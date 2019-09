Abiturienttien lukutaito koetuksella syksyn ylioppilaskirjoitusten toisena koepäivänä

Tänään on syksyn toinen ylioppilaskirjoituspäivä. Abiturientit kohtaavat suomen ja ruotsin äidinkielen lukutaidon kokeet.

Äidinkielen kirjoitustaidon koe sen sijaan järjestetään vasta noin kahden viikon kuluttua lokakuun 1. päivänä.

Koepäiviä on syksyllä yhteensä yhdeksän. Syksyn kokeet päättyvät reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin torstaina 3. lokakuuta.

Syksyn kirjoitukset aloitti maanantainen vieraan kielen lyhyen oppimäärän koepäivä. Kuluva viikko myös päättyy vieraan kielen kokeeseen, sillä perjantaina on luvassa pitkän oppimäärän koe.

Kirjalliset kokeet alkavat Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kaikissa lukioissa yhdeksältä aamulla. Lukiot antavat kuitenkin tarkemmat ohjeet siitä, mihin aikaan kokelaiden tulee viimeistään olla paikalla kutakin koetta varten. Kokeita järjestetään noin 400 lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Aiempaa enemmän kokelaita

Tämän syksyn ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta. Lukuun on laskettu sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Uuden ylioppilastutkintolain myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Hyväksyttyjä kokeita on mahdollista uusia rajoituksetta.

Uusiminen koskee kaikkia kokelaita. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat myös uusia hylätyn kokeen kolme kertaa. Tämä on kuitenkin suoritettava hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

Uusimisilmoittautumisten määrä vaihtelee tutkintokerroittain. Tälle syksylle on noin 14 000 uusimisilmoittautumista, mikä on noin 18 prosenttia kaikista ilmoittautumisista. Kolmena edellisenä syksynä uusimisia on ollut noin 8 500–10 000.