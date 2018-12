Aaro-vauva, helteet, brexit, Trump ja Putin Helsingissä – näistä tapahtumista uutisvuosi 2018 muistetaan

Brexit, brexit ja aina vain brexit

Britannian pääministeri Theresa May oli lujilla yhä kaoottisemmaksi käyneen brexit-prosessin vuoksi. May ja EU onnistuivat saamaan aikaan sopimuksen brittien EU-eron ehdoista, mutta luonnosta arvosteltiin Britanniassa oikealta ja vasemmalta. Mayn oman puolueen sisällä napina muuttui avoimeksi kapinaksi ja pääministeri pantiin sisäiseen luottamusäänestyksen. Sen May voitti.

Erosopimuksen kohtalo on yhä kysymysmerkki. Häviön pelossa May lykkäsi parlamentin äänestystä luonnoksesta.

Trump-tutkinnat tuottivat painetta presidentille

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ympärillä pyörivä lakidraama ei vähentynyt vähääkään, kun useat häneen ja hänen nykyiseen ja entiseen lähipiiriinsä kohdistuvat tutkinnat jatkoivat etenemistään.

Eniten päänvaivaa Trumpille on tuottanut erikoistutkija Robert Muellerin tutkinta presidentin Venäjä-yhteyksistä vuoden 2016 presidentinvaaleihin liittyen. Tähän mennessä kahdeksan Trumpin vaalikampanjaan tai kampanjapäällikkö Paul Manafortiin liittyvää henkilöä – itse Manafort mukaan lukien – on tuomittu erilaisista rikoksista.

Lisäksi käynnissä on tutkintoja muun muassa siitä, syyllistyikö Trump oikeuskäsittelyn estämiseen erottaessaan FBI:n johtajan James Comeyn ja siitä, käskikö Trump pitkäaikaista asianajajaansa Michael Cohenia maksamaan vaalien alla laittomasti hiljaiseksi naisia, jotka kertoivat olleensa suhteissa Trumpin kanssa.

Trump ja Putin käväisivät - Helsinki nousi maailman uutisiin

Helsinki ja Suomi pääsivät heinäkuussa hetken paistattelemaan kansainvälisessä julkisuudessa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät kokoustamassa. Putin lahjoitti Trumpille jalkapallon MM-kisojen kunniaksi pallon, joka kirvoitti vitsailua, onko palloon kenties piilotettu salakuuntelulaite.

Trumpin puheet presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa kirvoittivat Yhdysvalloissa rajua arvostelua. Hänen katsottiin suorastaan antautuneen Putinin edessä.

Helsingissä hykerreltiin, kun maailmalle välittyi kuvaa kesäisen lämmön hellimästä merellisestä kaupungista, joka polkaisee hetkessä pystyyn mahtitapaamisen ja jossa kaikki toimii.

Helteet korvensivat Suomea

Pallasjärvellä kelpasi heinäkuussa suppailla ja Utsjoen Kevolla mitattiin samassa kuussa Lapin kaikkien aikojen lämpöennätys. Helteistä nauttiville Suomen kesä oli juhlaa maan pohjoisosia myöten.

Ilmatieteen laitoksen tilasto vahvisti sen, mitä suomalaiset olivat tunteneet kesän mittaan nahoissaan: touko–elokuu oli Suomessa mittaushistorian lämpimin.

Venetsia peittyi tulvavesiin, Kaliforniassa paloi

Venetsiassa kahlattiin lokakuun lopulla liki historiallisen korkealle nousseissa tulvavesissä. Vesi loiskui pahimmillaan puolitoista metriä normaalia ylempänä ja peitti alleen suurimman osan gondolikaupungin keskustasta.

Venetsian tulva tuntui tekevän todeksi kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n vajaata kuukautta aiemmin esittämät varoitukset. Se ennusti raportissaan, että ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat nopeammin ja rajumpina kuin aiemmin on arvioitu.

Marraskuussa tuhoisat maastopalot kärvensivät Kaliforniaa. Kymmeniä ihmisiä kuoli ja tuhannet menettivät kotinsa. Paradisen kaupunki tuhoutui käytännössä kokonaan.

Venäjä valtasi Ukrainan sotalaivoja

Venäjän ja Ukrainan suhteiden umpisolmu ei vuoden mittaan höllennyt, pikemminkin päinvastoin. Tämä tuli räikeällä tavalla ilmi, kun Venäjä valtasi marraskuun lopulla kolme Asovanmerelle pyrkinyttä Ukrainan merivoimien alusta. Venäjä käytti valtauksen yhteydessä aseita.

Alueen tilanne oli ennen välikohtausta vähitellen kiristynyt. Venäjä oli alkanut tarkistaa aluksia, jotka kulkivat Kertshinsalmen kautta Asovanmerelle Ukrainan satamiin. Ainoa merireitti satamiin kulkee salmesta, jonka kummatkin rannat ovat Krimin valtauksen jälkeen Venäjän hallinnassa.

Venäjä lujitti otettaan Krimistä avaamalla loppukeväästä sillan Kertshinsalmen yli. Avajaisissa megasillalla nähtiin kuorma-auto, jota kuljetti itse presidentti Vladimir Putin.

Salisburyssä outoja matkailijoita

Sana turisti sai uuden merkityksen, kun entisen venäläisagentin myrkyttämisestä epäilty venäläiskaksikko vakuutteli käyneensä Britannian Salisburyssä vain matkailijoina.

Miehet selittelivät venäläisellä tv-kanavalla maaliskuista matkaansa Salisburyyn. Tv-haastattelu tehtiin sen jälkeen, kun Britannia oli syyttänyt miehiä maaliskuussa tehdystä entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisestä. Britannian mukaan miehet olivat Venäjän sotilastiedustelun GRU:n palkkalistoilla.

Britannia myös julkaisi valvontakamerakuvia toppatakkisen mieskaksikon Salisburyn käynnistä.

Sauditoimittajan murha likasi saudiprinssin

Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti Washington Postiin kirjoittanut toimittaja Jamal Khashoggi murhattiin maan Istanbulin-konsulaatissa Turkissa lokakuun alussa.

Tapauksen paljastuminen ja sen nostattama mediakohu on horjuttanut Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kansainvälistä asemaa. Sekä Turkki että Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA uskovat hänen olleen osallinen murhaan.

Joukkoampumiset järkyttivät Yhdysvaltoja

Helmikuussa 17 ihmistä kuoli Floridan Parklandissa entisen oppilaan avattua tulen lukiossa. Lokakuun lopussa mies ampui 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa. Baariin saapunut mies ampui marraskuussa 12 ihmistä kuoliaaksi ja tappoi lopulta itsensä Thousand Oaksissa Kaliforniassa.

Näiden lisäksi Yhdysvalloissa koettiin lukuisia vähemmän tuhoisia joukkoampumisia. Yritykset uudistaa maan aselakeja eivät silti edenneet mainittavasti.

Metoo rymisteli Nobel-maailmaan

Seksuaalisen häirinnän vastainen #metoo-kampaja ulottui Nobel-maailmaan asti. Kulttuuriprofiilina tunnetun Jean-Claude Arnault´n ympärille kiertynyt skandaali ravisteli Ruotsin akatemiaa siinä määrin, että akatemia katsoi parhaaksi jättää kirjallisuuden Nobelin tänä vuonna jakamatta.

Edellisen kerran palkinto jätettiin jakamatta toisen maailmansodan aikana vuosina 1940–1943.

Arnault´n tekoja puitiin lopulta kahdessa oikeusasteessa. Hovioikeus tuomitsi hänet kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta.

Ruotsin hallitustunnustelut jumittuivat

Ruotsissa sosiaalidemokraattien Stefan Löfven oli yksi puoluejohtajista, joka joutui pettymään pääministeritoiveissaan. Maassa käytiin koko syksy hallitustunnusteluja, mutta laihoin tuloksin.

Solmu syntyi syyskuisissa valtiopäivävaaleissa. Kumpikaan valtablokeista – porvarit tai punavihreä blokki – ei saanut paikkaenemmistöä, vaan perinteisten puolueiden hylkimät ruotsidemokraatit saivat vahvan vaa'ankieliaseman.

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén totesikin joulukuun puolivälissä, että maassa on syytä varmuuden vuoksi ryhtyä varautumaan uusiin vaaleihin.

Poliisipomot käräjillä

Helsingin poliisin tietolähderekisterin puutteet veivät entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron ja joukon muuta entistä ja nykyistä poliisijohtoa käräjille. Syyttäjän mukaan Jari Aarnion johtama Helsingin huumepoliisi tuhosi laitoksen tietolähderekisterin vuonna 2008, minkä jälkeen tietolähteet jätettiin vuosikausiksi rekisteröimättä.

Oikeudenkäynnissä on puitu muun muassa sitä, mitä kukakin on tiennyt puutteista ja olisiko poliisijohdon pitänyt valvoa paremmin tietolähdetoimintaa. Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä virkarikoksiin.

Aaro-vauvan hymy sulatti sydämet

Presidentti Sauli Niinistön tviittiin tallentunut valtakunnan ykkösvauvan hymy sulatti suomalaisten sydämet. Isänsä kainalossa lekotellut puolivuotias Aaro Veli Väinämö esiintyi kuvassa julkisuudessa ensimmäistä kertaa.

Uutinen presidenttiparin odotetun vauvan syntymästä 2. helmikuuta innosti suomalaiset onnitteluiden tulvaan. Vanhemmat toivoivat kansalaisilta malttia suhtautumisessa tulokkaaseen.

Aaron syntymä osui Sauli Niinistön toisen presidenttikauden alkuun. Vajaa viikko aiemmin hän oli voittanut vaalit vakuuttavasti heti ensimmäisellä kierroksella.

Meghan nai Harryn

Saduista tuntui tulevan totta, kun eronnut amerikkalaisnäyttelijä Meghan Markle meni naimisiin ihkaoikean prinssin, prinssi Harryn, kanssa. Vuoden ykköshäät pidettiin toukokuussa Windsorin linnan kappelissa.

Brittihovin perinteet saivat kyytiä, kun rakastunut pariskunta antoi morsiamen taustan näkyä ja kuulua seremoniassa. Gospel-kuoro lauloi, ja piispa Michael Curry nivoi saarnassa yhteen orjuuden perinnön ja afroamerikkalaisen kirkon traditiot.

Parin onnea täydensi syksyllä kuultu vauvauutinen. Esikoisen on määrä syntyä keväällä. Auvoista julkisuuskuvaa särkivät Meghanin sukulaiset ja iltapäivälehtien kirjoittelut Meghanin ja herttuatar Catherinen kurjista väleistä.

Venäjä isännöi jalkapallon MM-kisoja

Jalkapallon mm-kisat pelattiin kesällä Venäjällä. Korruptionkäryisten kisojen valmistelu takkusi, stadionit saatiin pelikuntoon vasta viime tingassa ja Venäjän ulkopolitiikka aiheutti hampaidenkiristelyä ulkomaiden johtajien vip-katsomoissa. Kisat sujuivat lopulta mallikkaasti.

Urheilullisesti MM-kisat olivat Euroopan juhlaa. Ranska kukisti finaalissa yllättäjämaa Kroatian ja juhli maailmanmestaruutta 20 vuoden tauon jälkeen.

Iivo toi Suomeen kauan odotetun kullan

Suomalaisten suurhiihtäjien listaan kirjattiin helmikuussa uusi nimi, kun Iivo Niskanen kiisi voittoon Pyeongchangin olympialaisten 50 kilometrillä.

– Jos ei yritä, ei voi voittaa. Pitää elää hetkessä, ja nyt olin vahvin, Niskanen tuumi.

Vastaavasta suomalaisvoitosta ehti kulua lähes kuusi vuosikymmentä, joten Suomi riemastui korkeinta valtiojohtoa myöten..

– Kun pää ja kroppa pelasivat, meni muilta sukset alta, presidentti Sauli Niinistö hehkutti Facebookissa.

Räikkönen radalla kolmonen, ykkönen kirjamaailmassa

Yleisömenestys oli taattu, kun formulakuljettaja Kimi Räikkönen ja kirjailija Kari Hotakainen esittelivät Räikkösestä kertovaa kirjaa Helsingissä. Tuntematon Kimi Räikkönen -kirja kipusi nopeasti ykkössijalle Suomen kaikkien aikojen urheilukirjamyynnissä.

F1-sarjan vanhin kuski näytti lokakuussa, että ajotaidot ovat edelleen ensiluokkaiset. Pitkän voitottoman jakson jälkeen hän oli ykkönen Austinissa Yhdysvalloissa.

– Meillä oli pienet juhlat. Tässä iässä toipumiseen menee kauan, joten tuo osa ei todellakaan ollut se mukava osa, Räikkönen kommentoi.

Vaikka F1-tähti sai lähtöpassit Ferrarilta, ura jatkuu Sauberilla.

Petra Olli sai jännitystä koko rahalla

Petra Ollin onnenkyyneleet MM-painien palkintokorokkeella painuivat suomalaisen urheilukansan mieliin. Kanadalaispainijan kanssa käyty loppuottelu alkoi Ollin kannalta huonosti, mutta päättyi lopulta 6–5-voittoon.

– Tulipahan taas kerran jännitystä koko rahalla. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, Olli tuumi.

Hän teki samalla suomalaista painihistoriaa. Suomeen painitusta edellisestä MM-kullasta ehti kulua parikymmentä vuotta.

Cheek sammutti valot

Räppäri Cheek eli Jare Tiihonen herkistyi hyvästellessään elokuussa faninsa Lahdessa.

Cheek piti kaupungissa kaksi jäähyväiskonserttia. Kumpaakin Valot sammuu -konserttia oli seuraamassa 30 000 ihmistä. Näyttävän show´n päätteeksi sammuivat valot.

Cheek jää suomalaisen musiikin historiaan ensimmäisenä kotimaisena sooloartistina, joka järjesti keikan Helsingin Olympiastadionilla.