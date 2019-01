Abiturientit saivat "lisää" lukulomaa – penkkareita vietetään Jyväskylässä tänä vuonna etuajassa

Penkinpainajaisia eli penkkareita sekä vanhojen tansseja on vietetty vuosikymmeniä helmikuun puolessa välissä, mutta nyt perinne on murroksessa. Jyväskylässä penkinpainajaisia vietetään tänä keväänä viikkoa normaalia aikaisemmin. Penkkarit järjestetään Jyväskylässä torstaina 7.2. ja vanhojen tansseja valssataan perjantaina 8.2. Suuressa osassa Suomen lukioista penkkarit järjestetään edelleen perinteiseen tapaan helmikuun puolessa välissä eli 14.2.

Penkkareissa juhlitaan opiskelun päättymistä ja lukuloman alkua. Perinteisesti abiturienttien koulutyö on päättynyt kielten yo-kuunteluihin helmikuun toisella viikolla, ja penkkarit ovat ajoittuneet heti kuunteluiden perään.

Nyt keväästä 2019 eteenpäin ylioppilaskirjoitusten aikataulu on kuitenkin muuttunut, mikä vaikuttaa joissakin lukioissa myös penkkareiden ajankohtaan. Kirjoitukset alkavat tästä vuodesta lähtien vasta maaliskuussa, kun yo-kuunteluita tai äidinkielen tekstitaidon koetta ei enää järjestetä helmikuussa. Tämä tarkoittaa, että lukuloma alkaa viikkoa aikaisemmin.

– Abiturienttien lukuloma alkaa Jyväskylässä kolmosjakson loputtua, eli helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen. Emme nähneet syytä sille, että penkkaripäivä olisi vasta viikkoa opintojen päättymisen jälkeen. Penkkareissahan juhlitaan nimenomaan koulun päättymistä ja lukuloman alkua, Jyväskylän lyseon lukion rehtori Osmo Polas kertoo.

Polaksen mukaan on opiskelijoiden etu, että he pääsevät heti kurssien päätyttyä lukulomalle. Näin he saavat tavallaan viikon enemmän lukulomaa kuin siinä tapauksessa, että penkkarit järjestettäisiin vasta viikkoa myöhemmin.

Penkkarit ja vanhojen tanssit eivät ole opetustoimintaa vaan vakiintuneita, perinteisiä tapahtumia, joten niiden ajankohtaa ei säädetä laissa. Tämä tarkoittaa, että lukiot voivat päättää itse, milloin tapahtumat järjestetään.

Monissa lukiossa tapahtumat järjestetäänkin tuttuun tapaan helmikuun puolessa välissä huolimatta kirjoitusten ajankohdan muuttumisesta. Esimerkiksi Helsingissä ja Joensuussa penkkareita juhlitaan 14.2.