulla ohjaamaan lähtevät ja saapuvat lennot jonkin aikaa vain yhdelle kiitotielle.

Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät matkustajalaivat puolestaan jättivät yöllä pysähtymättä Ahvenanmaalla, kerrottiin Tallink Siljasta ja Viking Lineltä STT:lle. Alukset pääsivät kovasta myrskystä huolimatta päätesatamiinsa aikataulun mukaisesti.

Kummankin varustamon neljä Suomen ja Ruotsin välillä kulkevaa laivaa perui Ahvenanmaan-pysähdyksensä. Käynnin jätti väliin lisäksi Tallink Siljan kaksi Viron ja Ruotsin välillä liikennöivää alusta.

– Vaikka myrsky on ollut raju, tuulen suunta on ollut Itämerellä yöllä laivojen kulun kannalta otollisempi kuin ennakolta oletettiin. Se on auttanut pysymään aikatauluissa. Tässä mielessä pahempiakin säitä on koettu. Mutta matkustajille keli on ollut kyllä kova, kertoi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Molempien varustamojen viestinnästä kerrottiin, että vielä aamulla ei ollut tehty päätöstä siitä, ajavatko tämän päivän myöhemmät laivavuorot Ahvenanmaan ohi pysähtymättä.

Terveyskeskus Hankasalmella ottaa vastaan vain kiireelliset tapaukset

Hankasalmella Keski-Suomessa terveysasema ottaa tänään vastaan vain kiireelliset tapaukset, kertoo Jyväskylän kaupunki.

Potilaat ohjataan ensisijaisesti Jyväskylään Vaajakosken ja keskustan terveysasemille.

Hankasalmen terveysasemalla olivat aamulla sähköt poikki. Sähköt on jo saatu toimintaan, mutta osa henkilökunnasta ehti jo siirtyä Jyväskylän terveyskeskuksiin.

Poikkeustilanne on näillä näkymin voimassa vain tänään, kertoo Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää STT:lle.

Lumipyryn yhteydessä on nähty salamoita

Yöllä myös tuprutti runsaasti lunta, mutta pikku hiljaa lumisateet väistyvät kaakkoon, kerrotaan Ilmatieteen laitoksesta. Lumisade on ollut hyvin sakeaa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella on kertynyt noin 20 senttimetriä lunta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen kertoi Twitterissä, että lumipyryn yhteydessä on nähty myös salamoita.

– Ukkoset ovat talvella hyvin harvinaisia. Niitä esiintyy joskus sakean lumi- tai räntäsateen yhteydessä, kun lämpötila on nollan vaiheilla, hän kirjoittaa.

Harvinaista on ollut myös vedenkorkeuden runsas laskeminen. Pohjanlahden vesi laski vuorokauden aikana noin metrin. Valtosen mukaan on harvinaista, että vedenkorkeus laskee vuorokauden aikana näin paljon.

– Vedenkorkeus vaikuttaa rahtialuksiin ja siihen, kuinka paljon he voivat ottaa kyytiin painolastia, koska vedet ovat näin alhaalla. Lukemat ovat jo niin alhaisia, että alhaisesta vedestä on annettu varoitus, hän sanoo.

Liikennesään varoitukset oli aamupäivällä annettu koko Suomen eteläisempään puoliskoon Kainuun alapuolelle asti. Merialueilla oli vielä aamupäivällä voimassa aallokko- ja tuulivaroitukset, paikoin hyvin vaarallisesta aallokosta. Huomiselle on annettu jo huomattavasti lievempiä varoituksia. Lappiin on annettu liukkaan ajokelin varoitus ja merialueille tuulivaroitukset, tosin paljon tätä päivää lievemmät.