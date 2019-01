Aapelin puhurit laantuivat, Ahvenanmaalla pääsee jo ulos

Aapeli-myrskyn tuhojen raivaus on edennyt Ahvenanmaalla niin, että ulos voi jo mennä, kertovat viranomaiset. Aikaisemmin päivällä ihmisiä kehotettiin pysymään kotona, koska heidän turvallisuuttaan ei voitu taata myrskyn ja sen aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Viranomaisten mukaan katkenneet sähkölinjat ja kaatuneet puut ovat edelleen vaarallisia, joten ulkona kannattaa varsinkin pimeän tultua olla varovainen, eikä ulos kannata lähteä yksin.

Maarianhaminan pelastuslaitos kertoo Facebookissa, että teitä on saatu hyvin raivattua, mutta joitakin pienempiä väyliä on edelleen tukossa.

Alkuillasta viranomaiset keskittyivät sähköverkon ja puhelinyhteyksien korjaamiseen. Katkoksia on edelleen runsaasti niin sähkö- kuin puhelinyhteyksissä, eivätkä viranomaiset voi taata, että puhelinyhteydet hätäkeskuksiin toimivat.

Palomestari Ted Andersson kertoi STT:lle, että tuoreimman arvion mukaan vielä 10 000 asiakasta oli ilman sähköä.

Teiden raivaus on Anderssonin mukaan edennyt niin, että päätiet on saatu raivattua, mutta pienempien väylien raivaamisessa kestää vielä pitkään.

– Matkapuhelinverkkoakin korjataan koko ajan, ja pyrimme siihen, että jokaisella alueella olisi ainakin yksi toimiva masto, palomestari kertaa.

Henkilövahingoista ei Anderssonin mukaan toistaiseksi ole tullut tietoja.

Mikäli yhteyttä hätäkeskukseen ei puhelimitse saada, kannattaa saarilla suunnata kohti lähintä paloasemaa, jotka kaikki ovat miehitettynä.

Sähkönjakelujen puutteiden vuoksi myöskään lämmityksen toimivuutta ei voida taata. Viranomaiset kehottavat pitämään ikkunat, ovet ja ilmastoinnin suljettuna sekä pukeutumaan lämpimästi. Jos lämpötila sisällä uhkaa pudota pakkasen puolelle, on syytä ottaa yhteyttä viranomaisiin.

Viranomaistiedotteita välitetään paikallisten radiokanavien ja paikallisten lehtien verkkosivujen välityksellä. Hätänumeroon tulisi soittaa vain akuutissa hädässä, kaatuneista puista tai katkenneista sähköistä ei pidä ilmoittaa.

Myös posti on Nya Åland -lehden mukaan keskeyttänyt jakelunsa ja Ahvenanmaan keskussairaala on myrskyn takia valmiustilassa. Kiireettömiä leikkauksia on peruttu.

Laivaliikenteen uskotaan palaavan normaaliksi huomiseen mennessä

Laivaliikenteessä on ollut päivän mittaan ongelmia Suomea riepotelleen Aapeli-myrskyn takia. Esimerkiksi Tallink Siljan kaksi risteilyalusta ei päässyt tänään päivällä pysähtymään Maarianhaminassa, kertoo yrityksen viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Hän toivoo, että Tukholmasta Helsinkiin illalla lähtevä Silja Symphony pääsisi saapumaan normaalisti keskiyöllä Maarianhaminaan.

Tallink Siljan Riika–Tukholma-reittiä liikennöivä laiva oli tänään aamulla neljä tuntia myöhässä, mutta muuten laivat ovat olleet aikataulussa, Nöjd sanoo.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että yhtiön Turun-laivat pääsivät tänään normaalisti Maarianhaminaan. Yhtiön laivaliikenne toimi normaalisti, mutta varustamo oli perunut tämän päivän laivaliikenteen Maarianhaminan ja Kapellskärin väliltä.

Molemmat varustamot uskovat, että tilanne palaa huomenna normaaliksi.

Myrsky on riehunut merellä

Tallink Siljasta ja Viking Linelta kerrottiin aikaisemmin, että Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät matkustajalaivat jättivät yöllä pysähtymättä Ahvenanmaalla, mutta alukset pääsivät kovasta myrskystä huolimatta päätesatamiinsa aikataulun mukaisesti.

Kummankin varustamon neljä Suomen ja Ruotsin välillä kulkevaa laivaa perui Ahvenanmaan-pysähdyksensä yöllä. Käynnin jätti väliin lisäksi Tallink Siljan kaksi Viron ja Ruotsin välillä liikennöivää alusta.

– Vaikka myrsky on ollut raju, tuulen suunta on ollut Itämerellä yöllä laivojen kulun kannalta otollisempi kuin ennakolta oletettiin. Se on auttanut pysymään aikatauluissa. Tässä mielessä pahempiakin säitä on koettu. Mutta matkustajille keli on ollut kyllä kova, kertoi Tallink Siljan Nöjd.

Turun Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että lauttaliikenne on palannut pääosin normaaliksi päivällä aamun keskeytysten jälkeen. Lauttaliikenne Nauvon ja Korppoon välillä on ollut päivän aikana pysähdyksiä.